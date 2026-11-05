Volkswagen Golf R rao bán lại 1,6 tỷ sau 1 năm lăn bánh: Người bán khẳng định 'tiết kiệm cả trăm triệu' nếu chấp nhận điều này

Số lượng xe Volkswagen Golf R rao bán rất hiếm, vậy nên chiếc xe này thu hút được sự chú ý với mức giá thấp hơn đáng kể giá xe mới. Có điều chủ nhân phải chấp nhận rằng đây từng là xe demo.

Một chiếc Volkswagen Golf R đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá khoảng 1,6 tỷ đồng, odo khoảng 13.000km sau gần 1 năm đăng ký biển số và vẫn còn bảo hành chính hãng hơn 2 năm. Theo chia sẻ của người bán, chiếc Volkswagen Golf R này là xe lái thử của đại lý nên được bảo dưỡng đúng mốc mà hãng yêu cầu.

Mức giá bán lại nêu trên thấp hơn khá nhiều so với giá niêm yết. Cụ thể, một chiếc Golf R mới có giá là 1,898 tỷ đồng và sau khi thêm chi phí đăng ký biển số là gần 2,1 tỷ đồng. Như vậy, chủ nhân tương lai của chiếc Volkswagen Golf R nêu trên có thết tiết kiệm vài trăm triệu đồng.

Quay trở lại xe rao bán, ngoại thất xe sơn màu xanh dương đặc trưng của dòng Golf R. Phía đại lý còn trang trí bằng lớp decal màu sắc, giúp tăng tính thể thao cho xe. Không có nhiều ảnh chi tiết được đăng tải, nhưng ảnh chụp cho thấy lớp sơn vẫn còn mới và bóng bẩy sau gần 13.000km lăn bánh.

Ảnh khoang nội thất chiếc Volkswagen Golf R không được đăng tải trong bài đăng. Hiện chưa rõ tình trạng phần da lộn bọc ghế ngồi sau một thời gian phục vụ khách hàng lái thử. Chủ nhân tương lai cần xác định rằng phần ghế ngồi có thể đã xuống cấp, không còn giữ được độ mới tốt do có nhiều khách hàng từng lên lái thử xe.

Các tiện nghi bên trong xe bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch kết hợp màn hình trung tâm 10 inch chạy hệ điều hành MIB3, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, đèn viền nội thất 30 màu, cần số điện tử, ghế ngồi thể thao,...

Volkswagen Golf R sở hữu động cơ 2.0L TSI, sản sinh 316 mã lực, 420Nm mô-men xoắn đi kèm dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hệ thống phân bổ mô-men xoắn chủ động R Performance Torque Vectoring. Xe có hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động DCC với 5 chế độ lái (Comfort, Normal, Sport, Race, Individual), cho phép người lái tùy biến cảm giác vận hành từ êm ái đến phấn khích.