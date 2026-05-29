Vòi rồng khổng lồ trắng xóa trên biển Hạ Long, người dân thốt lên: “Như phim thảm họa”

Theo hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội, hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp này xảy ra vào khoảng hơn 8h sáng. Bạn Lê Tuấn Anh đã dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc cột vòi rồng trắng xóa khổng lồ xuất hiện ngoài khơi và gửi cho fanpage Quảng Ninh 24/7.

Từ video ghi lại có thể thấy cột nước nối thẳng từ mặt biển lên các đám mây đen đặc trên bầu trời, tạo nên khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa đáng sợ. Vòi rồng có kích thước lớn, xuất hiện rõ nét trên vùng biển gần vịnh Cửa Lục và có thể quan sát từ nhiều khu vực lân cận.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước quy mô của hiện tượng này, mô tả đây là cảnh tượng “đẹp một cách đáng sợ”, “như phim bom tấn Hollywood”.

Do vòi rồng xuất hiện ngay trên vùng biển Hạ Long – nơi gắn liền với truyền thuyết rồng đáp xuống – nhiều cư dân mạng còn ví von đây là cảnh “long cuốn thủy”, hay “rồng thật sự xuất hiện ở Hạ Long”.

Ảnh: Fanpage Quảng Ninh 24/7

Bên cạnh sự tò mò và thích thú, phần lớn ý kiến lại bày tỏ lo ngại cho các tàu cá, ngư dân và tàu du lịch hoạt động gần khu vực vào thời điểm xảy ra giông lốc. Nhiều bình luận liên tục xuất hiện như: “Mong không có tàu nào ở gần đó”, “Cầu mong mọi người đi biển sáng nay đều bình an”.

Người dân sống tại Cẩm Phả, khu vực Hoành Bồ và nhiều nơi lân cận cũng xác nhận thời tiết sáng nay chuyển biến rất xấu. Theo chia sẻ, bầu trời tối sầm như ban đêm, mưa xối xả kèm sấm chớp liên hồi trước và trong lúc vòi rồng xuất hiện.

Theo các chuyên gia khí tượng, vòi rồng trên biển (hay còn gọi là lốc xoáy hút nước) là hiện tượng thời tiết nguy hiểm, thường hình thành khi có đối lưu cực mạnh trong các đám mây giông. Khi không khí nóng ẩm bốc lên nhanh, kết hợp với gió xoáy mạnh và sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa các tầng khí quyển, cột xoáy có thể hình thành và hút nước biển lên cao, tạo thành “vòi rồng”.

Các chuyên gia cảnh báo, dù tồn tại trong thời gian ngắn nhưng vòi rồng có sức gió rất mạnh, đủ khả năng làm lật tàu cá nhỏ, cuốn bay vật dụng, gây mất kiểm soát đối với tàu du lịch hoặc phương tiện hoạt động gần khu vực xảy ra hiện tượng. Trong nhiều trường hợp, vòi rồng còn đi kèm sét đánh, gió giật mạnh và sóng lớn, khiến nguy cơ tai nạn trên biển tăng cao.

Đặc biệt, chuyên gia thời tiết khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên tò mò tiếp cận hiện trường để quay phim, chụp ảnh khi xuất hiện vòi rồng hoặc giông lốc mạnh. Với ngư dân và các tàu hoạt động trên biển, cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, cập nhật cảnh báo mưa giông từ cơ quan khí tượng để chủ động đổi hướng di chuyển hoặc tìm nơi tránh trú an toàn.

Khi phát hiện bầu trời xuất hiện mây đen cuộn mạnh, gió đổi hướng bất thường, mặt biển nổi sóng lớn hoặc có cột xoáy hình phễu xuất hiện từ mây xuống mặt nước, tàu thuyền cần lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm càng nhanh càng tốt. Các chuyên gia cũng lưu ý không neo đậu gần khu vực cửa biển, vùng nước trống trải hoặc tiếp tục đánh bắt trong điều kiện thời tiết cực đoan vì nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Hiện miền Bắc đang bước vào cao điểm mùa mưa bão với nhiều hình thái thời tiết cực đoan diễn biến khó lường. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là ngư dân và các đơn vị vận tải du lịch đường thủy, cần nâng cao cảnh giác trước các hiện tượng giông lốc, sét, mưa lớn và vòi rồng có thể xuất hiện bất ngờ trên biển.