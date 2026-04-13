Vợ yêu 14 năm hé lộ tính cách thật của Quân A.P

Dù chưa chính thức xác nhận mối quan hệ nhưng qua loạt bằng chứng rõ mồn một, ai cũng biết chuyện ca sĩ Quân A.P và Lê Khanh là một cặp. Trong suốt thời gian qua, cả hai liên tục bị tóm chuyện đi du lịch chung, mặc đồ đôi, cùng đi diễn...

Mới đây, chia sẻ của Lê Khanh trên Instagram cá nhân đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, đoạn story còn hé lộ phần nào tính cách của nam ca sĩ trong chuyện tình cảm. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi: "Chị là người im lặng hay là người nói nhiều khi trong mối quan hệ tình cảm?", cô đã thẳng thắn trả lời: "Chị là người im lặng còn người kia ngược lại nhé. Mà cũng không phải là im lặng, ít nói hơn một tí thui".

Dù không nhắc trực tiếp tên, nhưng cách trả lời đầy ẩn ý khiến nhiều người nhận ra ngay "người kia" chính là Quân A.P. Cách Lê Khanh thoải mái chia sẻ chuyện đời tư, dù chỉ là những chi tiết nhỏ, cũng được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của cả hai ngày càng tự nhiên, không còn quá kín tiếng như trước. Điều này càng khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng vào một ngày cặp đôi sẽ chính thức lên tiếng xác nhận.

Lê Khanh hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Ảnh: IGNV

Mối quan hệ giữa Quân A.P và Lê Khanh nhận được sự quan tâm trong suốt thời gian qua. Ảnh: Tổng hợp

Vào tháng 3/2026, "thám tử mạng" từng soi ra chi tiết Quân A.P và Lê Khanh cùng xuất hiện tại Trung Quốc khi check-in trùng địa điểm trong cùng thời điểm. Động thái này nhanh chóng khiến nghi vấn cả hai đi du lịch chung một lần nữa rộ lên.

Không chỉ vậy, dưới phần bình luận của một đoạn clip, nam ca sĩ 9x còn gây chú ý khi trực tiếp tương tác với cư dân mạng theo cách khá "lộ hint". Cụ thể, khi một tài khoản thắc mắc: "Ủa clip đẹp mà sao xoá vậy", Quân A.P đã hài hước đáp lại: "Tại ngồi không thẳng lưng nhìn Lưu Gù quá".

Quân A.P từng công khai trả lời bình luận của một netizen để hình ảnh của Lê Khanh. Ảnh: Tổng hợp

Nam ca sĩ sinh năm 1997 cho biết không muốn công khai vì lo ngại sẽ gây áp lực cho đối phương. Ảnh: FBNV

Quân A.P và Lê Khanh quen nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường và duy trì mối quan hệ gắn bó suốt nhiều năm. Lê Khanh cũng được xem là mối tình đầu của nam ca sĩ. Đáng chú ý, từ năm 2012, khi cả hai mới học lớp 9. Quân A.P đã từng công khai đăng ảnh chụp chung lên mạng xã hội. Đến những năm cuối cấp, anh còn khiến nhiều người bất ngờ khi dành dụm tiền tiêu vặt trong thời gian dài để mua tặng bạn gái một thỏi son có giá khoảng 3 triệu đồng.