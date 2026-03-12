Vợ Tổng thống Trump phản ứng trước lời kêu gọi con trai nhập ngũ

Bà Melania Trump và con trai Barron Trump.

Cuộc xung đột giữa Iran, Mỹ và Israel đang trở thành một trong những cuộc chiến gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử gần đây, khi phần lớn người dân Mỹ tỏ ra hoài nghi về sự cần thiết của hành động quân sự.

Theo khảo sát của CNN do SSRS thực hiện, gần 6/10 người Mỹ phản đối quyết định của Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Iran, trong đó 62% cho rằng Tổng thống Donald Trump cần có sự phê chuẩn của Quốc hội cho bất kỳ hành động quân sự nào tiếp theo.

Làn sóng chỉ trích và hashtag #SendBarron

Trong bối cảnh tranh luận leo thang, các hình thức châm biếm trên mạng xã hội xuất hiện. Nhà biên kịch South Park Toby Morton đã lập trang web DraftBarronTrump.com, kêu gọi Tổng thống 79 tuổi đưa con trai út Barron ra chiến trường, với lý do “có gene tốt” và “lòng dũng cảm”.

Trang web này nhanh chóng lan truyền, tạo nên hashtag #SendBarron với hàng nghìn người dùng mạng xã hội yêu cầu Tổng thống đưa con trai đi cùng binh sĩ.

Thêm vào đó, phát ngôn của Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt rằng Tổng thống “không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào” càng làm dấy lên lo ngại về khả năng tái áp dụng chế độ quân dịch.

Bà Melania Trump: “Barron cần sự giám sát liên tục”

Bà Melania Trump nổi tiếng là người bảo vệ con trai một cách mạnh mẽ. Khi được hỏi về Barron, hiện là sinh viên Đại học New York, bà nói với Fox Business: “Bạn cần ở bên một đứa trẻ liên tục, đặc biệt khi chúng cần bạn, nhất là ở độ tuổi của Barron.”

Bà cũng cho biết Barron có hiểu biết về chính trị và thường đưa ra lời khuyên cho cha mình. Trước đó, Barron từng sống tại Trump Tower nhưng đã chuyển tới Washington, D.C. cùng cha mẹ để theo học tại Trung tâm học thuật của NYU ở D.C..

Tháng 1/2026, bà Melania từng đe dọa cấm thành viên câu lạc bộ Mar-a-Lago nếu họ chụp hoặc phát tán hình ảnh của Barron, sau khi xuất hiện ảnh cậu đứng cạnh cha trong khu vực ăn uống của khu nghỉ dưỡng.

Nhà báo Rob Shuter cho biết bà Melania khẳng định “sự riêng tư của Barron là không thể thương lượng”.

Barron Trump có thể bị gọi nhập ngũ?

Quân đội Mỹ đã hoạt động theo chế độ tình nguyện từ năm 1973, nhưng mọi nam giới Mỹ từ 18-25 tuổi vẫn phải đăng ký vào hệ thống quân dịch. Ở tuổi 19, Barron chắc chắn có tên trong cơ sở dữ liệu này. Tuy nhiên, khả năng cậu bị gọi nhập ngũ gần như không có.

Với chiều cao 2,06m, Barron vượt quá giới hạn 2,03m của quân đội Mỹ, vốn được đặt ra vì người quá cao khó phù hợp với các phương tiện quân sự tiêu chuẩn như xe bọc thép, xe tăng hay máy bay.

Barron có thể được miễn trừ y tế, giống như cha mình. Ông Donald Trump từng tránh nghĩa vụ quân sự nhờ chẩn đoán bị gai xương gót chân năm 1968. Trước đó, ông cũng nhiều lần không đi nghĩa vụ vì lý do học tập. Năm 2016, ông tiết lộ từng nhận được “một lá thư rất mạnh mẽ” từ bác sĩ để trình lên cơ quan quân dịch.