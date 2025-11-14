Vô tư đăng ảnh con gái trên MXH, 8 năm sau cả gia đình mới phát hiện chuyện động trời: Cảnh sát lập tức điều tra!

Trong thời đại số, mạng xã hội đã trở thành "album ảnh" của nhiều gia đình. Từ những bước đi đầu tiên, nụ cười hồn nhiên cho đến những dịp sinh nhật, lễ tốt nghiệp, cha mẹ nào cũng muốn ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ của con mình với bạn bè, người thân. Việc "khoe con" không chỉ là niềm tự hào, mà còn là cách để cha mẹ lưu giữ kỷ niệm, kết nối và lan tỏa hạnh phúc.

Tuy nhiên, đằng sau những bức ảnh tưởng chừng vô hại ấy lại tiềm ẩn không ít rủi ro. Đã có không ít trường hợp hình ảnh trẻ em bị kẻ xấu lợi dụng cho mục đích cá nhân và một trong những vụ việc gây rúng động nhất từng xảy ra tại Canada vào năm 2023.

Vụ việc chấn động ở Calgary, Canada

Một cặp vợ chồng ở Calgary đã rơi vào khủng hoảng tinh thần sau khi phát hiện một người lạ đã lấy ảnh con gái 8 tuổi của họ từ các tài khoản mạng xã hội của gia đình. Người đàn ông này, Brian Keith Strachan đã sử dụng những bức ảnh đó suốt 8 năm, đăng lên tài khoản cá nhân và giả vờ là cha ruột của cô bé.

Trên mạng xã hội, Strachan tự nhận mình là một người cha đơn thân đang vật lộn nuôi con, thậm chí còn kêu gọi quyên góp tiền cho "gia đình" của mình. Hắn còn đặt cho cô bé một cái tên giả là Amanda, rồi liên tục đăng tải những dòng trạng thái cảm động nhằm đánh lừa người khác.

Không dừng lại ở đó, cảnh sát phát hiện Strachan còn đăng tải nhiều nội dung đáng lo ngại về "mối quan hệ" giữa hắn và cô bé, khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Sau khi bị điều tra, hắn bị cáo buộc gian lận tài chính và vi phạm luật quản lý vũ khí, đồng thời bị thu giữ máy tính, điện thoại và súng từ nhà riêng.

Vụ việc này đã khiến cha mẹ cô bé và cộng đồng mạng bàng hoàng. Họ nhận ra rằng dù đã bật một số chế độ bảo mật, ảnh của con họ vẫn có thể bị người lạ tải xuống và sử dụng sai mục đích.

Brian Keith Strachan ăn cắp ảnh của 1 bé gái và xây dựng câu chuyện cha đơn thân nuôi con suốt 8 năm

Bài học cho các bậc cha mẹ

Câu chuyện ở Calgary là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho mọi phụ huynh trong thời đại số. Việc chia sẻ hình ảnh con trẻ trên mạng xã hội, dù với ý tốt, vẫn có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng dành cho cha mẹ:

- Giới hạn quyền riêng tư: Luôn đặt chế độ "chỉ bạn bè" hoặc "riêng tư" khi đăng ảnh con.

- Tránh thông tin nhận dạng: Không đăng ảnh có thể tiết lộ trường học, địa chỉ hoặc khu vực sinh sống của trẻ.

- Không đăng ảnh nhạy cảm: Dù chỉ là ảnh tắm biển, ngủ, hay trong trang phục ngộ nghĩnh, chúng có thể bị lợi dụng.

- Đặt dấu watermark nhẹ: Điều này giúp hạn chế việc người khác tải ảnh và sử dụng lại.

- Giáo dục con về an toàn mạng: Khi con lớn hơn, hãy dạy con cách kiểm soát thông tin cá nhân trực tuyến.

Trong thế giới ảo, một bức ảnh có thể lan truyền nhanh hơn ta tưởng. Vì vậy, hãy luôn đặt sự an toàn của con lên hàng đầu, trước khi nhấn nút "đăng".