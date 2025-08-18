Volvo XC70 đầu tiên xuất xưởng: Trông như xe điện nhưng là PHEV, máy xăng 1.5L 161 mã lực kèm 3 mô-tơ điện

Chiếc Volvo XC70 đầu tiên đã chính thức xuất xưởng khỏi dây chuyền tại Trung Quốc và dự kiến sẽ bắt đầu được bán tại quốc gia này vào ngày 27/8 tới đây.

Đây là mẫu xe được định vị trên XC60 và dưới XC90 trong dải sản phẩm của hãng. Kích thước tổng thể dài 4.815mm, rộng 1.890mm, cao 1.650mm và trục cơ sở 2.895mm.

Volvo XC70 lăn bánh khỏi dây chuyền. Ảnh: Volvo

Về thiết kế, ngoại thất XC70 gợi nhớ đến các mẫu xe điện khi có lưới tản nhiệt kín tương đồng với EX90 ra mắt trước đó, tay nắm cửa dạng ẩn, mâm xe kín. Xe vẫn có dải đèn LED hình búa Thor đặc trưng của hãng. Tính thể thao được thể hiện qua cửa kính không viền.

Ở phía sau, cụm đèn hậu “Viking Axe” cổ điển của Volvo đã trở lại. Các dải đèn dọc kết hợp với đèn hậu góc hình chữ C được thiết kế để tạo điểm nhấn nổi bật khi sáng lên. Ngoài ra, cần gạt nước phía sau được giấu khéo léo phía trên kính chắn gió sau.

Volvo XC70. Ảnh: Volvo

Dựa trên thông tin hiện tại, Volvo XC70 được xây dựng trên nền tảng kiến trúc Super Hybrid SMA. Mẫu PHEV này có thể chạy hoàn toàn bằng điện với quãng đường dự kiến lên tới hơn 200km. Nếu kết hợp với cả máy xăng, quãng đường có thể lên tới 1.200km.

Hệ thống Super Hybrid của XC70 mới bao gồm động cơ hybrid cắm sạc. Trong đó, máy xăng 1.5L có công suất 161 mã lực, mô-men xoắn 255Nm. Đặc biệt, xe có tới 3 động cơ điện. Trong đó, động cơ P1 mạnh 80 mã lực chịu trách nhiệm tạo ra công suất và khởi động, động cơ P2 mạnh 143 mã lực ở trục trước đóng vai trò là động cơ truyền động chính của XC70, động cơ trục sau mạnh 210 mã lực là động cơ phụ, cung cấp khả năng dẫn động bốn bánh khi cần.

Các chi tiết ngoại thất Volvo XC70. Ảnh: Volvo

Một cải tiến của hệ thống là hộp số hybrid DHT 3 cấp. Hộp số này cho phép động cơ 1.5T chuyển sang chế độ truyền động trực tiếp ngay từ 20 km/h. Đây là một cải tiến so với các giải pháp hybrid cắm điện một cấp thông thường, thường yêu cầu tốc độ xe phải vượt quá 60 km/h trước khi động cơ có thể chuyển sang chế độ truyền động trực tiếp.

Mặc dù cấu trúc 3 động cơ + 3 tốc độ DHT phức tạp hơn so với các loại hybrid cắm điện hoặc bộ mở rộng phạm vi hoạt động truyền thống, nhưng nó hỗ trợ bảy chế độ vận hành hybrid khác nhau. Điều này cho phép hệ thống điều chỉnh đường dẫn năng lượng một cách linh hoạt dựa trên ý định của người lái.

Theo CarNewsChina ước tính giá của XC70 vào khoảng 360.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng.