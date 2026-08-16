Vợ Xuân Son khoe visual sáng bừng, đưa các con trai sang Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam

Nàng WAG Marcele Seippel đưa các con sang Malaysia tiếp lửa cho Xuân Son và ĐT Việt Nam.

Trước giờ bóng lăn trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Đội tuyển Malaysia và Đội tuyển Việt Nam vào lúc 20h00 tối nay, không khí không chỉ nóng lên dưới sân cỏ mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt từ các khán đài. Trong hành trình làm khách đầy thử thách tại Kuala Lumpur, tiền đạo Nguyễn Xuân Son tiếp tục nhận được điểm tựa tinh thần lớn nhất khi bà xã Marcele Seippel đã đưa hai con trai sang tận Malaysia để đồng hành và cổ vũ.

Vợ Xuân Son đã có mặt ở Malaysia (Ảnh: FBNV)

Vợ và các con của Xuân Son (Ảnh: FBNV)

Trước khi tới giờ vào sân tiếp lửa cho chồng cùng các đồng đội, nàng WAG quyến rũ gốc Brazil đã tranh thủ thời gian đưa hai thiên thần nhỏ đi tham quan, khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng tại thủ đô Kuala Lumpur, bao gồm tháp đôi Petronas. Những hình ảnh rạng rỡ của ba mẹ con không chỉ ghi lại kỉ niệm đáng nhớ trong chuyến đi mà còn mang lại bầu không khí vô cùng thoải mái, tiếp thêm động lực tâm lý cho tiền đạo chủ lực của tuyển Việt Nam trước trận đấu quan trọng.

Đây không phải là lần đầu tiên Marcele Seippel cùng gia đình xuất hiện tiếp lửa cho Xuân Son. Kể từ khi anh nhập quốc tịch và cống hiến cho màu áo đỏ, hình ảnh người đẹp sinh năm 1999 dắt hai con trai Matteo và Lucca đến sân vận động Mỹ Đình cổ vũ cho chồng đã trở nên vô cùng quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cô luôn là điểm tựa hậu phương vững chắc, lặng lẽ theo sát và ủng hộ mọi bước tiến trong sự nghiệp của chân sút gốc Brazil.

Nàng WAG người Brazil luôn đồng hành cùng chồng (Ảnh: FBNV)

Xuân Son trong buổi tập ngày 15/8 (Ảnh: HĐ)

Sự xuất hiện kịp thời và sự cổ vũ nhiệt thành từ bà xã Marcele Seippel cùng hai con hứa hẹn sẽ là nguồn động lực giúp Xuân Son đạt phong độ cao nhất để sẵn sàng bùng nổ, giúp Đội tuyển Việt Nam gặt hái kết quả thuận lợi ngay trên sân khách.