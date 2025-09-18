Bạn gái thích mặc sexy đi đánh pickleball, cố tình diện set đồ "nóng mặt" để chọc tức tôi

Tôi năm nay 27 tuổi, làm văn phòng, còn bạn gái kém tôi 2 tuổi, rất thích chơi pickleball. Thú thật, ban đầu tôi khá vui vì cô ấy tìm được môn thể thao vừa rèn luyện sức khỏe vừa giúp giải trí sau giờ làm. Nhưng dần dần, có một điều khiến tôi thấy khó chịu: mỗi lần ra sân, bạn gái tôi đều ăn mặc quá gợi cảm.

Váy ngắn, áo croptop bó sát, thậm chí có hôm còn diện đồ thể thao hở lưng, khoe trọn vóc dáng. Tôi không phủ nhận cô ấy có thân hình đẹp và tự tin, nhưng tôi bắt đầu thấy ngượng ngùng khi ra sân cùng, nhất là khi ánh mắt của nhiều chàng trai khác dán chặt lấy cô ấy.

Cặp đôi tranh cãi vì cách bạn gái mặc đồ đi chơi pickleball. (Ảnh minh họa bằng AI)

Ban đầu, tôi góp ý nhẹ nhàng: “Anh thấy em mặc kín đáo một chút sẽ thoải mái hơn, cũng đỡ bị chú ý quá nhiều”. Nhưng bạn gái lập tức phản ứng: “Em thích thì em mặc, em đâu có làm gì sai. Chơi thể thao thì phải mặc đồ thoáng chứ. Anh đừng ghen bóng ghen gió”.

Và thế là chúng tôi bắt đầu cãi vã. Cô ấy cho rằng tôi không tôn trọng sự tự do cá nhân, còn tôi thì cảm thấy mình bị bỏ qua cảm xúc. Thậm chí có lần, tôi bực quá không đi cùng nữa. Nhưng cô ấy vẫn vô tư ra sân, mặc những bộ đồ sexy nhất và còn đăng ảnh lên mạng xã hội, kèm dòng mô tả: “Pickleball là phải chất như thế này!”.

Tôi thật sự bối rối. Liệu tôi đang quá bảo thủ, hay bạn gái tôi quá coi thường cảm xúc của người yêu?

Lời khuyên từ tòa soạn Trong tình huống này, mâu thuẫn không chỉ nằm ở chuyện “mặc sexy hay không” mà còn ở sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Bạn gái có quyền thể hiện phong cách riêng, nhưng đồng thời cũng cần lắng nghe cảm xúc của người yêu. Ngược lại, bạn trai cũng nên phân biệt rõ ràng giữa việc lo lắng chính đáng và sự kiểm soát quá mức. Giải pháp tốt nhất vẫn là trò chuyện thẳng thắn, đặt ra ranh giới mà cả hai đều thoải mái. Một mối quan hệ bền vững không thể chỉ dựa trên cái tôi cá nhân, mà cần cả sự nhường nhịn và đồng cảm.

(Tâm sự được gửi từ độc giả)