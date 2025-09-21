Ký ức sự cố máy bay ám ảnh của cầu thủ HAGL và cú hạ cánh bất đắc dĩ xuống Nội Bài

Câu chuyện xảy ra vào sáng 4/4/2019 khi HAGL bay ra Hải Phòng để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 4 V.League. Chuyến đi từ sân bay Pleiku dự tính sẽ hạ cánh tại sân bay Cát Bi trong hơn 1h30, nhưng rồi sự cố bất ngờ đã xảy ra.

Dàn sao HAGL trải qua một phen thót tim.

Theo đó, do gặp phải thời tiết xấu, máy bay đã không thể đáp xuống sân bay Cát Bi như dự kiến. Cơ trưởng buộc phải chuyển hướng, đưa máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), rồi sau đó chờ tình hình ổn thỏa mới bay trở lại Hải Phòng.

"Lúc chuyến bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Cát Bi thì gặp mưa lớn và sương mù, phi công không nhìn thấy rõ đường băng nên buộc lòng phải bay lên trở lại.

Có lẽ do gió lốc nên lúc ấy máy bay rung lắc và chao đảo dữ dội khiến tất cả hành khách vừa kinh hoàng, vừa bị say máy bay dẫn đến nôn ói hàng loạt. Ngay bản thân chúng tôi vốn có thể lực rất tốt, nhưng cũng không chịu được nên nhiều anh em đã bị nôn ói.

Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Cát Bi, lúc đó tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, vì tất cả đều bị ám ảnh vì cú rung lắc kinh khủng trước đó", một cầu thủ HAGL kể lại những giây phút khó quên của mình.

Hai ngày sau đó, HAGL bước vào cuộc đọ sức với CLB Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Dù chơi đầy nỗ lực nhưng đội khách cuối cùng vẫn phải chịu thất bại với tỉ số 0-1. Cầu thủ ghi bàn thắng mang về 3 điểm cho CLB Hải Phòng là Joseph Mpande.

HAGL xếp hạng 8 chung cuộc tại V.League 2019 với 35 điểm.

Trong lịch sử bóng đá thế giới, đã không ít lần làng túc cầu rúng động bởi những thảm kịch hàng không. Vụ việc ám ảnh nhất là thảm kịch Munich 1958, khi chiếc máy bay chở Manchester United gặp nạn ngay sau khi cất cánh, cướp đi sinh mạng của 23 người, trong đó có nhiều ngôi sao trẻ tài năng.

Năm 1993, cả đội tuyển Zambia thiệt mạng trên chuyến bay quân sự đến Senegal, để lại nỗi tiếc thương cho người hâm mộ bóng đá thế giới.

Bi kịch gần nhất và còn hằn in trong ký ức người hâm mộ là vụ rơi máy bay năm 2016 của CLB Chapecoense (Brazil) khi hành quân đến Colombia đá chung kết Copa Sudamericana, khiến 71 người tử nạn, gần như xóa sổ cả một tập thể vừa viết nên câu chuyện cổ tích.

Ngoài ra, lịch sử còn ghi nhận thảm họa Superga 1949 của CLB Torino – đội bóng mạnh nhất nước Ý lúc bấy giờ – cũng bị quét sạch trong một vụ rơi máy bay.

Những mất mát ấy trở thành vết thương khó lành, đồng thời nhắc nhở rằng đằng sau hào quang sân cỏ, bóng đá cũng từng phải trả giá đắt bởi những sự cố ngoài chuyên môn.