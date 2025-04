Tháng 8/2023, người phụ nữ họ Vương tìm thấy một camera ẩn trong căn hộ cho thuê mà cô và tình nhân họ Hồ đang sống. Vào thời điểm đó, Hồ đang là chồng của cô Lý.

Cô Vương phát hiện những sinh hoạt riêng tư của mình và tình nhân đã bị camera ẩn ghi lại. Cảnh thân mật của họ đã được lưu vào thẻ nhớ, tải lên mạng xã hội và được xem nhiều lần. Vương khẳng định, chiếc camera này do cô Lý cùng anh chị em ruột của Lý lắp đặt.

Vợ tung clip chồng ngoại tình lên mạng, tiểu tam kiện ngược đòi bồi thường. (Ảnh minh họa: SCMP)

Trong những tháng tiếp theo, Lý đã chia sẻ nhiều hình ảnh và video của "tiểu tam" và chồng mình lên mạng xã hội. Khi Vương gọi cảnh sát và cảnh sát yêu cầu Lý xóa nội dung trực tuyến, người vợ có chồng ngoại tình này giận dữ từ chối.

Vì thế, Vương kiện Lý và anh chị em của cô ra tòa, yêu cầu ngừng xâm phạm quyền riêng tư, danh tiếng và hình ảnh của cô, xóa toàn bộ nội dung văn bản, hình ảnh và video có liên quan đến cô. Người phụ nữ này còn yêu cầu vợ của người tình xin lỗi công khai và bồi thường 32 nghìn tệ (khoảng 112 triệu đồng) tiền tổn thất tinh thần và chi phí pháp lý.

Người phụ nữ họ Lý phản bác rằng căn nhà do chồng cô thuê, do đó việc cô, với tư cách chủ nhà, lắp camera giám sát để đảm bảo an toàn cho con là chính đáng. Về lý do chia sẻ các video lên mạng, cô nói sau khi phát hiện chồng ngoại tình, cô làm vậy để ngăn chặn hành vi không chung thủy của anh ta. Người vợ cho rằng hành vi của mình không sai.

Chị gái và anh trai của Lý tuyên bố họ không xâm phạm quyền của Vương, vì vậy không nên yêu cầu họ bồi thường.

Tòa án Nhân dân huyện Đằng (thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) tuyên bố rằng hành động của Lý xâm phạm quyền của Vương. Mặc dù Lý cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng hành động của cô đã vượt qua ranh giới pháp lý. Vì vậy, tòa yêu cầu cô xóa các nội dung cô đăng trực tuyến về Vương.

Tòa án phán quyết rằng không có bằng chứng nào cho thấy Vương bị tổn thương về mặt tinh thần. (Ảnh: Shutterstock)

Tòa án cũng tuyên rằng Vương đã sai ngay từ đầu khi ngoại tình với Hồ - người đàn ông đã có vợ, như vậy là vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục và trái với các giá trị xã hội. Không có bằng chứng nào cho thấy Vương bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần, do đó tòa không yêu cầu Lý phải xin lỗi và bồi thường.

Không chấp nhận phán quyết này, Vương nộp đơn kháng cáo. Tuy nhiên trong phiên xử đầu tháng 4/2025, Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Ngô Châu giữ nguyên phán quyết ban đầu, khép lại vụ án bằng phán quyết chính thức, tờ Guangxi Legal Daily đưa tin.

"Drama" ngoại tình chấn động này trở thành chủ đề bàn tán trực tuyến sôi nổi “Thật nực cười khi tiểu tam lại kiện ra tòa đòi chính thất bồi thường tổn thất tinh thần"; “Nếu không có đoạn phim giám sát, làm sao người vợ có thể kiện chồng mình ngoại tình?”...