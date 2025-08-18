Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam chính thức cho mua pin, giá gần 10 triệu đồng

Sau 4 tháng chỉ áp dụng chính sách thuê pin, Honda Việt Nam đã bổ sung tùy chọn mua đứt pin cho mẫu xe máy điện ICON e:, đây là mẫu xe máy điện đầu tiên được Honda giới thiệu tại thị trường trong nước. Động thái này vừa mang lại sự linh hoạt cho khách hàng, vừa làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi về mức giá và hiệu năng trong phân khúc xe điện cho học sinh.

ICON e: là mẫu xe máy điện đầu tiên được Honda phân phối chính hãng tại thị trường Việt

Kể từ bây giờ, bên cạnh phương án thuê pin với chi phí 350.000 đồng/tháng, khách hàng đã có thể sở hữu hoàn toàn bộ pin của Honda ICON e: với giá niêm yết khoảng 9,8 triệu đồng (đã bao gồm VAT 10%).

Honda ICON e: Giá xe kèm pin: Khoảng 36,7 triệu đồng. Chế độ bảo hành: Pin mua cùng xe mới được bảo hành 2 năm, trong khi pin mua lẻ hoặc thay thế sẽ được bảo hành 1 năm.

Đối với những khách hàng đang thuê pin, Honda cũng đưa ra chính sách mua lại pin cũ từ ngày 15/9. Mức giá sẽ được tính toán dựa trên thời gian và số tiền thuê đã trả. Tuy nhiên, gói bảo hành chỉ được áp dụng nếu dung lượng pin còn lại trên 80% và thời hạn bảo hành sẽ bằng 2 năm trừ đi số tháng đã sử dụng.

Chính sách mới của Honda nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Mức giá gần 10 triệu đồng cho một bộ pin Lithium-ion với phạm vi hoạt động công bố là 71 km/lần sạc bị nhiều người cho là khá cao. Điều này làm dấy lên tâm lý "sợ hết pin giữa đường", nhất là khi so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Tổng chi phí để sở hữu xe và pin (khoảng 36,7 triệu đồng) cũng được xem là một rào cản lớn đối với nhóm khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên – những người không yêu cầu bằng lái do xe có tốc độ tối đa chỉ 49 km/h.

Khi đặt lên bàn cân, đối thủ VinFast đang áp dụng chính sách bảo hành pin LFP lên tới 8 năm, không giới hạn số km, vượt trội hoàn toàn so với thời hạn 2 năm của Honda.

Dù vậy, Honda ICON e: vẫn sở hữu những lợi thế cạnh tranh đáng kể, với nền tảng là sức mạnh thương hiệu Honda vốn đã chiếm được lòng tin của đông đảo người dùng Việt Nam qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, mẫu xe này được trang bị nhiều tính năng hiện đại và thiết thực, từ thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt cho đến viên pin có thể tháo rời đạt chuẩn chống nước IP67, cho phép sạc trực tiếp hoặc mang vào nhà. Về mặt an toàn, xe nổi bật với hệ thống phanh kết hợp (CBS) duy nhất trong phân khúc xe điện dành cho học sinh. Sự tiện dụng còn được thể hiện qua hệ thống đèn LED toàn phần, cốp xe rộng 26 lít, hai hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB và màn hình kỹ thuật số LCD.