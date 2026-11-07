Volvo ES90 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với hệ truyền động thuần điện, công suất 680 mã lực, mô-men xoắn 870 Nm và phạm vi hoạt động tối đa 706 km theo chuẩn WLTP.

Volvo ES90 là mẫu xe thuần điện mới được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với giá bán 2,6 tỷ đồng. Xe sử dụng hệ truyền động dẫn động 4 bánh toàn thời gian điện tử (eAWD), kết hợp hai mô-tơ điện với tổng công suất cực đại 680 mã lực và mô-men xoắn 870 Nm.

Volvo ES90 xuất hiện tại Việt Nam với kiểu dáng sedan thuần điện và thiết kế đặc trưng của thương hiệu Thụy Điển. Ảnh: Bảo Lâm

Volvo ES90 sở hữu hệ dẫn động 4 bánh, tăng tốc 0-100 km/h trong 4 giây

Với cấu hình này, Volvo ES90 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4 giây. Đây là những thông số đáng chú ý đối với một mẫu sedan điện có kích thước dài 5.000 mm, rộng 1.942 mm và cao 1.547 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.102 mm, trong khi khoảng sáng gầm xe là 177 mm.

Cung cấp năng lượng cho hệ truyền động là bộ pin CATL dung lượng 106 kWh, sử dụng kiến trúc điện 800V. Theo công bố, Volvo ES90 có phạm vi hoạt động tối đa 706 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP.

Cận cảnh cổng sạc và khả năng sạc nhanh trên mẫu sedan điện của Volvo. Ảnh: Bảo Lâm

Về khả năng sạc, xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút. Với nguồn điện AC, công suất sạc tối đa đạt 11 kW, thời gian sạc từ 10% lên 100% vào khoảng 10 giờ.

Trang bị sang trọng, đậm chất Thuỵ Điển

Hệ thống treo của Volvo ES90 sử dụng cấu hình treo khí nén buồng hơi kép kết hợp giảm chấn thích ứng FSD. Xe được trang bị bộ mâm 21 inch, đi cùng lốp kích thước 245/45 R21 ở phía trước và 275/40 R21 ở phía sau. Đây là bộ mâm lớn nhất phân khúc.

Phần đầu và đuôi xe Volvo ES90 bố trí cụm đèn chiếu sáng tạo hình quen thuộc. Ảnh: Bảo Lâm

Về trang bị, Volvo ES90 sở hữu cụm đèn chiếu sáng HD Pixel với 20.000 điểm ảnh trong mỗi cụm đèn, tích hợp công nghệ chiếu sáng chủ động Adaptive High Beam Control. Bên trong khoang cabin, xe có màn hình trung tâm kích thước 14,5 inch và màn hình hiển thị sau vô-lăng 9 inch, tích hợp hệ điều hành Google.

Các trang bị tiện nghi đáng chú ý khác gồm ghế bọc da Nappa cao cấp thông gió, tích hợp chức năng massage ở hàng ghế trước. Hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins gồm 25 loa, tổng công suất 1.610 W, hỗ trợ Dolby Atmos và công nghệ âm thanh vòm kỹ thuật số Digital Key Plus. Xe cũng có trần kính toàn cảnh sử dụng công nghệ electrochromic, cho phép thay đổi độ trong suốt của kính.

Không gian cabin Volvo ES90 được bố trí theo phong cách tối giản, với màn hình trung tâm đặt dọc. Bảo Lâm

Về công nghệ an toàn, Volvo ES90 được trang bị hệ thống Safe Space Technology với các công nghệ cảm biến bên trong và bên ngoài xe. Danh sách trang bị còn có hệ thống thấu hiểu người lái Driver Understanding System, cảnh báo mở cửa Door Opening Alert và nhận diện người ngồi trong xe Occupant Sensing.

Các tính năng hỗ trợ lái bao gồm hỗ trợ giữ người lái trong làn đường khi xe có xu hướng rời khỏi làn, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo khi có các phương tiện giao thông khác hoặc vật cản trên lộ trình, hỗ trợ phòng ngừa va chạm ở tốc độ thấp và hỗ trợ lái ở tốc độ cao. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe cũng được trang bị trên mẫu xe này.

Volvo ES90 nhìn từ bên hông, nổi bật với thân xe kéo dài và trục cơ sở hơn 3,1 mét. Ảnh: Bảo Lâm

Với ES90, Volvo bổ sung một mẫu xe thuần điện có kích thước lớn vào danh mục sản phẩm tại Việt Nam. Xe sở hữu hệ dẫn động 4 bánh, công suất 680 mã lực và tầm hoạt động công bố 706 km. Thông tin về giá bán và thời điểm bàn giao xe tại Việt Nam hiện chưa được đề cập trong bảng thông số kỹ thuật.