Nhan sắc và danh tiếng của mỹ nhân này là ước mơ của rất nhiều người.

Sinh năm 1971 tại Hà Nội, Khánh Huyền từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh nhỏ phía Bắc thập niên 1990. Cô lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, có bố là giảng viên Trường Sân khấu - Điện ảnh. Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, từng tham gia Câu lạc bộ Họa Mi và có cơ hội sinh hoạt cùng nhiều gương mặt nổi tiếng sau này như Thanh Lam, Hồng Nhung. Năm 1990, Khánh Huyền trúng tuyển khóa diễn viên đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ, chính thức bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Ảnh: Tư liệu

Sở hữu ngoại hình sáng cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, Khánh Huyền nhanh chóng trở thành gương mặt được các đạo diễn chú ý. Vai chính trong Hát Giữa Chiều Mưa của đạo diễn Trần Phương là một trong những dấu mốc đáng nhớ đầu tiên, mở đường cho nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như Vui Buồn Sau Lũy Tre (1995), Nụ Tầm Xuân, Ngọt Ngào Và Man Trá, Người Hà Nội... Trong đó, vai Xoan ở Ngọt Ngào Và Man Trá cũng góp phần đưa tên tuổi Khánh Huyền đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên thời trẻ (Ảnh: Tư liệu)

Vui Buồn Sau Lũy Tre (Ảnh: NSX)

Nhắc đến sự nghiệp của Khánh Huyền, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua Người Thổi Tù Và Hàng Tổng (2001) - bộ phim tạo nên một trong những hình tượng đáng nhớ nhất của truyền hình Việt thời kỳ đó. Trong phim, cô đảm nhận vai Thơm, vợ trưởng thôn Kiên do NSƯT Quốc Tuấn thủ vai. Vai diễn này khiến khán giả nhiều năm sau vẫn nhớ đến với biệt danh thân thuộc “vợ trưởng thôn” của Khánh Huyền trên màn ảnh.

Không chỉ có những vai diễn được yêu thích, thời kỳ đỉnh cao của Khánh Huyền còn được thể hiện bằng thù lao đáng mơ ước. Vào cuối thập niên 1990, diễn viên chính của Người Thổi Tù Và Hàng Tổng được trả khoảng 600.000 đồng mỗi tập, trong khi chị nhận 400.000 đồng cho vai thứ chính. Giá vàng thời điểm ấy chỉ hơn 300.000 đồng, cho thấy cát-xê của Khánh Huyền gần tương đương giá một chỉ vàng cho mỗi tập phim. Đây là con số đỉnh cao nếu nhìn vào mặt bằng thù lao của phim truyền hình Việt thời bấy giờ. Sau thành công của Người Thổi Tù Và Hàng Tổng, Khánh Huyền tiếp tục tham gia nhiều dự án phim ở cả hai miền. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nữ diễn viên quyết định kết hôn và chuyển vào TP.HCM sinh sống.

Người Thổi Tù Và Hàng Tổng (Ảnh: NSX)

Bên cạnh dấu ấn diễn xuất, nhan sắc cũng là điều khiến Khánh Huyền được nhớ đến suốt nhiều thập kỷ. Thời trẻ, nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và đường nét hài hòa. Vẻ đẹp của cô không quá sắc sảo hay phô trương mà thiên về nét nền nã, dịu dàng, mang khí chất của những mỹ nhân màn ảnh thập niên 1990. Đây cũng là lý do Khánh Huyền được khán giả ưu ái gọi là “Hoa hậu màn ảnh”, dù chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào.

Nhan sắc nổi bật đôi khi còn trở thành tình huống dở khóc dở cười trong công việc của nữ diễn viên. Khi tham gia Gạo Nếp Gạo Tẻ 2, Khánh Huyền từng được mời thay thế một diễn viên khác ngay trước ngày quay. Tuy nhiên, tạo hình của chị lại không được đạo diễn chấp nhận vì quá đẹp so với hình tượng người lao động nghèo mà nhân vật cần thể hiện. Dù ê-kíp đã tìm cách làm da sạm màu, bôi bẩn gương mặt, thậm chí thêm nếp nhăn để tạo vẻ lam lũ, Khánh Huyền vẫn không mang lại cảm giác phù hợp với hình tượng được yêu cầu.

Ảnh: NSX

Quả thực, không ít khán giả nhìn Khánh Huyền và liên tưởng đến các mỹ nhân nổi tiếng châu Á. Có người nhận xét chị mang nét đẹp thanh lịch, dịu dàng của Choi Ji Woo, đôi khi lại gợi nhớ đến Lý Nhược Đồng với gương mặt thanh thoát và thần thái đài các. Những so sánh này phần nào cho thấy sức hút ngoại hình của Khánh Huyền, nhất là trong thời kỳ màn ảnh Việt còn có nhiều gương mặt được xem là biểu tượng nhan sắc.

Nhan sắc vừa giống Choi Ji Woo... (Ảnh: Tư liệu)

Vừa có nét như Lý Nhược Đồng (Ảnh: Tư liệu)

Năm 2025, nữ diễn viên gây chú ý khi trở lại màn ảnh nhỏ phía Bắc sau hơn 20 năm vắng bóng trên sóng giờ vàng VTV với bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Dù chỉ xuất hiện trong một số phân đoạn ở giai đoạn đầu, Khánh Huyền vẫn tạo được dấu ấn nhờ lối diễn duyên dáng cùng tạo hình sang trọng. Sự trở lại này cũng giúp nữ diễn viên nhận thêm nhiều lời khen về nhan sắc ở tuổi ngoài 50.

Sau hơn ba thập kỷ, Khánh Huyền vẫn sở hữu diện mạo trẻ trung, làn da mịn màng, vóc dáng gọn gàng và phong thái sang trọng. Mới đây, nữ nghệ sĩ tiếp tục làm dân tình “dậy sóng” khi lộ diện trong trailer bộ phim điện ảnh Bắt Cá 3 Tay. Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng với vai mẹ của nữ chính, có tạo hình thanh lịch cùng phong thái điềm đạm của một người phụ nữ trưởng thành, Khánh Huyền vẫn khiến người xem trầm trồ trước nhan sắc tường thành. Dù đứng chung khung hình với dàn diễn viên trẻ, visual của “Hoa hậu màn ảnh” thập niên 90 vẫn tỏa sáng.

Trailer Bắt Cá 3 Tay (Nguồn: YouTube)

Khánh Huyền đảm nhận vai mẹ của Thúy Ngân (Ảnh: YouTube)

Xuất hiện vài giây nhưng vẫn sang và đẹp quá (Ảnh: YouTube)

Nói thêm về Bắt Cá 3 Tay, phim xoay quanh Yên (Thúy Ngân), cô gái bất ngờ có cơ hội nối lại tình cảm với cả 3 người yêu cũ sau một lần đi cầu duyên. Ba người đàn ông đó là Tùng (Steven Nguyễn), Phong (Ngô Kiến Huy) và Minh (Otis), mỗi người sở hữu một tính cách và màu sắc tình yêu khác biệt.

Đứng trước tình huống tréo ngoe, Yên quyết định cho cả 3 cơ hội cùng lúc. Những cuộc hẹn chồng chéo, những bí mật có nguy cơ bị phanh phui cùng hàng loạt tình huống dở khóc dở cười hứa hẹn tạo nên câu chuyện tình cảm nhiều bất ngờ. Bên cạnh Thúy Ngân, Steven Nguyễn được giới thiệu với hình ảnh người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, Ngô Kiến Huy mang đến nét hài hước, gần gũi, trong khi Otis đại diện cho màu sắc trẻ trung, phóng khoáng. Việc Khánh Huyền xuất hiện trong dự án mới cũng khiến khán giả có thêm lý do chờ đợi màn trở lại của nữ diễn viên.

Ảnh: NSX

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, hiện tại Khánh Huyền tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên ông xã thứ hai cùng các con tại TP.HCM. Cô sống kín tiếng, ít phô trương đời tư trên mạng xã hội mà dành phần lớn thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ. Ở tuổi U60, với nữ diễn viên, được tiếp tục làm nghề khi có dự án phù hợp, tận hưởng cuộc sống bình yên và giữ tinh thần thoải mái mới là điều đáng trân trọng. Có lẽ cũng chính sự thư thái ấy góp phần tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, đằm thắm của “Hoa hậu màn ảnh” sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật.