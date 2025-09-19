  Về trang chủ

Cận cảnh màn ẩu đả của cầu thủ CLB CAHN và đội bóng Trung Quốc, AFC sắp ra án phạt nguội?

Linh Đan |

Góc máy từ khán đài cho thấy cầu thủ hai đội đã có những xô xát khá căng thẳng.

Tình huống diễn ra ở phút 84 trận đấu giữa CLB CAHN và Bắc Kinh Quốc An tại AFC Champions League Two vào tối qua (18/9).

Theo video ghi lại từ trên khán đài, mọi chuyện khởi nguồn khi He Yupeng nằm sân với dấu hiệu muốn câu giờ. Thấy vậy, bộ đôi Stefan Mauk và Alan bên phía Công an Hà Nội đã tiến lại, yêu cầu cầu thủ đối phương ra ngoài đường biên để trận đấu có thể tiếp tục.

Cận cảnh vụ xô xát của cầu thủ CLB CAHN và Bắc Kinh Quốc An.

Không khí nhanh chóng leo thang khi thủ môn Nureli Abbas (Beijing Guoan) bất ngờ lao tới đẩy Alan. He Yupeng cũng bật dậy, tham gia xô đẩy, khiến cả hai đội cuốn vào màn va chạm hỗn loạn chỉ trong vòng 30 giây nhưng vô cùng căng thẳng.

Thấy vậy, CĐV Bắc Kinh Quốc An cũng ném nhiều chai nước về phía cầu thủ CLB CAHN. Phải mất ít phút, trật tự mới được vãn hồi. Tuy nhiên với những bằng chứng khá rõ, khả năng hai đội bị LĐBĐ châu Á (AFC) phạt nguội là hoàn toàn có thể xảy ra.

Bạn gái thích mặc sexy đi đánh pickleball, cố tình diện set đồ "nóng mặt" để chọc tức tôi
Tags

clb cahn

Bắc Kinh Quốc An

AFC Champions League Two

clb cahn vs bắc kinh quốc an

clb cahn ẩu đả

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại