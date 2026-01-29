Volvo sẽ có ‘SUV cỡ F’ lớn hơn XC90, đấu Lexus LX, BMW X7: 3 hàng ghế, động cơ hybrid mà không phải thuần điện vì lý do này

Volvo đang xem xét phát triển một mẫu SUV cỡ lớn hoàn toàn mới, lớn hơn XC90 hiện tại, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong phân khúc SUV ba hàng ghế cỡ F vốn đang doanh số tốt tại các thị trường trọng điểm như Mỹ và Trung Quốc .

Dù hiện Volvo vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc triển khai dự án này, Hakan Samuelsson – CEO và Chủ tịch Volvo – xác nhận rằng hãng đang cân nhắc kỹ lưỡng vì nhu cầu đối với những SUV lớn, bề thế vẫn tăng lên tại một số thị trường quan trọng. “Đặc biệt là ở Trung Quốc và Mỹ, SUV ba hàng ghế thực thụ đang là một phân khúc phát triển và rất thú vị”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng hiện tại Volvo “chưa có mẫu xe nào lớn hơn EX90 và XC90 để đáp ứng hoàn toàn phân khúc này”.

Một mẫu xe lớn hơn cả Volvo XC90 đã được hãng xác nhận sẽ sớm ra mắt.

XC90 hiện có chiều dài khoảng 4,953 mm và vốn đã là một trong những SUV hybrid lớn nhất ở châu Âu, nhưng vẫn chưa đủ so với các đối thủ như Lexus LX, BMW X7 hay Mercedes-Benz GLS vốn “bề thế” hơn đáng kể về kích thước và không gian nội thất . Chính vì vậy, hãng đang suy nghĩ đến việc bổ sung một mẫu flagship lớn hơn XC90 hiện tại.

Điểm đáng chú ý trong phát biểu của Samuelsson là nhận định về nhu cầu động lực phía người tiêu dùng: Volvo dự báo khách hàng ở các thị trường mục tiêu “có thể trong vài năm tới sẽ quan tâm nhiều hơn tới xe hybrid thay vì xe điện thuần túy”. Lý do là bởi xe điện sẽ cần “pin rất lớn” để đạt tầm vận hành đáng kể trong những chiếc SUV cỡ lớn như vậy. Đây là lý do khiến Volvo cho rằng một mẫu SUV cỡ lớn sử dụng hệ truyền động hybrid sẽ phù hợp hơn với nhu cầu thực tế trong phân khúc này trước khi chuyển sang thuần điện hoàn toàn.

Về khả năng sản xuất, Samuelsson gợi ý rằng nếu dự án được chấp thuận, chiếc SUV flagship này có thể được lắp ráp tại nhà máy Volvo ở Charleston (Mỹ). Việc đặt dây chuyền sản xuất ngay tại thị trường mục tiêu lớn như Mỹ sẽ giúp mẫu xe trở nên hấp dẫn hơn với khách hàng trong nước, cả về mặt vị thế thương hiệu lẫn khả năng cạnh tranh về giá và trang bị. Hiện 2 mẫu là XC90 và EX90 đều được sản xuất tại nhà máy này dựa trên nền tảng SPA2, cho thấy cơ sở kỹ thuật để mở rộng dòng sản phẩm là hoàn toàn khả thi.

Ngoài ra, Volvo có thể xem xét hợp tác sâu hơn với các thương hiệu “anh em” trong tập đoàn Geely – vốn sở hữu các nền tảng khung gầm linh hoạt, trong đó Zeekr 9X là một mẫu SUV lớn hơn XC90 hiện nay và có thể là nguồn cảm hứng hoặc cơ sở kỹ thuật cho một phiên bản hybrid cỡ lớn trong tương lai .

Dù các chi tiết về kích thước, tên gọi hay thời điểm ra mắt vẫn chưa được hé lộ, việc Volvo chủ động nghiên cứu và cân nhắc phát triển một SUV lớn hơn XC90 với động cơ hybrid cho thấy hãng sẵn sàng mở rộng danh mục để đối đầu trực diện với các đối thủ SUV hạng sang cỡ lớn từ Đức và Mỹ. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy xu hướng SUV ba hàng ghế vẫn tiếp tục hấp dẫn thị trường toàn cầu và thúc đẩy các thương hiệu ô tô phát triển những sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu người dùng tại những thị trường trọng điểm như Mỹ và Trung Quốc.



