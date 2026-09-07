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Vốn hóa Vingroup bằng 10 ngân hàng cộng lại

Hà Linh
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Tổng vốn hóa của 3 ngân hàng quốc doanh là Vietcombank, BIDV và VietinBank thậm chí chỉ bằng nửa Vingroup.

- Ảnh 1.

Vingroup (mã VIC) đang liên tiếp lập kỷ lục mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam với những cú bứt phá ngoạn mục thời gian qua. Từ đầu năm 2026, thị giá VIC đã tăng hơn 50% qua đó đẩy giá trị vốn hóa của Vingroup lên cao chưa từng có, gần 2 triệu tỷ đồng. Con số này đưa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vững vàng ở vị trí số 1 toàn sàn chứng khoán, bỏ xa phần còn lại.

Để dễ hình dung, với gần 2 triệu tỷ đồng, riêng Vingroup chiếm đến hơn 22% tổng vốn hóa sàn HoSE (~9 triệu tỷ đồng). Vốn hóa của Vingroup hiện nay tương đương 10 ngân hàng cộng lại, bao gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, Techcombank, VPBank, MB, SACOMBANK, ACB, ABBank, NamABank.

Đáng chú ý, 6/10 cái tên kể trên là những ngân hàng giá trị nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Tổng vốn hóa của 3 “ông lớn” quốc doanh là Vietcombank, BIDV và VietinBank thậm chí chỉ bằng nửa Vingroup.

- Ảnh 2.

Thực tế, ngân hàng vẫn là nhóm có quy mô tài sản và lợi nhuận lớn nhất thị trường. Tuy nhiên, vốn hóa không đơn thuần phản ánh những con số này, mà còn là mức giá thị trường dành cho triển vọng tương lai. Với Vingroup, nhà đầu tư đang định giá không chỉ hoạt động bất động sản truyền thống mà còn cả hệ sinh thái gồm bất động sản, du lịch – nghỉ dưỡng, công nghiệp ô tô điện và các lĩnh vực mới.

Trong quá khứ, từng có thời điểm vốn hóa của Vietcombank tương đương tổng giá trị cả hệ sinh thái Vingroup trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi đặc biệt là từ năm 2025 khi các cổ phiếu “họ” Vingroup bứt phá mạnh mẽ. Nếu tính thêm Vinhomes – VHM (~618.000 tỷ), Vinpearl – VPL (139.000 tỷ), Vincom Retail – VRE (60.000 tỷ), nhóm Vingroup chiếm đến gần 1/3 tổng vốn hóa HoSE, không hề thua kém tỷ trọng toàn ngành ngân hàng trên sàn chứng khoán.

Điều này khiến cho biến động của cổ phiếu nhóm Vingroup có tác động lớn đến VN-Index. Trước đây, thị trường khó có thể tăng mạnh nếu thiếu nhóm ngân hàng dẫn sóng. Tuy nhiên, trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây, có nhiều giai đoạn nhà đầu tư chứng kiến VN-Index tăng mạnh dù nhiều cổ phiếu ngân hàng lớn điều chỉnh.

Một cổ phiếu có vốn hóa khổng lồ như VIC chỉ cần biến động vài phần trăm cũng có thể tạo ra tác động đáng kể tới chỉ số chung. Đặc biệt, khi Vingroup và các doanh nghiệp liên quan cùng tăng mạnh, ảnh hưởng tới thị trường càng rõ nét. Hiện tượng này cho thấy mức độ tập trung ngày càng cao của chứng khoán Việt Nam.

Mặt khác, đây có thể được xem là một trong những biểu hiện rõ nhất của sự chuyển dịch cấu trúc vốn hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam: từ một thị trường mà ngân hàng chiếm vai trò áp đảo sang một thị trường ngày càng được dẫn dắt bởi các tập đoàn tư nhân quy mô rất lớn. Điều này khiến câu chuyện của Vingroup không còn chỉ là của riêng doanh nghiệp, mà đã trở thành một biến số quan trọng đối với diện mạo và vận động của toàn bộ thị trường.

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vingroup

vic

Phạm Nhật Vượng

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