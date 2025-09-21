Võ sĩ Việt Nam gây sốt thế giới với cú đá ghi điểm đẹp khó tin, thu về hơn 23 triệu lượt xem

Trên mạng xã hội TikTok, một đoạn clip ghi lại cú đá của võ sinh taekwondo Việt Nam đang thu hút sự chú ý của cộng đồng đam mê võ thuật. Chỉ sau 5 ngày, clip đã thu về gần 23,5 triệu view, đạt 2 triệu lượt thích, hàng nghìn bình luận cùng hàng trăm nghìn lượt chia sẻ.

Cú đá được thực hiện bởi một nữ võ sĩ tại giải vô địch taekwondo tỉnh Đồng Tháp 2025, diễn ra từ ngày 25/8 đến 30/8 vừa qua.

Cú đá gây sốt của võ sĩ Anh Thơ tại Đồng Tháp. (Nguồn: TTNV)

Quan sát bằng mắt thường có thể thấy đây là cú đá vòng cầu (Dollyeo Chagi) – một trong những kỹ thuật quen thuộc nhưng đòi hỏi sự chuẩn xác trong từng chi tiết.

Ở tình huống này, nữ võ sĩ thực hiện động tác với tốc độ khá tốt: gối được đưa lên cao, chân trụ có pivot khoảng 120–130 độ, hông xoay theo quán tính, tạo nên cú vung mu bàn chân gọn gàng. Sau khi chạm mục tiêu, chân cũng được rút về nhanh, hạn chế tối đa nguy cơ bị đối thủ phản công – một điểm cộng lớn nếu xét trong bối cảnh thi đấu đối kháng.

Dù vậy, giới chuyên môn nhận định động tác vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Thứ nhất, phần pivot của chân trụ chưa xoay hết biên độ (lý tưởng là 160–180 độ), khiến hông chưa mở hoàn toàn, lực đá chưa thoát và chưa đạt sức mạnh tối đa.

Thứ hai, chamber – tức động tác kéo gối trước khi tung đòn – diễn ra khá ngắn, khiến cú đá chủ yếu dựa vào lực vung cẳng chân thay vì phát lực toàn thân. Ngoài ra, tay phòng thủ có thời điểm bị hạ thấp, tạo khoảng trống ở vùng mặt – điều rất nguy hiểm nếu gặp đối thủ lợi hại.

Các HLV thường khuyến nghị võ sinh nên tập trung vào ba yếu tố: giữ chamber lâu hơn để phát lực từ hông, tăng độ pivot chân trụ nhằm mở góc xoay tối đa, và luôn duy trì tay che mặt khi ra đòn. Bên cạnh đó, việc bổ trợ bằng các bài tập squat một chân, xoay hông với dây kháng lực hay drill giữ gối cao cũng sẽ giúp cú đá trở nên mạnh mẽ và chuẩn xác hơn.

Có thể nói, clip trên không chỉ gây ấn tượng với người xem bởi tốc độ và sự dứt khoát, mà còn là ví dụ sinh động cho thấy Taekwondo là môn võ nơi từng chi tiết nhỏ – từ gối, hông cho tới vị trí bàn chân – đều quyết định hiệu quả cuối cùng của đòn đánh.