CLB V.League lao đao vì ngoại binh châu Phi bỗng "mất tích", nhà vô địch AFF Cup nguy cơ "bay ghế"

Theo đó, CLB Becamex TP.HCM đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn khi chỉ sau vài vòng đấu đầu tiên của V.League 2025/26, đội bóng đã đối diện cùng lúc hai vấn đề nghiêm trọng: lực lượng sứt mẻ vì ngoại binh “mất tích”, cùng với đó là chuỗi thành tích thảm hại, đẩy HLV Nguyễn Anh Đức vào thế “ngồi trên đống lửa”.

Khó khăn đang bủa vây HLV Anh Đức và các học trò.

Được biết, hai tiền đạo người Nigeria là Ugochukwu Oduenyi và Origbaajo Ismaila đã không thể quay lại Việt Nam sau đợt nghỉ FIFA Days. Nguyên nhân xuất phát từ vấn đề visa lao động.

Bộ đôi trên về nước sau khi vòng 3 V.League khép lại (ngày 30/8) và dự kiến mất khoảng một tuần để giải quyết thủ tục. Tuy nhiên tới giữa tháng 9, cả hai vẫn chưa thể hội quân. Việc này khiến kế hoạch chiến thuật và giáo án tập luyện của ban huấn luyện bị đảo lộn hoàn toàn, bởi hàng công vốn được xây dựng xoay quanh bộ đôi ngoại binh này.

Điều đáng nói, thời hạn thay thế ngoại binh đã khép lại, đồng nghĩa nếu Oduenyi và Ismaila tiếp tục vắng mặt, Becamex TP.HCM gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc “liệu cơm gắp mắm” với lực lượng hiện có.

Ugochukwu Oduenyi (số 94) và Origbaajo Ismaila vắng mặt khiến Becamex TP.HCM không thể tập luyện theo đúng kế hoạch mà ban huấn luyện dự tính.

Sau chiến thắng mở màn 3-0 trước HAGL trên sân Pleiku, Becamex TP.HCM bất ngờ rơi tự do. Đội bóng này lần lượt thua CLB CAHN 0-3, thua Thể Công 0-2 và tiếp tục bị loại ở Cúp Quốc gia khi gục ngã 1-3 trước CLB Đồng Nai.

Ba thất bại liên tiếp không chỉ khiến đội bóng đất Thủ tụt hạng, mà còn khiến tinh thần cầu thủ xuống dốc rõ rệt. Ở trận đấu tại Cúp Quốc gia, HLV Anh Đức không có tiền đạo ngoại trong tay và hàng công Becamex TP.HCM cho thấy rõ sự thiếu sắc bén của mình.

Trong bối cảnh như vậy, Becamex TP.HCM lại phải chạm trán CLB Công an TP.HCM ở vòng 4 vào cuối tuần này. Nếu tiếp tục trắng tay, áp lực dành cho HLV Nguyễn Anh Đức sẽ càng tăng lên. Thậm chí, khả năng ông bị “mất ghế” là điều hoàn toàn có thể xảy ra.