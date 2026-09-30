Vội vã đưa "tân binh" 2 tháng, nặng 7.900 tấn thực hiện nhiệm vụ với tổng quãng đường gần bằng chu vi trái đất: Hé lộ một lĩnh vực đang hụt hơi của Mỹ

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Idaho vừa hoàn thành chuyến triển khai đầu tiên kéo dài 4 tháng tại châu Âu, sau khi di chuyển hơn 19.000 hải lý (khoảng 35.000 km, ngán hơn 5.000km so với với chu vi trái đất khoảng 40.000km).

USS Idaho (SSN 799) thuộc lớp Virginia đã trở về căn cứ sau đợt triển khai đầu tiên tại khu vực châu Âu. Trong hành trình, tàu thực hiện các chuyến thăm cảng tại Haakonsvern của Na Uy và Kings Bay, bang Georgia.USS Idaho được đưa vào biên chế ngày 25/4/2026, trở thành tàu ngầm lớp Virginia thứ 26 và là chiếc thứ 8 được chế tạo theo cấu hình Block IV. Chỉ 2 tháng sau, con tàu đã hoàn thành một chuyến triển khai kéo dài 4 tháng tại châu Âu.

Việc một tàu ngầm mới được đưa vào biên chế nhanh chóng bước vào chu kỳ hoạt động cho thấy Hải quân Mỹ đang tận dụng tối đa những tàu ngầm tấn công sẵn có, trong bối cảnh tốc độ đóng tàu mới vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Idaho dài khoảng 115 m, rộng 10,4 m và có lượng giãn nước khi lặn gần 7.900 tấn. Hệ thống động lực hạt nhân cho phép tàu hoạt động dưới nước trong thời gian dài mà không phải phụ thuộc vào việc tiếp nhiên liệu thường xuyên như tàu ngầm sử dụng động lực thông thường. Tốc độ khi lặn của tàu khoảng 25 hải lý/giờ.

Về hỏa lực, USS Idaho có hai ống phóng đường kính lớn, mỗi ống có thể mang 6 tên lửa hành trình Tomahawk, tương đương tối đa 12 tên lửa. Tàu còn được trang bị 4 ống phóng ngư lôi, sử dụng ngư lôi hạng nặng Mk 48 để tấn công tàu mặt nước và tàu ngầm.

Lớp Virginia cũng được trang bị hệ thống sonar mũi tàu khẩu độ lớn cùng các cột quang điện tử kỹ thuật số, thay cho kính tiềm vọng quang học truyền thống.

Điểm đáng chú ý nằm ở cấu hình Block IV của USS Idaho. Thiết kế này tập trung vào việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của hạm đội thay vì chỉ bổ sung thêm năng lực tác chiến.

Hải quân Mỹ đặt mục tiêu giảm số lần bảo dưỡng lớn trong vòng đời mỗi tàu từ 4 xuống còn 3 lần. Đồng thời, số chuyến triển khai theo kế hoạch của mỗi tàu được tăng từ 14 lên 15 chuyến.

Những thay đổi này nhằm giúp Hải quân Mỹ khai thác đội tàu ngầm hiện có với cường độ cao hơn. Tuy nhiên, bài toán lớn hơn lại nằm ở phía sau: tốc độ đóng tàu mới vẫn chưa theo kịp nhu cầu.

Theo ước tính của Hải quân Mỹ, ngành công nghiệp đóng tàu cần đạt tốc độ sản xuất mỗi năm một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia và hai tàu ngầm tấn công lớp Virginia, đồng thời vẫn phải duy trì đội tàu đang hoạt động.

Trong bối cảnh đó, việc USS Idaho được đưa vào biên chế rồi nhanh chóng thực hiện chuyến triển khai đầu tiên mang ý nghĩa lớn hơn một chuyến công tác thông thường. Con tàu mới có thể bổ sung ngay năng lực cho lực lượng tàu ngầm tấn công, trong khi Mỹ vẫn phải đối mặt với bài toán duy trì quy mô hạm đội và tăng tốc sản xuất những chiếc tiếp theo.

Nguồn: Tổng hợp