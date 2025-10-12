Vợ thiên vương đình đám bị coi như “máy đẻ”, sống tằn tiện vì chồng keo kiệt

Mới đây, vợ của "thiên vương" Quách Phú Thành là Phương Viên bị cánh săn ảnh bắt gặp trong lúc đưa hai con gái đi học. Điều gây chú ý là dù đang bụng mang dạ chửa và gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi nhưng cô vẫn phải tự mình đưa con đi bằng taxi. Không có tài xế riêng, không có xe sang, cảnh tượng này của mẹ con Phương Viên khiến công chúng vô cùng bất ngờ.

Cộng đồng mạng thấy khó hiểu, Quách Phú Thành sở hữu khối tài sản ước tính 2 tỷ HKD (khoảng 6800 tỷ đồng), nắm trong tay nhiều bất động sản giá trị cùng dàn siêu xe đắt đỏ nhưng lại để vợ bầu bí phải tự xoay xở chuyện con cái như một bà mẹ bình thường. Hình ảnh đối lập ấy càng khắc họa rõ tính cách "tằn tiện" của Quách Phú Thành, điều mà giới truyền thông đã nhiều lần chỉ ra trong quá khứ.

Hình ảnh Phương Viên đưa các con đi học gây xôn xao

Trở lại năm 2017, đám cưới của Quách Phú Thành và Phương Viên từng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Khác với sự xa hoa mà công chúng kỳ vọng ở một ngôi sao hạng A, hôn lễ của cặp đôi chỉ tiêu tốn 1 triệu HKD (khoảng 3,4 tỷ đồng). Toàn bộ buổi lễ gói gọn trong chưa đầy 10 bàn tiệc, diễn ra đơn giản đến mức Phương Viên cũng không dám mời bạn bè đến tham dự. Váy cưới mà cô mặc khi đó cũng thuộc hàng giá rẻ, càng khiến công chúng bất ngờ khi so sánh với những "phu nhân thiên vương" khác của showbiz.

Thậm chí trước khi cưới, Quách Phú Thành đã đưa cho Phương Viên một bản hợp đồng tiền hôn nhân đầy khắt khe. Theo đó, anh chỉ phụ trách chi phí sinh hoạt và nuôi con, đồng thời chu cấp cho vợ 200.000 HKD/tháng (khoảng 680 triệu đồng) và nếu ly hôn, Phương Viên sẽ ra đi tay trắng. Cũng vì vậy, sau khi lần lượt sinh hai con gái, nàng mẫu buộc phải tìm cách livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập thay vì được an nhàn tận hưởng cuộc sống giàu sang như nhiều người vẫn tưởng.

Cuộc sống của Phương Viên khi làm vợ Quách Phú Thành không dễ dàng

Không chỉ keo kiệt, Quách Phú Thành còn bị chỉ trích vì tư tưởng trọng nam khinh nữ. Phương Viên từng hai lần suýt mất mạng khi sinh con gái cho anh nhưng điều đó vẫn chưa khiến Quách Phú Thành nguôi ngoai khát khao có con trai nối dõi. Netizen từng "soi" được cảnh tượng tréo ngoe khi Phương Viên và hai con ngồi khoang phổ thông trên máy bay còn Quách Phú Thành lại thản nhiên hưởng thụ ghế thương gia ở cùng chuyến.

Đến năm nay, Phương Viên tiếp tục mang thai lần ba và khi biết đó là con trai, Quách Phú Thành vui mừng ra mặt. Nhưng rồi hình ảnh bà mẹ bầu vượt mặt, mệt mỏi vẫn phải gắng gượng đưa đón hai con gái đi học bằng taxi đã khiến dư luận thở dài, liệu trong mắt Quách Phú Thành, vợ anh có phải chỉ đơn thuần là một "máy đẻ" để sinh con trai?

Điều mỉa mai là trên truyền thông, Quách Phú Thành luôn xây dựng hình ảnh cưng chiều vợ và khẳng định bản thân không phân biệt giới tính con cái. Thế nhưng thực tế lại phơi bày sự trái ngược hoàn toàn, từ đám cưới đơn sơ, hợp đồng hôn nhân khắc nghiệt đến việc để vợ gánh vác chuyện chăm con cái giữa lúc mang bầu, tất cả đều cho thấy Phương Viên chưa từng nhận được sự chiều chuộng mà một "bà xã thiên vương" đáng lẽ phải có.

Quách Phú Thành bị chê bai vì chỉ biết "làm màu"

So với những người phụ nữ kết hôn với chồng giàu, cuộc sống của Phương Viên gần như chẳng có gì khác biệt với các bà mẹ bình thường ngoài kia: vừa mang thai, vừa lo đưa đón con, vừa phải tự mình kiếm tiền. Công chúng xót xa cho cô bởi rõ ràng, lấy chồng giàu và nổi tiếng chưa chắc đã mang lại hạnh phúc nếu như người đàn ông ấy quá ích kỷ và khắt khe.

Ở tuổi 38, Phương Viên vẫn đang cố gắng chứng minh giá trị của mình trong một cuộc hôn nhân mà dư luận gọi là "càng nhìn càng thấy chua chát". Và có lẽ, cái danh "vợ thiên vương" đối với cô chỉ là một hào quang bên ngoài, còn thực tế lại phủ đầy những hy sinh, cam chịu và cả những giọt nước mắt thầm lặng.