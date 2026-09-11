Vòm thép 'vô cực' sắp hiện ra trên sông Hồng sau những thử thách cực đại ở dự án hơn 16.000 tỷ đồng

Sau gần 9 tháng khởi công, hình hài cây cầu hơn 16.000 tỷ đồng đang dần hiện rõ trên sông Hồng.

Chỉ sau vỏn vẹn chín tháng kể từ thời điểm chính thức khởi công, diện mạo của dự án cầu Trần Hưng Đạo đang từng bước thành hình vững chãi trên dòng sông Hồng cuồn cuộn nước. Đằng sau những mốc son tiến độ được định đoạt bằng hai từ "thần tốc" ấy là chuỗi ngày tháng dầm sương dãi nắng, bám trụ không quản ngày đêm của đội ngũ kỹ sư và công nhân trực tiếp thi công trên công trường.

Bộn bề nhịp sống và giọt mồ hôi trên công trường sông nước

"Khi mô ba được về nhà?", câu hỏi ngây thơ từ cô con gái nhỏ qua điện thoại khiến anh Nguyễn Văn Dương (quê Nghệ An) nghẹn đắng cổ họng. Chín tháng trôi qua kể từ ngày dự án đi vào triển khai, guồng quay công việc cuốn anh cùng hàng trăm đồng nghiệp vào những ca kíp nối tiếp không ngơi nghỉ. Những dịp lễ tết hay khoảnh khắc sum họp gia đình đều phải nhường chỗ cho tiến độ thi công.

Gác lại nỗi niềm riêng, anh dặn dò con: "Ba sẽ về sớm thôi. Tạm biệt con nhé!" rồi nghẹn ngào cúp máy. Ở phía ngoài kia, hệ thống cẩu tháp vẫn vươn mình hoạt động, ánh đèn cao áp bừng sáng khi màn đêm buông xuống, mở đầu cho một ca làm việc mới.

Cầu Trần Hưng Đạo dần thành hình sau 9 tháng thi công không biết mệt mỏi của 700 công nhân, kỹ sư. Ảnh: Ánh Dương.

Đối với những con người bám trụ tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, khái niệm thời gian và thời tiết mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt. Mùa đông không đơn thuần là những con số hạ nhiệt hiển thị trên màn hình điện thoại, mà là cái rét buốt thấu xương bên bờ sông, là những giờ phút lơ lửng giữa không trung khi hơi lạnh từ mặt nước phả ngược lên.

Mùa hè cũng chẳng phải là biểu tượng mặt trời rực rỡ thông thường, mà là cái nóng hầm hập hắt lên từ thảm bê tông, từ những khối kết cấu thép khổng lồ và từ chính dòng chảy mênh mông.

Nhịp sinh hoạt nơi đây không khép lại sau khung giờ hành chính tám tiếng. Một ngày trên công trường được tính trọn vẹn trong 24 giờ, tương đương 1.440 phút. Những người thợ lao động hiếm khi cầm điện thoại trên tay; họ đong đếm thời gian trôi qua bằng từng giọt mồ hôi rơi xuống sàn thép và khối bê tông cứng nhắc.

Công trường cầu Trần Hưng Đạo luôn sáng đèn bất kể ngày, đêm. Ảnh: Ánh Dương.

Nhớ lại giai đoạn chạy đua với thời gian để vượt qua mùa lũ tiểu mãn hồi tháng 5 và tháng 6/2026, ông Hồ Huy Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thuộc Ban Quản lý dự án Cầu Trần Hưng Đạo (Tập đoàn Sun Group) bồi hồi nhớ lại: "Đó là thời điểm cam go nhất, chúng tôi huy động 28 mũi thi công với 700 nhân sự từ đó cho tới nay. Mỗi vị trí trụ dưới nước được bố trí một mũi thi công độc lập, vận hành 3 ca, 4 kíp, cả ngày lẫn đêm. Máy móc, công nghệ và nhân lực được huy động đồng thời, khai thác tối đa. Và chúng tôi đã làm được".

Mang theo tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", toàn thể công trường đã băng băng vượt qua mùa lũ dữ. Đây chính là bệ phóng quan trọng để dự án bước vào đường găng tiếp theo: lắp dựng hệ thống vòm và dầm thép cầu chính. Tới ngày 31/8, bốn đốt dầm dọc đầu tiên với tổng trọng lượng gần 100 tấn đã được cẩu hạ chính xác vào vị trí tại nhịp cầu nối liền hai trụ chính giữa sông, chính thức mở ra một chương mới cho toàn dự án.

Dù vất vả, những nụ cười vẫn hiện trên gương mặt những “người con công trường”. Ảnh: Ánh Dương.

Bản lĩnh giải những bài toán kỹ thuật khắc nghiệt

Để hình hài cây cầu dần bước ra từ các bản vẽ thiết kế, một "công trường thứ hai" khác cũng luôn vận hành không ngừng nghỉ trong tâm trí và khối óc của đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Đó là một không gian không có tiếng động cơ, không có ánh đèn pha, nơi chứa đựng những bản toán hình học phức tạp, những số liệu chi tiết và những đêm họp bàn căng thẳng không cho phép bất kỳ sai sót nào xuất hiện.

Trong giai đoạn vượt lũ tiểu mãn, bài toán hóc búa đặt ra là phải dựng hoàn thiện các trụ cầu trước khi mực nước dâng cao. Những cuộc họp khẩn diễn ra bất kể sáng sớm tinh mơ hay đêm muộn với hàng loạt câu hỏi được xướng lên: Giải pháp công nghệ nào tạo ra không gian thi công ổn định giữa dòng nước xiết? Mũi nào cần ưu tiên triển khai trước, mũi nào tiến hành song song? Sắp xếp nhân lực ra sao để không xảy ra độ trễ chờ đợi?

Ngày 31/8, những đốt dầm dọc chủ đầu tiên được lắp dựng, đánh dấu cột mốc mới của dự án. Ảnh: Ánh Dương.

Từ áp lực đó, hệ thống thi công nổi đã ra đời để đưa con người và thiết bị tiếp cận các vị trí móng trụ; kết hợp cùng hệ thống vòng vây cọc ván thép nhằm kiến tạo môi trường làm việc khô ráo, ổn định cho các hạng mục móng sâu dưới lòng sông.

Nếu giai đoạn vượt lũ là cuộc đấu trí cam go với dòng nước tự nhiên, thì khi bước sang công đoạn lắp dựng kết cấu thép, các kỹ sư lại đối mặt với một thử thách hình học hoàn toàn mới. Sự kiện cẩu lắp 4 đốt dầm dọc chủ đầu tiên nặng gần 100 tấn vào ngày 31/8 là kết quả của một chuỗi quy trình tính toán công phu từ nhà máy đến hiện trường.

Hàng chục nghìn tấn kết cấu thép phục vụ cầu chính được chế tạo rải rác tại 10 nhà máy khắp cả nước. Mỗi cấu kiện đều phải trải qua một hành trình vận chuyển phức tạp: từ xưởng ra cảng, tiếp tục di chuyển bằng đường thủy về công trường hoặc đưa thẳng lên sà lan. Từng chuyến đi đều đòi hỏi phải tính toán tỉ mỉ tải trọng, kích thước, phương tiện chuyên chở, lộ trình di chuyển và thời điểm xuất phát.

Thách thức lớn nhất nằm ở chính biên dạng hình học phức tạp của cây cầu. Hệ vòm vô cực được cấu thành từ những đường cong liên tục, kết hợp với các trụ chính được thiết kế nghiêng góc 33 độ. Do đó, mỗi cấu kiện khi cẩu lắp không chỉ cần đặt đúng vị trí mà phải đạt độ chuẩn xác tuyệt đối về tọa độ, cao độ, hướng thiết kế và góc độ hình học. Bất kỳ một sai số nhỏ ở vị trí trước cũng sẽ tạo ra hệ lụy dây chuyền cho các cấu kiện tiếp theo.

Chia sẻ về những khó khăn này, ông Trần Trọng Huy – Phó Giám đốc Ban Dự án Đầu tư Xây dựng cho biết: "Có những kỹ thuật đòi hỏi sự chi tiết đến từng milimet. Nhiệm vụ của những cán bộ, kỹ sư là tính toán, giải quyết những bài toán ấy theo cách đơn giản mà hiệu quả nhất: khi là tính toán kế hoạch, lúc là tư duy tổ chức và cả làm chủ công nghệ, máy móc".

100% công nhân, cán bộ miệt mài bám công trường xuyên kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua. Ảnh: Ánh Dương

Về đích đúng hẹn, kiến tạo biểu tượng mới trên dòng sông Hồng

Tính đến thời điểm hiện tại, sản lượng thi công toàn dự án đã chạm mốc gần 40%. Toàn bộ 128/128 cọc khoan nhồi cùng 7/7 đài móng cầu chính đã hoàn thành; 5 trụ cầu chính trên sông đạt tiến độ khoảng 90%, tạo nền móng vững chắc để triển khai các kết cấu phần trên.

Bày tỏ sự kỳ vọng vào chặng đường sắp tới, ông Trần Trọng Huy nhấn mạnh thêm: "Tôi tin rằng với nhiệt huyết của đội ngũ công nhân, cán bộ, dự án sẽ về đích trước APEC 2027, đúng tiến độ đề ra. Cầu Trần Hưng Đạo "cắt băng" sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc với tất cả chúng tôi. Những giọt mồ hôi rơi xuống ngày hôm nay sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp".