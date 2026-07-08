Vợ vừa "đốt" 100 triệu để giảm cân, 1 tuần sau lại đòi thêm 100 triệu khiến tôi choáng váng

Thú thật, nghe xong tôi xót tiền lắm, 100 triệu với gia đình tôi đâu phải khoản nhỏ.

Vợ tôi tên Ánh. Từ hồi còn yêu nhau, Ánh đã hay tự ti vì ngoại hình. Cô ấy không béo đến mức đi đâu cũng bị chú ý, nhưng lúc nào cũng bảo mình mập hơn bạn bè. Tôi thì chẳng bận tâm chuyện đó, chỉ thấy Ánh vui vẻ, khỏe mạnh là được.

Sau khi cưới rồi sinh con, cân nặng của vợ tăng rất nhanh. Con trai năm nay đã 3 tuổi nhưng Ánh vẫn chưa lấy lại được vóc dáng. Mỗi lần đi đám cưới, gặp bạn cũ hay nhìn ảnh trên mạng, Ánh lại thở dài, bảo ngày xưa còn mặc được váy này váy kia, giờ toàn phải chọn quần áo rộng để che bụng. Tôi nhiều lần động viên rằng cứ giảm từ từ, không cần ép bản thân quá. Nhưng có lẽ những lời nói ấy không đủ xóa đi mặc cảm trong lòng vợ.

Cách đây 1 tháng, Ánh hào hứng khoe đã đăng ký một gói tập gym có huấn luyện viên cá nhân trị giá 80 triệu. Tôi giật mình hỏi sao không bàn với chồng trước thì Ánh bảo nếu hỏi, chắc chắn tôi sẽ tiếc tiền nên cứ quyết luôn. Chưa hết, cô ấy còn mua đủ loại whey, vitamin, collagen, thực phẩm hỗ trợ giảm mỡ, hộp cơm ăn kiêng, bình nước, quần áo tập... Tổng cộng gần 20 triệu nữa. Tính sơ sơ, vợ đã chi gần 100 triệu chỉ trong vài ngày.

Thú thật, nghe xong tôi xót tiền lắm, 100 triệu với gia đình tôi đâu phải khoản nhỏ. Nhưng nhìn ánh mắt quyết tâm của vợ, tôi lại nghĩ nếu số tiền ấy giúp cô ấy khỏe hơn, tự tin hơn thì cũng đáng. Tôi còn động viên cứ cố gắng, coi như đầu tư cho sức khỏe.

Thế nhưng mọi chuyện diễn ra chẳng giống những gì Ánh tưởng tượng. Đi tập được đúng 1 tuần, hôm nào về nhà vợ cũng than đau chân, đau tay, leo cầu thang cũng nhăn mặt. Huấn luyện viên bắt tăng dần cường độ nên cô ấy mệt rã rời. Chế độ ăn thì ít tinh bột, nhiều rau với thịt nạc, mới vài hôm Ánh đã kêu đói cồn cào. Rồi những bữa ăn kiêng dần biến thành những bữa ăn bù.

Ảnh minh họa

Ban đầu chỉ là một cốc trà sữa sau giờ tập cho đỡ thèm. Sau đó là gà rán, bánh ngọt, lẩu nướng vào cuối tuần vì tự thưởng cho bản thân. Có hôm tôi đi làm về thấy bàn đầy đồ ăn nhanh, vợ vừa ăn vừa bảo mai sẽ ăn kiêng lại.

Tiền gói tập thì vẫn còn, huấn luyện viên liên tục nhắn hỏi sao không đến. Còn đống thực phẩm bổ sung đắt tiền thì nằm nguyên trên kệ, nhiều hộp còn chưa bóc. Tôi nghĩ vợ sẽ dần bình tĩnh lại.

Ai ngờ tối hôm trước, Ánh ngồi cạnh tôi rồi nói rất nghiêm túc rằng tập luyện không hợp với mình. Cô ấy bảo trên mạng có nhiều người hút mỡ xong thay đổi hẳn ngoại hình, chỉ vài tiếng là có vòng eo như mong muốn. Ánh xin tôi thêm 100 triệu để đi hút mỡ, nói đây sẽ là lần cuối cùng đầu tư cho việc giảm cân. Tôi nghe mà không biết phải trả lời thế nào.

Tôi hỏi đã tìm hiểu kỹ về ưu nhược điểm của việc hút mỡ chưa? Nếu hút mỡ xong mà vẫn ăn uống như bây giờ thì sao? Ánh bảo lúc ấy có động lực giữ dáng hơn. Tôi hỏi nếu sau này bác sĩ vẫn yêu cầu ăn kiêng, tập luyện thì sao? Ánh lại im lặng một lúc rồi nói chắc sẽ cố.

Tôi không tiếc tiền vì vợ. Nếu thật sự có cách nào an toàn giúp cô ấy khỏe mạnh và tự tin hơn, tôi sẵn sàng cùng vợ cố gắng. Nhưng điều khiến tôi lo là dường như Ánh đang nghĩ chỉ cần bỏ thật nhiều tiền là sẽ có vóc dáng như mong muốn, trong khi những thói quen khiến cân nặng tăng lên vẫn chưa thay đổi. Tôi đã khuyên, đã phân tích, đã mong vợ chậm lại để suy nghĩ, nhưng Ánh vẫn khăng khăng coi hút mỡ là con đường duy nhất. Giờ tôi phải làm gì để vợ hiểu rằng không có phương pháp nào thay thế được việc thay đổi lối sống, trước khi cô ấy lại tiêu thêm 100 triệu nữa?