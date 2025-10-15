Bám vào bụi cây, bé trai 8 tuổi được cứu sống khỏi dòng nước lũ: Đoạn clip "nghẹt thở"

Đoạn clip dài gần 10 phút ghi lại toàn cảnh cứu bé trai 8 tuổi khỏi dòng nước lũ ở Quảng Ninh khiến dư luận không khỏi xôn xao sau khi chia sẻ lên mạng xã hội. Thời điểm đó, nước lũ dâng lên rất nhanh, một bé trai không may gặp nạn và đang bám vào cành cây giữa "biển nước". Phát hiện sự việc, một phụ nữ liên tục hô hoán kêu gọi ứng cứu, đồng thời hướng dẫn và động viên cháu bé: "Cháu bám chắc vào... Đứng yên đấy... Ôi may quá sao lại bám được vào bụi cây".

Sau đó, một người đàn ông đã bơi ra tiếp cận và cứu cháu vào bờ an toàn. Theo dõi đoạn clip, nhiều người không khỏi căng thẳng, "nín thở" chờ đợi cháu bé được đưa tới nơi an toàn.

Theo chia sẻ của ông Lục Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hải Lạng, tỉnh Quảng Ninh, sự việc trong đoạn clip xảy ra trên địa bàn vào khoảng 11h hôm qua (14/10). Cháu bé bị cuốn trôi là L.X.K. (SN 2017, trú tại xã Hải Lạng). Khi ấy, cháu đang trên đường đi học về và đúng thời điểm mưa to kèm nước từ thượng nguồn đổ xuống làm tuyến đường liên thôn bị ngập cục bộ.

Ông Long còn cho biết, lực lượng chức năng của xã đã căng dây hai đầu điểm ngập để cảnh báo người dân. Tuy nhiên, khi cháu K. đi đến gần khu vực căng dây thì đúng lúc nước thượng nguồn đổ về mạnh, cuốn trôi cháu. Sau khi được cứu lên bờ, cháu K. đã được đưa tới cơ sở y tế. Hiện sức khoẻ cháu đã ổn định và được gia đình đón về theo dõi, chăm sóc.

Trong 24 giờ qua, tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông khiến nguy cơ lũ, lũ quét, ngập úng và sạt lở tăng cao. Lượng mưa đo được từ các trạm KTTV trong tỉnh từ 7h ngày 14/10 đến 7h ngày 15/10 tại các trạm như sau: Uông Bí 93.0mm, Móng Cái 21.0mm, Bãi Cháy 252.0mm, Tiên Yên 299.0mm, Quảng Hà 21.0mm, Cô Tô 0.8mm.

Do chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh nên: Từ sáng 15/10 đến sáng 17/10, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét, gió giật mạnh.