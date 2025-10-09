Vợ Việt "lỡ miệng" nói thích hoàng hôn, chồng Tây lái máy bay riêng chở đi ngắm rồi vòng về ăn phở

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ nhiều clip của một người phụ khoe đu trend “Một điều mà chẳng ai làm được”, với cảnh chồng cô lái máy bay chở vợ đi ngắm hoàng hôn vì cô thích.

Clip bắt trend "Một điều mà chẳng ai làm được" khó ai bắt chước được. Nguồn:TS_Kendra

Quá là hạnh phúc rồi đó!

Theo như thông tin trên clip thì máy bay mà chồng người phụ nữ này lấy chở cô đi ngắm hoàng hôn là mẫu Experimental. Đây không phải là máy bay thương mại, nếu muốn bay experimental 2 chỗ ở Mỹ, bạn phải mua máy bay hoặc trở thành thành viên câu lạc bộ. Người lái máy bay này phải có ít nhất giấy phép Private Pilot License (PPL) và được huấn luyện cụ thể trên loại máy bay đó.

Điều này càng khiến dân mạng thêm phần chú ý, ai nấy đều bình luận xuýt xoa, khen ngợi người phụ nữ này xứng đáng đứng nhất trend “Một điều mà chẳng ai làm được” về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. “Sĩ hết đời luôn! Đúng không ai làm được”, “Cỡ này thì khớp với câu một điều mà chẳng ai làm được nhất luôn nha”, “Ngôn tình còn chưa dám viết như thế nữa là”, “Chắc kiếp trước chị giải cứu thế giới à”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Nhiều người cũng tò mò danh tính cặp đôi trong clip, khi tìm hiểu thì càng bất ngờ hơn khi biết người phụ nữ thắng dời 10000-0 này gốc Việt 100%, hiện đang sinh sống và làm việc ở Mỹ.

Đó là Kendra Nguyễn (tên thật là Nguyễn Bảo Trâm, SN 1995, quê Lâm Đồng). Chồng cô là anh Uncle Mark. Theo như những chia sẻ trên mạng xã hội của Kendra Nguyễn thì cô và chồng đã kết hôn được 6 năm, quen nhau 10 năm. Vào hồi tháng 9 vừa qua, nhân kỷ niệm 1 thập kỷ bên nhau, cặp đôi về Việt Nam, đến TP.HCM chụp một bộ hình kỷ niệm.

Kendra Nguyễn và chồng thường xuyên

Nói về nửa kia và hôn nhân, Kendra Nguyễn cho biết cả hai tuy khác nhau về cả ngôn ngữ, văn hóa nhưng rất hợp nhau về tính cách, cùng tần số nên chung sống rất hòa hợp. Chồng cô là kiểu người nhẹ nhàng, dễ tính và yêu chiều vợ hết mực.

Kendra Nguyễn bắt đầu đăng tải các clip chia sẻ về công việc, cuộc sống lên TikTok cá nhân từ tháng 11/2024, và nhanh chóng nổi tiếng. Hiện tại, kênh TikTok của cô thu về hơn 250 nghìn người theo dõi, hơn 10 triệu lượt yêu thích.

Kendra Nguyễn và chồng trong bộ ảnh kỷ niệm 10 năm bên nhau vào tháng 9 vừa qua.

Ai nấy đều cho biết họ bị thu hút bởi cuộc sống “có tất cả” của Kendra Nguyễn, từ nhan sắc, học vấn đến hôn nhân. Bởi thế, nhiều người khi thấy hình ảnh cô được chồng yêu chiều, thậm chí còn được chở đi ngắm hoàng hôn bằng máy bay riêng thì không ngần ngại mà khẳng định ngay: Chị xứng đáng, gió tầng nào thì gặp mây tầng đó.

Theo đó, Kendra Nguyễn hiện là Tiến sĩ Y tá thực hành chuyên khoa tâm thần tại Mỹ, chuyên chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần như trầm cảm, lo âu, rối loạn lưỡng cực, ADHD…

Trước đây, Kendra Nguyễn tốt nghiệp cấp ba tại Việt Nam và nhận được học bổng sang Mỹ du học. Cô tốt nghiệp cử nhân y tá tại Đại học Houston State, từng làm việc tại nhiều khoa chăm sóc đặc biệt trước khi nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Texas Health Science.

Kendra Nguyễn hiện là Tiến sĩ Y tá thực hành chuyên khoa tâm thần tại Mỹ.

Nhan sắc cỡ này, được nhiều người ví với Anne Hathaway.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Kendra Nguyễn khoe clip/hình ảnh được chồng lái máy bay riêng chở đi ngắm cảnh. Trước đó, vào hồi tháng 11/2024, cô từng hút triệu view với clip quay cảnh “Được hôm chồng rảnh rỗi lấy máy bay chở vợ đi chơi” - cũng là ngắm cảnh, ngắm hoàng hôn. Thời điểm này, khi phản hồi bình luận của fans, Kendra Nguyễn cho biết máy bay là của gia đình nhà chồng.

Đúng là chỉ biết ước!