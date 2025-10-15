Theo thông tin từ Vietnamnet, một người phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã phát hiện mối quan hệ ngoài hôn nhân kéo dài 16 năm của chồng sau đám tang bố chồng. Sự việc hiện thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Theo Đài Truyền hình Hà Nam, người phụ nữ họ Thương kết hôn với chồng - ông Vương - được 19 năm. Tháng 6/2022, trong đám tang bố chồng, chị Thương phát hiện một người phụ nữ lạ mặt đến đưa tang.

Người phụ nữ đó họ Văn, mặc đồ tang và tự giới thiệu mình là “con dâu”, khóc than bên quan tài bố chồng bà Thương như thể người trong gia đình.

Sau tang lễ, bà Thương thẳng thắn chất vấn chồng về mối quan hệ với cô Văn, nhưng câu trả lời vòng vo của ông càng khiến bà Thương thêm nghi ngờ. Cuối cùng, chị quyết định đưa vụ việc ra tòa.

Vợ phát hiện chồng ngoại tình, có con riêng ngay tại đám tang bố chồng. Ảnh minh họa: SCMP.

Kết quả điều tra cho thấy ông Vương quen bà Văn vào năm thứ ba sau khi kết hôn với bà Thương. Hai người bắt đầu qua lại và có với nhau một cậu con trai.

Trong khi đó, ông Vương nói dối vợ rằng mình phải đi lái xe đường dài, nhưng thực tế lại sống cùng bà Văn ở một thành phố khác và lặng lẽ nuôi con chung.

Hàng xóm cho biết, dù không đăng ký kết hôn hợp pháp, song ông Vương và bà Văn vẫn xưng hô với nhau như vợ chồng.

Có lần, khi bà Văn phải nhập viện, ông Vương thậm chí còn ký vào giấy cam kết phẫu thuật, tự ghi mình là “chồng” của bệnh nhân.

Tại tòa, ông Vương khai rằng anh và bà Văn không kết hôn, chỉ “sống cùng và chăm sóc lẫn nhau”, nên cho rằng mình không vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, tòa án xác định hai người đã chung sống như vợ chồng và có con chung, trong khi ông Vương vẫn là chồng hợp pháp của bà Thương. Hành vi này bị xem là tội đa thê.

Ông Vương bị tuyên phạt 1 năm tù giam. Sau đó, anh nộp đơn kháng cáo, song tòa án đã bác đơn.

Báo Dân Việt cho biết, tại Trung Quốc, đa thê được xem là hành vi vi phạm sự trung thực trong hôn nhân và có thể bị phạt tù tối đa hai năm. Người vợ hợp pháp cũng có quyền yêu cầu bồi thường tài chính cho những tổn thất tinh thần và vật chất khi ly hôn.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn một triệu lượt xem.

Một người bình luận: “Hình phạt dành cho Vương là quá nhẹ. Ông ta đã hủy hoại hai gia đình chỉ vì lòng tham và sự phản bội".

Người khác nói thêm: “Ông ta đáng bị phạt số năm tù tương ứng với số năm ngoại tình".

Một người khác bày tỏ sự cảm thông với người vợ: “Bà ấy nên ly hôn với Vương và yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần. Còn nếu bà Ôn biết rõ mình là kẻ thứ ba mà vẫn sinh con với ông ta, thì cũng phải chịu trách nhiệm".