Volvo nâng cấp công nghệ cho hàng triệu xe cũ

Theo đó, trong vài tháng tới, hãng xe gửi một bản cập nhật phần mềm lớn qua mạng OTA. Đối tượng là các khách hàng đang sở hữu một chiếc Volvo sản xuất từ năm 2020 trở lại đây và sử dụng hệ điều hành Android Automotive.

Bản cập nhật này sẽ nâng cấp giao diện và trải nghiệm thông tin – giải trí lên chuẩn tương tự các mẫu xe mới như EX30, EX60 và EX90. Toàn bộ quá trình diễn ra hoàn toàn trực tuyến, đồng nghĩa khách hàng không cần đưa xe tới đại lý.

Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa dàn xe hiện hữu của Volvo. Trên thực tế, hãng xe Thụy Điển đã âm thầm chuẩn bị cho việc phổ cập trải nghiệm giải trí mới nhất lên các dòng xe cũ trong một thời gian dài, và nay kế hoạch này sắp chính thức được triển khai.

Giám đốc công nghệ của Volvo, ông Anders Bell, mô tả đây là “một trong những bản cập nhật qua mạng lớn nhất trong lịch sử”, với quy mô tác động lên khoảng 2,5 triệu xe trên toàn cầu.

Không chỉ giúp các mẫu Volvo đời cũ sở hữu giao diện gần như giống hệt xe mới dù phần cứng đã được sử dụng khoảng 5 năm, bản cập nhật còn thay thế trợ lý Google Assistant quen thuộc bằng nền tảng AI mới Google Gemini .

Theo ông Bell, một số khác biệt nhỏ vẫn sẽ tồn tại do sự khác nhau về chip xử lý cũng như kích thước màn hình nhỏ hơn trên các mẫu xe đời trước. Dù vậy, trải nghiệm tổng thể được kỳ vọng sẽ tiệm cận đáng kể với thế hệ xe mới.

Google Gemini vốn đã xuất hiện trên tính năng Android Auto dành cho điện thoại thông minh, nhưng với Volvo, trợ lý AI này sẽ được tích hợp trực tiếp vào hệ thống giải trí nguyên bản của xe.

Mô hình trí tuệ nhân tạo của Google có khả năng giao tiếp tự nhiên, hỗ trợ các tác vụ ngôn ngữ nâng cao. Đáng chú ý, nền tảng này còn có tính năng “Live”, cho phép người dùng trò chuyện với Gemini để tìm hiểu kiến thức mới hoặc cùng tìm ý tưởng.

Theo Volvo, trải nghiệm Gemini trong khoang lái được thiết kế để trực quan và thân thiện, ngay cả khi xe đang di chuyển. Hãng cho biết Gemini có thể hiểu tốt hơn mong muốn của người lái thông qua hội thoại tự nhiên, hỗ trợ soạn và dịch tin nhắn trước khi gửi, trả lời các câu hỏi từ sách hướng dẫn sử dụng xe, hay cung cấp thông tin chi tiết về điểm đến.

Phần lớn chủ xe Volvo được kỳ vọng sẽ hào hứng với hệ thống giải trí tích hợp AI mới. Nhưng với những ai muốn tiếp tục sử dụng giao diện cũ, họ chỉ cần chủ động tắt tính năng cập nhật OTA trong phần cài đặt của xe.