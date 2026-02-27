Vội xuống tàu, hành khách để quên hơn 10 triệu đồng dưới gối: Làm thế nào lấy lại được?

Theo thông tin từ đơn vị vận hành thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ngày 20/2/2026, trên chuyến tàu SE6, trong quá trình thay chăn ga gối sau khi tàu rời ga Đông Hà, tiếp viên toa 5 đã phát hiện một tập tiền nhiều mệnh giá bị bỏ quên dưới gối. Tổng số tiền được xác định là 10.800.000 đồng.

Ngay sau đó, trưởng tàu đã lập biên bản và bàn giao tài sản tại ga Đồng Hới để liên hệ trả lại hành khách theo đúng quy định của ngành đường sắt.

Chỉ vài ngày sau, ngày 25/2/2026, trên chuyến tàu SE10, một tiếp viên khác cũng phát hiện túi đeo cá nhân của hành khách nước ngoài bị bỏ quên khi xuống tàu tại ga Huế. Bên trong có 10 triệu đồng cùng hộ chiếu và nhiều giấy tờ quan trọng. Tài sản được bàn giao về ga Đông Hà để xử lý theo quy trình.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Đại diện ngành đường sắt cho biết, sau mỗi hành trình, tiếp viên đều thực hiện kiểm tra, vệ sinh toa tàu. Nếu phát hiện tài sản thất lạc, nhân viên phải lập biên bản, ghi nhận chi tiết và bàn giao về ga gần nhất để lưu giữ, liên hệ trả lại chủ sở hữu.

Lỡ để quên đồ trên tàu, cần làm gì ngay?

Theo hướng dẫn dành cho hành khách được đăng tải trên hệ thống thông tin của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, khi phát hiện mất hoặc để quên tài sản, hành khách nên liên hệ càng sớm càng tốt với ga vừa xuống hoặc ga đến.

Thông tin cần cung cấp gồm: số hiệu tàu (ví dụ SE6, SE10…), số toa, số giường hoặc chỗ ngồi, thời điểm xuống tàu và mô tả chi tiết tài sản. Việc báo sớm giúp nhà ga phối hợp nhanh với trưởng tàu và bộ phận liên quan để kiểm tra.

Trong trường hợp tài sản đã được nhân viên phát hiện, nhà ga sẽ tiến hành xác minh thông tin trùng khớp trước khi bàn giao lại cho chủ nhân. Người nhận cần xuất trình giấy tờ tùy thân và cung cấp bằng chứng liên quan (vé tàu, thông tin đặt vé…) để đảm bảo đúng người, đúng tài sản.

Nếu nghi ngờ có dấu hiệu mất cắp, hành khách có thể đề nghị nhà ga hỗ trợ kiểm tra hệ thống camera an ninh. Tuy nhiên, theo quy định về quản lý dữ liệu và an ninh giám sát, hành khách không được tự ý xem trực tiếp hình ảnh. Việc trích xuất chỉ được thực hiện bởi đơn vị quản lý hoặc cơ quan chức năng khi cần thiết.

Những vị trí “dễ quên” nhất trên tàu

Từ các sự việc thực tế, đại diện ngành đường sắt cho biết những vị trí hành khách thường bỏ quên đồ nhất là dưới gối giường nằm, kệ hành lý phía trên, hộc ghế, ổ cắm điện hoặc trong nhà vệ sinh toa tàu. Đặc biệt, tiền mặt và giấy tờ quan trọng đôi khi được cất tạm dưới gối để “cho chắc”, nhưng lại dễ bị quên khi vội xuống tàu.

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách nên kiểm tra kỹ toàn bộ khu vực chỗ ngồi, giường nằm trước khi rời toa. Vé tàu – dù là vé giấy hay điện tử – cũng nên được giữ lại đến khi kết thúc hoàn toàn hành trình để thuận tiện trong trường hợp cần đối chiếu thông tin.

Ảnh minh họa

Mỗi tài sản được tìm thấy và hoàn trả không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn góp phần giữ gìn niềm tin của hành khách đối với dịch vụ vận tải công cộng. Tuy vậy, chỉ một phút vội vàng cũng có thể khiến hành trình trở nên nhiều lo lắng. Sự cẩn trọng trước khi bước xuống tàu vì thế luôn là “tấm vé an tâm” đầu tiên dành cho mỗi người.



