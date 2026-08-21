Vợ trẻ kém 26 tuổi của Tôn Bằng bất ngờ tuyên bố “sắp bỏ rồi” khi bị hỏi chồng đâu

Dẫu vậy, câu chuyện vẫn gây chú ý bởi cuộc hôn nhân này vốn đã là chủ đề bàn tán từ khi mới công khai.

Chỉ vài tháng trước, Tôn Bằng và cô gái trẻ kém anh 26 tuổi còn liên tục chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, từ ảnh cưới đến đám cưới rình rang. Thế nhưng mới đây, một câu trả lời ngắn gọn trên mạng xã hội của Nguyễn Thanh Thảo lại khiến nhiều người bất ngờ.

Cụ thể, trên tài khoản TikTok của mình, khi một người để lại bình luận dưới hình ảnh của cô và Tôn Bằng: "Chồng chị đâu?", Thanh Thảo bất ngờ đáp: "Chị sắp bỏ rồi em".

Câu trả lời nhanh chóng khiến cư dân mạng xôn xao, bởi trước đó không lâu, chuyện tình của Tôn Bằng và người vợ sinh năm 2007 vẫn được cả hai chia sẻ khá thường xuyên. Tuy nhiên, chỉ từ một câu trả lời này, chưa có cơ sở để khẳng định hôn nhân của họ thực sự rạn nứt. Không loại trừ khả năng đây chỉ là cách Thanh Thảo đáp lại bình luận theo kiểu đùa vui hoặc bông đùa trên mạng xã hội.

Dẫu vậy, câu chuyện vẫn gây chú ý bởi cuộc hôn nhân này vốn đã là chủ đề bàn tán từ khi mới công khai.

Từ chuyện tình gây tranh cãi đến đám cưới "lần đầu trong đời"

Tôn Bằng sinh năm 1981, được cư dân mạng Việt Nam biết đến nhiều sau cuộc hôn nhân với Hằng Du Mục. Sau khi cuộc hôn nhân cũ kết thúc vào năm 2024, anh thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội và đến khoảng tháng 8/2025 bắt đầu công khai mối quan hệ với Nguyễn Thanh Thảo, cô gái sinh năm 2007, kém anh 26 tuổi.

Ngay từ đầu, chuyện tình của cả hai đã gây tranh luận bởi khoảng cách tuổi tác khá lớn. Tuy nhiên, Tôn Bằng và Thanh Thảo không né tránh sự chú ý. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, đi du lịch, gặp gỡ gia đình và thoải mái gọi nhau là vợ chồng trên mạng xã hội.

Tháng 11/2025, Tôn Bằng công khai thông tin Thanh Thảo mang thai. Trên livestream, anh cho biết bản thân mong muốn có một cô con gái và từng chia sẻ nhiều lời hứa hẹn dành cho người bạn đời trẻ. Tôn Bằng nói anh muốn dành tiền cho vợ, đồng thời khẳng định sẽ không phụ lòng cô gái trẻ vì đã lựa chọn đồng hành cùng mình.

Đến cuối năm 2025, cặp đôi tiếp tục tung bộ ảnh cưới. Điều khiến nhiều người chú ý là Tôn Bằng cho biết đây là lần đầu tiên trong đời anh chụp ảnh cưới và chuẩn bị tổ chức một đám cưới theo đúng nghĩa, dù trước đó đã trải qua ba cuộc hôn nhân.

Đầu năm 2026, Tôn Bằng và Thanh Thảo chính thức tổ chức hôn lễ. Những hình ảnh trong ngày cưới cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, từ khoảnh khắc cô dâu chú rể chụp ảnh đến cảnh Tôn Bằng cúi xuống mang giày cho vợ.

Một câu trả lời đủ làm mạng xã hội dậy sóng

Bởi chính Tôn Bằng từng gọi Thanh Thảo là người phụ nữ anh muốn trân trọng và không phụ lòng, còn cuộc hôn nhân mới cũng được cả hai chia sẻ khá rầm rộ, nên câu "sắp bỏ rồi" của Thanh Thảo càng khiến nhiều người chú ý.

Điều đáng nói là trước khi xuất hiện câu trả lời gây bàn tán này, những chia sẻ của Thanh Thảo vẫn cho thấy một cuộc sống gia đình khá đời thường. Trong đoạn tin nhắn được cô đăng tải, mẹ cô nhắc nhở con gái phải ăn uống đầy đủ, đi làm xa nhà cần giữ gìn sức khỏe. Khi Thanh Thảo muốn mua đồ ăn ở siêu thị, mẹ cô còn trả lời theo cách rất giản dị: "Mẹ đang đi siêu thị, thích ăn gì nữa không mẹ mua luôn cho".

Đó là những mẩu chuyện rất bình thường của một cô gái trẻ sau khi lập gia đình, làm mẹ và sống xa nhà. Có lẽ chính vì vậy, câu trả lời về chuyện "sắp bỏ chồng" càng tạo ra sự tương phản lớn, khiến người theo dõi lập tức đặt dấu hỏi.

Nhưng nhìn vào cách mạng xã hội vận hành, một câu nói ngắn đôi khi có thể bị diễn giải thành cả một câu chuyện dài. Với Thanh Thảo và Tôn Bằng, hiện chưa có thông tin chính thức nào từ hai người xác nhận việc ly hôn hay rạn nứt hôn nhân. Vì vậy, việc kết luận rằng cô đã "xác nhận sắp bỏ chồng" ở thời điểm này là chưa chính xác.

Có thể, sau tất cả những tuyên ngôn từng được công khai, chính một câu nói đùa cũng đủ khiến dư luận đặc biệt nhạy cảm. Cuộc hôn nhân của Tôn Bằng và Thanh Thảo vốn bắt đầu dưới rất nhiều ánh mắt soi xét, vì vậy từng động thái nhỏ của người trong cuộc đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán.