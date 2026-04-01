Vòng bụng "dã man" của Chi Pu qua cam thường của người thân cận

Khoảnh khắc mới nhất vừa được Chi Pu chia sẻ lại nhanh chóng thu hút sự chú ý, không phải từ một bộ ảnh chỉn chu hay sân khấu hoành tráng, mà đến từ chính ống kính đời thường của huấn luyện viên cá nhân. Trong khung hình có phần kém sắc nét, nữ ca sĩ sinh năm 1993 xuất hiện tại phòng tập với gương mặt gần như mộc, mái tóc búi gọn đơn giản - một hình ảnh rất khác so với vẻ ngoài thường thấy trên thảm đỏ.

Dù không có ánh sáng hoàn hảo hay góc máy được tính toán kỹ lưỡng, đường nét gương mặt của Chi Pu vẫn giữ được sức hút riêng. Vẻ ngoài tự nhiên, không son phấn cầu kỳ lại càng làm nổi bật khí chất nhẹ nhàng nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút, điều đã giúp cô nhiều lần được truyền thông các nước Trung - Hàn dành lời khen khi nhắc đến nhan sắc đại diện của Việt Nam.

Vòng eo nét đến "dã man" của Chi Pu qua ống kính 1 người khác.

Tuy nhiên, điểm nhấn của khung hình này không dừng lại ở gương mặt. Điểm rơi thực sự nằm ở vòng eo với phần cơ bụng săn chắc, gọn gàng đến mức khiến người xem khó rời mắt. Diện set đồ tập đơn giản gồm áo bra thể thao và quần legging ôm sát, Chi Pu để lộ rõ phần core khỏe khoắn là thành quả của quá trình tập luyện nhiều bộ môn nghiêm túc trong thời gian dài.

Điều đáng nói là dù theo đuổi hình ảnh trẻ trung và quyến rũ, Chi Pu lại không thường xuyên lựa chọn những thiết kế khoe eo trực diện. Chính vì vậy, những khoảnh khắc hiếm hoi như thế này lại càng khiến công chúng bất ngờ, đồng thời mở ra một góc nhìn khác về hình thể của nữ ca sĩ, không chỉ là xinh mà còn là khỏe khoắn theo đúng tinh thần hiện đại.

Nữ ca sĩ vừa có buổi tập bụng cùng PT.

Cam thường của Chi Pu trên sân pickleball từng được chia sẻ.

Ở tuổi 33, khi lớp nghệ sĩ trẻ liên tục xuất hiện với những chuẩn mực sắc đẹp mới, Chi Pu vẫn giữ vững vị thế như một gương mặt quốc dân khó thay thế trong mắt truyền thông quốc tế. Cách đây không lâu, truyền thông Trung Quốc tiếp tục dành sự chú ý cho nữ ca sĩ khi một đoạn video dài vỏn vẹn 15 giây bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Dù chỉ là những hình ảnh cắt lại từ các dự án cũ như MV hay TVC quảng cáo, sức hút của Chi Pu vẫn đủ để khiến công chúng xứ tỷ dân bàn tán.

Không chỉ dừng lại ở nhan sắc, gu thời trang và lợi thế hình thể của cô cũng được đánh giá cao. Chi Pu không bị đóng khung trong hình ảnh gợi cảm đơn thuần, mà linh hoạt biến hóa giữa những chiếc váy lụa hai dây tôn đường cong, các thiết kế bikini trong những chuyến du lịch hay phong cách đời thường gần gũi. Chính sự đa dạng này góp phần xây dựng hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, hiểu rõ cơ thể và biết cách làm chủ sức hút của mình.

Từ góc nhìn thẩm mỹ, Chi Pu được xem là một trong số ít nghệ sĩ Việt có khả năng tạo được sự kết nối rộng rãi với khán giả châu Á. Nét đẹp giao thoa giữa sự mềm mại Á Đông và đường nét sắc sảo hiện đại giúp cô dễ dàng phù hợp với nhiều chuẩn mực thị hiếu khác nhau. Cùng với đó, vóc dáng khỏe khoắn, tràn đầy sức sống của nữ ca sĩ cũng góp phần mở rộng định nghĩa về cái đẹp, vượt ra khỏi khuôn mẫu mảnh mai tuyệt đối vốn đã tồn tại suốt nhiều năm trong showbiz.

