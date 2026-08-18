Vợ Ronaldo lên tiếng

Georgina Rodriguez từng mơ đến đám cưới ở xa hoa lộng lẫy. Nhưng giờ đây, cô chỉ thấy hạnh phúc khi hôn lễ tổ chức ở không gian thân mật và riêng tư.

"Khi còn nhỏ, tôi thường tưởng tượng sẽ tổ chức cưới ở lâu đài tráng lệ nhất, di chuyển trên một chiếc xe lộng lẫy nhất, mặc lên mình chiếc váy dài nhất và đội lên đầu vương miện nạm kim cương", Rodriguez chia sẻ sau khi được Ronaldo tổ chức hôn lễ.

"Nhưng hiện tại, tôi tự nhủ không cần như thế nữa. Tôi khao khát sự thân mật, được tổ chức hôn lễ cùng người bạn đời và các con một cách thoải mái nhất ở ngôi nhà của mình. Chúng tôi có thể tiếp cận với lâu đài, biệt thự xa hoa, một hòn đảo và xe sang mỗi ngày. Tuy nhiên, tổ chức ở không gian thân mật là điều độc đáo hơn tất cả đối với gia đình chúng tôi", vợ Ronaldo chia sẻ tiếp.

Ảnh cận đám cưới ấm cúng của Ronaldo.

Ronaldo và Rodriguez kết hôn sau 10 năm hẹn hò và chung sống bên nhau. Tất cả chờ đợi vào đám cưới hoành tráng lịch sử nhất làng túc cầu, được tổ chức ở nơi đắt đỏ nhất và quy tụ dàn khách mời nổi tiếng. Tuy nhiên, Ronaldo và vợ trao lời thề nguyện một cách lặng lẽ tại ngôi nhà của họ ở Cascais, Bồ Đào Nha.

Tại đó chỉ có Ronaldo, Rodriguez và 5 người con.

"Chúng tôi tổ chức hôn lễ tại phòng khách, nơi mà cả gia đình cùng nhau ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Đây là nơi tôi và Ronaldo trải nghiệm cuộc sống hàng ngày. Tôi muốn các con nhớ rõ một điều, thứ tuyệt vời nhất đã xảy ra ở chính chiếc bàn này - lời thề nguyện của tôi và Ronaldo", người mẫu gốc Tây Ban Nha - Argentina chia sẻ thêm.

Trong ngày quan trọng của cuộc đời, Rodriguez diện trọn bộ bảo vật chế tác từ viên kim cương thô đình đám Queen of Kalahari của hãng Chopard, có tổng trị giá lên tới hơn 50 triệu USD. Nổi bật nhất là chiếc vòng cổ đính viên kim cương trung tâm 50 carat, kết hợp cùng đôi bông tai 51 carat và chiếc nhẫn đính hôn khổng lồ.

Ronaldo ăn mặc theo phong cách tối giản, với bộ suit cotton màu be phối áo phông trắng từ nhà mốt Gucci. Bên trong Ronaldo chỉ mặc một chiếc áo phông trắng trơn thoải mái thay vì áo sơ mi thắt cà vạt. Trong khi đó, cô dâu diện bộ suit váy lụa trắng tinh khôi bằng chất liệu lụa faille cấu trúc đứng. Đi kèm là đôi giày cao gót lụa satin trắng.

Bộ trang sức đắt đỏ của vợ Ronaldo.

Bộ đôi đã lên kế hoạch sinh thêm con sau kết hôn.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc tăng thành viên trong gia đình, siêu sao bóng đá 41 tuổi khẳng định bản thân cũng suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Trong khi đó, Rodriguez cho biết gia đình sẽ quá tải nếu sinh thêm em bé ở hiện tại. Tuy nhiên, cô sẵn sàng cùng Ronaldo đón thêm thành viên sau vài năm nữa, khi các con đã lớn.

Hiện tại, Ronaldo và Rodriguez dành trọn thời gian để chăm sóc 5 người con là Cristiano Jr., cặp song sinh Eva - Mateo, Alana Martina và Bella Esmeralda.

Cristiano Ronaldo và Rodriguez bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2016 sau cuộc gặp tình cờ tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi cô làm nhân viên bán hàng. Suốt một thập kỷ đồng hành trước khi kết hôn, cặp đôi vượt qua định kiến về chuyện "đũa lệch" để gắn bó bền chặt và đi đến cái kết viên mãn.

Một thập kỷ bên nhau của Ronaldo và vợ.

Họ cùng xây dựng một tổ ấm đông đúc khi chào đón hai con gái chung Alana Martina và Bella Esmeralda. Rodriguez cũng yêu thương và chăm sóc ba con riêng của Ronaldo như con ruột. Biến cố lớn nhất đến với họ vào năm 2022 khi người con trai Angel trong cặp song sinh qua đời ngay lúc sinh, nỗi đau khiến cả hai phải nương tựa vào nhau để vượt qua.

Georgina đã đồng hành cùng Ronaldo qua các bước ngoặt sự nghiệp, từ Madrid, Italy, Manchester đến Saudi Arabia. Ronaldo từng chia sẻ nếu không có Rodriguez làm hậu phương, anh không thể kéo dài sự nghiệp bóng đá đỉnh cao vượt mốc 40 tuổi.