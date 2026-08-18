Vợ Xuân Son dành 1 thứ đặc biệt cho chồng sau trận thắng Malaysia

Khoảnh khắc này khiến nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình cảm của gia đình Xuân Son.

Tối 16/8 vừa qua, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Kuala Lumpur. Trong ngày thi đấu thăng hoa, Xuân Son tiếp tục để lại dấu ấn khi ghi bàn ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp một, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam tạo lợi thế lớn trước trận lượt về.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Xuân Son cùng các đồng đội tiến về phía khán đài để vẫy tay tri ân người hâm mộ đã đồng hành trong suốt trận đấu. Đáng chú ý phải kể đến khoảnh khắc Marcele Seippel - vợ Xuân Son bế con trai trên khán đài, ánh mắt hướng về phía chồng dưới sân cỏ.

Clip: Khoảnh khắc vợ Xuân Son hướng mắt về phía chồng khiến nhiều người chú ý (Nguồn: IGNV)

Không ít người bày tỏ, vợ Xuân Son đang thể hiện rõ sự xúc động lẫn tự hào qua ánh mắt khi thấy chồng toả sáng trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Và ngược lại, sự xuất hiện của Marcele cùng con trai luôn là động lực lớn nhất, ủng hộ tinh thần cho Xuân Son.

Đây cũng không phải lần đầu Marcele có mặt trên khán đài theo dõi Xuân Son thi đấu. Trong nhiều năm qua, cô thường xuyên xuất hiện trong những trận đấu quan trọng của chồng, từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia. Hình ảnh bà xã cùng hai con dõi theo Xuân Son từ trên khán đài đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ.

Trước đó trong trận đấu với đội tuyển Campuchia, vợ Xuân Son cũng nhận nhiều lời khen với khoảnh khắc tự lái xe đưa cả gia đình từ Ninh Bình lên Hà Nội để cổ vũ chồng và các cầu thủ.

Vợ Xuân Son và con trai đều có mặt trong các trận đấu để cổ vũ cho nam cầu thủ cùng đội tuyển Việt Nam (Ảnh: IGNV)

(Ảnh: Như Hoàn)

Bên cạnh đó, cuộc sống đời thường của Marcele tại Việt Nam cũng nhận nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Sau nhiều năm sinh sống ở Việt Nam, Marcele đã quen với cuộc sống, văn hóa và những sinh hoạt thường ngày. Cô cũng thường xuyên nấu ăn cho gia đình, từ các món Brazil đến món Việt; trong khi Xuân Son từng chia sẻ mình đặc biệt thích phở và bún chả.

Ngoài ra, vợ Xuân Son còn gây chú ý khi chia sẻ những clip học tiếng Việt. Marcele học online 1:1 với giáo viên, tập từ cách phát âm đến những câu giao tiếp đơn giản. Thậm chí, cô còn cùng con trai học tiếng Việt tại nhà.

Vợ chồng Xuân Son hòa nhập với cuộc sống tại Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Xuân Son sinh năm 1997, là cầu thủ gốc Brazil. Marcele Seippel sinh năm 1999. Cả hai gặp nhau tại một bữa tiệc Giáng sinh ở Brazil khi còn ở tuổi thiếu niên. Khi ấy, Xuân Son nhanh chóng có tình cảm với cô gái tóc vàng nhưng lại bị từ chối vì Marcele muốn tập trung cho việc học và không muốn hẹn hò với một cầu thủ.

Không bỏ cuộc, Xuân Son tìm cách tiếp cận Marcele theo cách khá đặc biệt. Sau những buổi tập, anh tới tiệm bánh pizza của gia đình cô để phụ làm bánh hoặc đi giao hàng. Sự chủ động và chân thành của chàng trai trẻ dần khiến Marcele rung động. Hai người sau đó trở thành một cặp và gắn bó với nhau hơn một thập kỷ.

Cuộc sống đời thường của cặp đôi nhận nhiều sự ngưỡng mộ

Năm 2018, Xuân Son và Marcele kết hôn. Sau một thời gian sinh sống ở nước ngoài, cả hai chuyển tới Việt Nam khi Xuân Son nhận lời thi đấu cho CLB Nam Định. Từ đây, Việt Nam dần trở thành nơi gia đình nhỏ của cầu thủ gắn bó lâu dài.

Vợ chồng Xuân Son hiện có hai con trai. Marcele dành phần lớn thời gian chăm sóc các con và vun vén gia đình để chồng có thể tập trung cho sự nghiệp bóng đá. Ở chiều ngược lại, những lúc không tập luyện và thi đấu, Xuân Son cũng dành thời gian cho vợ con, cùng gia đình đi chơi, ăn uống và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường.