Vòng Bắc Cực chạm ngưỡng 30 độ C, 2026 sẽ là năm nóng nhất lịch sử?

Thời tiết kỳ lạ của kỳ nghỉ Tết trong những năm gần đây (khi cái lạnh đặc trưng của mùa đông bị thay thế bằng không khí nóng bức của mùa hè) không còn là hiện tượng ngẫu nhiên. Đây là hệ quả trực tiếp từ sự biến động nhiệt độ tại vòng Bắc Cực - nơi vốn được coi là "máy điều hòa" của hành tinh.

Tại quần đảo Svalbard của Na Uy, nhiệt độ đã vọt lên ngưỡng 30 độ C, một con số không tưởng khi cao hơn mức trung bình cùng kỳ trên 20 độ C. Những vùng đất vốn phủ trắng tuyết nay lại chứng kiến sự xuất hiện của những thảm hoa dại màu tím, trong khi loài gấu Bắc cực buộc phải rời bỏ nơi cư trú truyền thống vì môi trường sống bị hủy hoại.

Theo các chuyên gia khí tượng, nếu xu hướng này không được ngăn chặn kịp thời, năm 2026 nhiều khả năng sẽ trở thành năm nóng nhất trong lịch sử nhân loại. Vai trò quan trọng của Bắc Cực trong việc phản xạ bức xạ Mặt Trời đang suy giảm rõ rệt.

Dữ liệu từ vệ tinh của NASA cho thấy một thực trạng đáng báo động tại Greenland: khối lượng băng tan chảy đã tăng từ mức 250 tỷ tấn lên đến 500 tỷ tấn mỗi năm. Tốc độ này không chỉ nhanh hơn mà còn cho thấy sự mất kiểm soát của các chu trình tự nhiên.

Nhìn lại lịch sử đo đạc, những kỷ lục buồn liên tiếp được xác lập. Năm 2020, thị trấn Verkhoyansk tại Siberia từng ghi nhận mức nhiệt 38 độ C. Đến tháng 7 năm 2025, quần đảo Svalbard một lần nữa duy trì mức nhiệt trên 30 độ C.

Đáng chú ý hơn, tại khu vực Lapland của Phần Lan, nhiệt độ đã duy trì ở mức trên 30 độ C trong suốt ba tuần liên tiếp - một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử quan trắc tại đây. Sự chuyển đổi từ một "hoang mạc trắng" sang "cánh đồng xanh" của Bắc Cực chính là tín hiệu nguy hiểm nhất về tình trạng ấm lên toàn cầu.

Kể từ cuộc Cách mạng Công nghiệp, nhiệt độ trung bình của Trái đất đã tăng thêm 1,1 độ C. Hiện nay, chúng ta đang tiến về ngưỡng cửa thảm họa 1,5 độ C với tốc độ tăng nhiệt khoảng 0,3 độ C sau mỗi thập kỷ. Đây là điểm tới hạn mà các nhà khoa học dự báo sẽ gây ra những hậu quả khốc liệt và không thể đảo ngược cho hệ sinh thái toàn cầu.

Mặc dù Hiệp định Paris đã đặt ra mục tiêu kiểm soát mức tăng nhiệt dưới 2 độ C, và nỗ lực giữ ở mức 1,5 độ C, nhưng thực tế triển khai tại nhiều quốc gia vẫn còn khoảng cách lớn so với cam kết. Sự mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển kinh tế và nghĩa vụ bảo vệ môi trường đang tạo ra một bài toán khó. Việc phát thải khí nhà kính dường như là hệ quả tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, khiến nỗ lực hạ nhiệt Trái đất trở nên xa vời.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định rằng nhân loại vẫn còn cơ hội để thay đổi lộ trình này. Việc cắt giảm phát thải không đồng nghĩa với việc kìm hãm sự tiến bộ hay hy sinh tăng trưởng kinh tế. Thay vào đó, việc chuyển dịch sang các nguồn năng lượng mới có thể tạo ra thêm nhiều cơ hội việc làm và thúc đẩy các mô hình kinh doanh bền vững.

Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện viễn vông hay vấn đề của riêng quốc gia nào, mà là thực tại tác động trực tiếp đến cuộc sống của mỗi cá nhân. Nếu không hành động ngay hôm nay, viễn cảnh về một thế giới không còn mùa đông sẽ sớm trở thành hiện thực đau xót cho các thế hệ mai sau.