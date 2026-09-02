Voge SR450X: Bình xăng 18 lít, chạy hơn 450km, có đủ thay thế cả xe đi phố lẫn touring?

Vừa cần một chiếc scooter linh hoạt để đi làm, vừa muốn sẵn sàng cho những chuyến đi hàng trăm kilomet, Voge SR450X đang cố gắng giải bài toán khó của thị trường scooter cỡ lớn bằng bình xăng 18 lít, động cơ hai xi-lanh và loạt trang bị hướng đến đường dài.

Thị trường scooter cỡ lớn trong những năm gần đây ngày càng phân hóa rõ rệt. Một nhóm sản phẩm tập trung vào nhu cầu đi lại trong đô thị với kích thước gọn gàng, khả năng điều khiển dễ dàng nhưng thường có bình xăng không quá lớn. Nhóm còn lại hướng đến phong cách ADV và những hành trình xa, song kích thước cùng trọng lượng có thể trở thành vấn đề khi phải sử dụng thường xuyên trong điều kiện giao thông đông đúc.

Voge SR450X được phát triển theo hướng dung hòa hai nhu cầu này. Đây được giới thiệu là mẫu scooter cỡ lớn hai xi-lanh đầu tiên của hãng, với mục tiêu phục vụ đồng thời việc đi lại hàng ngày và những chuyến du lịch đường dài.

Điểm đáng chú ý nhất của mẫu xe nằm ở bình xăng dung tích 18 lít. Theo thông tin từ Moto Fine, SR450X có thể di chuyển hơn 450km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu.

Con số này đặc biệt đáng chú ý nếu đặt trong bối cảnh nhiều mẫu scooter cỡ lớn cùng phân khúc được cho là chỉ sử dụng bình xăng khoảng 12 lít. Dung tích lớn giúp người dùng chủ động hơn trong những hành trình xa, đặc biệt khi phải di chuyển qua các khu vực có mật độ trạm xăng thấp hơn.

Bên cạnh dung tích bình xăng, SR450X còn được cho là có thể sử dụng xăng RON 92. Điều này giúp người dùng không nhất thiết phải tìm nhiên liệu có chỉ số octan cao hơn trong khi một số mẫu xe cùng phân khúc được đề cập yêu cầu xăng RON 95.

Khả năng chạy xa chỉ là một phần trong định hướng của Voge SR450X. Mẫu xe còn được trang bị kính chắn gió điều chỉnh vô cấp, cho phép người lái thay đổi độ cao tùy theo điều kiện vận hành.

Khi di chuyển trong thành phố, kính chắn gió có thể được hạ xuống để giảm ảnh hưởng đến tầm quan sát. Trên đường quốc lộ hoặc trong những hành trình dài, người lái có thể nâng kính lên để giảm lượng gió tác động trực tiếp vào cơ thể.

Hệ thống giảm xóc cũng hỗ trợ điều chỉnh theo nhiều mức. Điều này cho phép người dùng thay đổi thiết lập tùy vào mặt đường và mục đích sử dụng. Trong điều kiện đô thị, khi thường xuyên gặp gờ giảm tốc hoặc mặt đường gồ ghề, giảm xóc có thể được điều chỉnh theo hướng mềm hơn để giảm các rung động truyền đến người lái.

Về trang bị an toàn, SR450X sở hữu radar điểm mù sóng milimet BCD. Hệ thống có khả năng đưa ra cảnh báo thông qua đèn tích hợp trên gương chiếu hậu khi phát hiện phương tiện nằm trong khu vực điểm mù phía sau.

Đây là một trong những trang bị hướng trực tiếp đến nhu cầu di chuyển đường dài, nơi việc chuyển làn và quan sát phương tiện phía sau có thể diễn ra thường xuyên hơn. Cảnh báo điểm mù không thay thế việc quan sát của người lái, nhưng có thể đóng vai trò hỗ trợ trong những tình huống tầm nhìn bị hạn chế.

Một chi tiết thực dụng khác là bộ khung chống đổ bao quanh thân xe được trang bị sẵn từ nhà máy. Trên nhiều mẫu scooter cỡ lớn, đây là loại phụ kiện mà người dùng phải mua và lắp đặt thêm sau khi nhận xe.

Với SR450X, việc trang bị sẵn khung chống đổ giúp xe có thêm khả năng bảo vệ phần động cơ và vỏ thân trong trường hợp bị đổ. Đồng thời, người dùng cũng không phải mất thời gian tìm kiếm phụ kiện phù hợp hoặc xử lý những vấn đề liên quan đến độ tương thích.

Điều đáng chú ý trong cách tiếp cận của Voge là SR450X không được định hướng trở thành một chiếc scooter chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất. Xe hướng đến khả năng sử dụng trong thành phố nhưng vẫn cố gắng giữ lại những yếu tố cần thiết cho những hành trình xa.

Đó là lý do bình xăng lớn, kính chắn gió điều chỉnh, giảm xóc có thể thay đổi thiết lập và radar điểm mù cùng xuất hiện trên cùng một mẫu xe.

Theo thông tin từ Moto Fine, SR450X không đánh đổi khả năng di chuyển trong đô thị để đổi lấy đặc tính chạy đường dài. Ngược lại, xe cũng không cắt giảm những yếu tố phục vụ touring chỉ để trở nên giống một mẫu scooter đi phố thông thường.

Nếu nhìn từ thị trường Việt Nam, hướng đi này có thể phù hợp với một nhóm khách hàng tương đối rõ ràng. Đó là những người không muốn sở hữu nhiều xe cho các mục đích khác nhau, nhưng vẫn cần một phương tiện có thể đảm nhiệm việc đi làm trong tuần và sẵn sàng cho những chuyến đi xa vào cuối tuần.

Tuy nhiên, tiềm năng của một sản phẩm không chỉ được quyết định bởi thông số kỹ thuật. Nếu Voge SR450X xuất hiện tại Việt Nam, giá bán thực tế, hệ thống phân phối, nguồn cung phụ tùng và chất lượng dịch vụ sau bán hàng sẽ là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của người mua.

Dù vậy, những gì được đề cập cho thấy Voge SR450X đang theo đuổi một công thức khá rõ ràng: thay vì buộc người dùng lựa chọn giữa một chiếc scooter linh hoạt để đi làm và một mẫu xe sẵn sàng cho hành trình dài, hãng muốn gộp cả hai nhu cầu vào cùng một sản phẩm.

Bình xăng 18 lít với khả năng di chuyển hơn 450km, hệ thống kính chắn gió điều chỉnh, giảm xóc có thể thay đổi thiết lập, radar điểm mù và khung chống đổ nguyên bản tạo nên một mẫu scooter hướng đến sự đa dụng.

Câu hỏi còn lại là liệu một chiếc xe cố gắng làm tốt cả việc đi phố lẫn touring có thể trở thành lựa chọn thay thế cho hai phương tiện khác nhau hay không. Với SR450X, Voge đang đưa ra câu trả lời theo cách riêng: một chiếc scooter hai xi-lanh, giá hơn 30.000 nhân dân tệ, sẵn sàng phục vụ từ những chuyến đi làm hàng ngày cho đến các hành trình dài hàng trăm kilomet.

Tham khảo: Moto Fine