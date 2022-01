“Vòi rồng băng tuyết” bất ngờ xuất hiện trên cao tốc, gây tai nạn liên hoàn, 40 xe hư hỏng

Vụ việc xảy ra vào 23/1 vừa qua trên con đường cao tốc Ohio Turnpike, quận Erie, tiểu bang Ohio, Mỹ.



Đoạn video được lan truyền ghi lại cảnh tượng một chiếc máy cày tuyết phun xối xả một lượng lớn băng tuyết vào xe cộ đang chạy ở làn ngược chiều trên đường cao tốc. Trông chúng giống như "vòi rồng" và sự thật sức tàn phá cũng chẳng kém gì "vòi rồng" khi đã gây ra một vụ tai nạn liên hoàn.

Chiếc máy cày phun băng tuyết vào phương tiện ngược chiều.

Cảnh sát tuần tra đường cao tốc thông báo có ít nhất 40 ô tô bị hư hại, nguyên nhân là do bị mảnh băng vỡ bay vào hoặc do là do các sự cố liên quan khác. Bên cạnh đó, 12 người được xác nhận là bị thương trong sự cố trên.

Được biết chiếc máy cày này đã đi được một đoạn đường khá dài trước khi dừng lại. Cảnh tượng đã được camera hành trình của tài xế xe tải tên là Michael Lemon ghi lại.

Bóng dáng chiếc máy cày thấp thoáng ở phía đối diện trên con đường cao tốc trơn trượt đạt vận tốc hơn 110 km/h đã tạo ra lực bắn khủng khiến những mảnh băng văng sang bên này làn đường.

Chiếc máy cày thấp thoáng đằng xa.

Anh Michael kể lại chiếc máy cày đã phun lượng lớn băng tuyết vào các phương tiện đang di chuyển phía trước xe tải của anh. Còn có một chiếc xe mất kiểm soát lao qua các làn rồi phi ra ngoài đường cao tốc.

Chia sẻ với kênh truyền hình 3WTKR của bang Virginia, Mỹ anh bày tỏ sự kinh hãi trước sự cố này. Anh Michael cũng giống như các tài xế khác hoàn toàn bất lực, không biết phải đối phó như thế nào.

Cực chẳng đã họ chỉ biết cố gắng đi đúng làn đường với hy vọng có thể vượt qua chiếc "vòi rồng".

Các mảnh băng tuyết đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hàng loạt các xe ô tô. Trong đó, xe tải của anh Michael bị thủng một lỗ trên kính chắn gió phía trước và nổ một đèn pha.

Cận cảnh chiếc "vòi rồng" băng tuyết.

Theo cơ quan chức năng, có một số người chỉ bị thương ở tay và vai, không có bất kì vết thương nào đe dọa đến tính mạng.

Tài xế xe máy cày được xác định là Timothy S Rakay, 54 tuổi, đến từ thành phố Berea, quận Cuyahoga, tiểu bang Ohio, Mỹ. Người này bị đình chỉ công việc và đang hợp tác với các điều tra viên để làm rõ sự việc.

Những nạn nhân được đưa tới trạm trạm tuần tra, nhà hàng và khách sạn gần đó. Phương tiện bị hư hỏng cũng nhanh chóng được đưa ra khỏi hiện trường.

“Vòi rồng băng tuyết” đột nhiên xuất hiện trên đường cao tốc khiến nhiều tài xế trở tay không kịp.

https://soha.vn/voi-rong-bang-tuyet-bat-ngo-xuat-hien-tren-cao-toc-gay-tai-nan-lien-hoan-40-xe-hu-hong-20220126222354885.htm