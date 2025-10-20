Vợ tổng tài hot nhất Trung Quốc là chân dài thuộc "tứ đại thiên thần", xịn hơn cả tiểu thuyết

Một buổi sáng giữa tháng 10, làng giải trí Trung Quốc như nổ tung khi tin tức xác nhận siêu mẫu Hà Tuệ (Sui He) và nam diễn viên Trần Vỹ Đình đã có con chung. Thông tin này không chỉ khiến netizen xứ Trung "sốc toàn tập", mà khán giả Việt cũng bàn tán rầm rộ, bởi combo tổng tài và thiên thần nội y chẳng khác nào cốt truyện của một tiểu thuyết ngôn tình viết ra.

Tin tức xác nhận về mối quan hệ của Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình khiến mạng xã hội xôn xao.

"Tứ đại thiên thần nội y" và thời hoàng kim của làng mẫu Trung

Nếu theo dõi làng mốt khoảng 10 năm trước, khán giả sẽ không còn xa lạ với "Tứ đại thiên thần nội y Trung Quốc" - 4 cái tên vàng từng chinh phục sàn diễn danh giá Victoria's Secret Fashion Show: Lưu Văn, Hề Mộng Dao, Thư Hiểu Văn và Hà Tuệ.

Ở thời điểm đỉnh cao của show nội y đình đám nhất hành tinh, việc người mẫu châu Á được sải bước trên sân khấu ấy là điều hiếm có. Bốn cô gái Trung Quốc xuất hiện năm ấy không chỉ là đại diện nhan sắc, mà còn là biểu tượng cho sức ảnh hưởng của Á Đông trên bản đồ thời trang toàn cầu.

4 thiên thần Victoria's Secret xứ Trung từ trái sang: Hề Mộng Dao, Thư Hiểu Văn, Lưu Văn, Hà Tuệ.

Nếu Lưu Văn được ví là "bức tường thành" với gương mặt high fashion đỉnh cao, Hề Mộng Dao mang nét quyến rũ cổ điển, Thư Hiểu Văn nổi bật bởi thần thái cool ngầu thì Hà Tuệ lại khiến người ta nhớ mãi bởi nụ cười sáng như nắng và thần thái băng thanh ngọc khiết. Cũng chính nụ cười ấy giúp Hà Tuệ nhiều lần trở thành hiện tượng mạng khi sải bước trên sàn diễn lấp lánh này.

Sinh năm 1989 tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), Hà Tuệ từng theo đuổi bộ môn bơi lội và đạt nhiều thành tích trước khi bén duyên với thời trang ở tuổi 17. Người đẹp cho rằng nhờ thường xuyên bơi giúp cô phát triển chiều cao tốt, nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các agency quốc tế, ký hợp đồng người mẫu chuyên nghiệp và chỉ vài năm sau đã ghi tên mình vào lịch sử. Năm 2011, cái tên Sui He trở thành người mẫu châu Á đầu tiên mở màn show của Ralph Lauren, một cột mốc vô cùng hiếm có. Cũng trong năm đó, cô sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret, chính thức trở thành "thiên thần nội y" châu Á thứ hai sau Lưu Văn.

Giai đoạn 2011-2015, hình ảnh của Hà Tuệ xuất hiện đều đặn trên sàn Victoria's Secret. Cô còn là đại sứ toàn cầu đầu tiên của Shiseido đến từ châu Á, góp mặt trên hàng loạt tạp chí danh giá như Vogue, Elle, Harper's Bazaar...

Sở hữu chiều cao 1m77, gương mặt thanh tú và thần thái vừa sang trọng lại gần gũi, Hà Tuệ được xem là "nàng thơ phương Đông" của thời trang thế giới, biểu tượng cho vẻ đẹp Á Đông dịu dàng nhưng vẫn mạnh mẽ, tràn đầy tự tin.

Thiên thần nội y thành vợ tổng tài

Gần 10 năm sau thời kỳ vàng son ấy, thiên thần Hà Tuệ dần dần vắng bóng rồi đột ngột thông báo bấy lâu nay bản thân cô đã bước sang một chương mới hoàn toàn khác. Tin đồn tình cảm giữa Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình đã râm ran từ 2019, cả hai nhiều lần bị bắt gặp đi cùng nhau, thậm chí còn được cho là đã sống chung. Tuy nhiên, phải đến mới đây, khi cặp đôi chính thức xác nhận có con chung, công chúng mới thực sự vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Không ít bình luận nhận xét rằng, đây chính là couple đỉnh nhất Cbiz hiện tại: một bên là nam diễn viên kiêm phú nhị đại giàu có, điển trai, phong độ, một bên là siêu mẫu quốc tế từng làm rạng danh làng mốt Trung. Tổ hợp nhan sắc của hai người khiến công chúng háo hức, tò mò em bé của họ sẽ xuất sắc ra sao.