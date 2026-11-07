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Vì sao VNeID đã tích hợp GPLX nhưng người dân vẫn cần cài ứng dụng VNeTraffic?

Đại Phú
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VNeTraffic có những tính năng nổi bật nào?

- Ảnh 1.

Cách tích hợp GPLX vào VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng số định danh cá nhân (số CCCD gắn chip) và mật khẩu.

Bước 2: Chọn "Ví giấy tờ", sau đó chọn "Giấy phép lái xe”

Bước 3: Nhập passcode

Bước 4: Nhập tất cả các thông tin theo yêu cầu và chọn vào “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng” và chọn “Gửi yêu cầu”.

Sau khi ứng dụng cập nhật thông tin sẽ hiển thị thông tin Giấy phép lái xe

Thực tế, bên cạnh việc cung cấp những thông tin giống như VNeID thì VNeTraffic sẽ có nhiều tính năng chuyên dụng hơn. VNeTraffic là ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam.

Các chức năng chính:

  • Ứng dụng VNeTraffic là kênh giao tiếp quan trọng giữa Công dân và lực lượng CSGT, cung cấp thông tin về giao thông, giúp Công dân gửi các phản ánh, thông tin thu thập về tình hình giao thông cũng như tố giác, phản ánh các vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông; theo dõi được tình trạng các phản ảnh, lịch sử đã phản ánh, lịch sử đã vi phạm, biển số đấu giá, tra cứu phạt nguội, gửi góp ý…
  • Quyền truy cập: Khi sử dụng Ứng dụng, người dùng đồng ý cho phép ứng dụng có quyền truy cập các chức năng sau:

(1) Truy cập vào Internet từ thiết bị người dùng.

(2) Truy cập camera để quét mã QRcode trên thẻ CCCD giúp rút ngắn thời gian nhập các thông tin cơ bản của Công dân

(3) Truy cập vào ảnh, tệp, bộ nhớ và nội dung nghe, nhìn trên thiết bị để lưu trữ ảnh, file phục vụ việc gửi thông tin phản ánh giao thông đến cơ quan chức năng.

(4) Cho phép bật định vị GPS để xác định vị trí của người dùng khi gửi phản ánh về tình trạng giao thông.

(5) Gửi thông báo tới thiết bị của người dùng.

Thu thập thông tin cá nhân: Người dùng nhập liệu, phản ánh thông tin về tình trạng giao thông, vi phạm giao thông, tai nạn giao thông cần cung cấp thông tin cá nhân để đảm bảo tính chính danh của người cung cấp tin. Thông tin cá nhân bao gồm: Họ và tên, Số điện thoại, Căn cước công dân, tất cả những thông tin thu thập đều được sự cho phép của người dùng bằng cách nhập vào các biểu mẫu và gửi cho chúng tôi.

Người dùng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc sử dụng, nhập liệu thông tin.

Bảo vệ sự riêng tư và bản quyền: Dữ liệu của người dùng sẽ được lưu trữ và bảo mật bởi Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an và chỉ sử dụng vào mục đích phát triển Ứng dụng phục vụ chuyển đổi số quốc gia và hỗ trợ công dân, giúp cơ quan chức năng bảo vệ an ninh trật tự và an toàn giao thông, tuyệt đối không sử dụng vào mục đích thương mại, không xâm phạm đời tư, được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin theo quy định của pháp luật.

Ngoài các mục đích trên, đơn vị phát triển ứng dụng không thu thập, sử dụng thông tin của người dùng vào bất kỳ mục đích gì khác. Và sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào có thể gây tổn hại hoặc thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào về quyền riêng tư của người dùng theo luật pháp Việt Nam hoặc chính sách của ứng dụng.

Thu thập vị trí: VNeTraffic sẽ thu thập dữ liệu về vị trí của bạn để phục vụ việc xác định vị trí gửi phản ánh, từ đó đảm bảo điều kiện cho cơ quan chức năng xử lý các thông tin phản ánh này. Việc thu thập vị trí sẽ được thông báo cho người dùng và do người dùng quyết định, không ảnh hưởng tới các tính năng của ứng dụng.

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Tags

VNEID

VNeTraffic

Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao thông

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