Vợ NSND Công Lý lên tiếng sau tuyên bố "mãi yêu anh Trấn Thành"

Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý và nghệ sĩ Trấn Thành đều là những nhân vật được chú ý trên MXH. Mới đây, Ngọc Hà đã có những chia sẻ khá dài nam MC khiến nhiều người quan tâm.

Nguồn cơn câu chuyện bắt đầu khi Ngọc Hà comment phía dưới bài đăng Trấn Thành ủng hộ người dân Thái Nguyên 200 triệu đồng. “Ấm áp quá, mình mãi yêu anh Trấn Thành” - vợ Công Lý chia sẻ.

Bình luận của Ngọc Hà Lê phía dưới bài đăng của Trấn Thành (Ảnh chụp màn hình)

Trưa 9/10, Ngọc Hà đã kể lại kỷ niệm với Trấn Thành, lý giải tại sao mình lại có bình luận như vậy. Cô cho biết mình là fan của Trấn Thành, yêu thích sự thông minh và duyên dáng của anh. Khi còn là phóng viên của một tờ báo nhỏ, cô từng phỏng vấn Trấn Thành vào thời điểm anh mới yêu Hari Won.

Dù bận rộn, Trấn Thành vẫn trò chuyện với cô suốt 2 tiếng và rất chuyên nghiệp khi xin đổi lại bài phỏng vấn để đảm bảo nội dung. Sau đó anh giữ đúng lời hứa, gửi lại bài vào đúng đêm hôm đó, trước 12h đêm như đã hẹn dù rất bận rộn. Vì vậy vợ Công Lý luôn tin rằng Trấn Thành thật sự tôn trọng công việc.

Chia sẻ của vợ Công Lý về Trấn Thành:

“Mình hâm mộ anh Trấn Thành, thích Trấn Thành dẫn và xem rất nhiều show của Trấn Thành, vì đó là người nghệ sĩ rất thông minh, duyên dáng. Mình từng phỏng vấn anh Trấn Thành thời điểm mới yêu Hari. Lúc đó, mình đang là phóng viên của tờ báo ‘nhỏ’ thuộc Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Một tờ báo không quá nổi tiếng giữa những tờ báo điện tử lớn. Thế nhưng, khi mình điện thoại phỏng vấn, anh Thành đã nói chuyện cùng mình khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó, mình gửi bài cho anh đọc và anh có nói: “Nếu bài này lên sẽ không ổn, em cho anh xin lại và anh sẽ đổi một bài khác. Một bài viết ‘an toàn’”. Và mình đồng ý. Với mình, tôn trọng nhân vật mới quan trọng, không phải chạy theo để câu view gây sốc. Dù mình cũng khá tiếc, bởi bài đầu tiên đó chính là cảm xúc, suy nghĩ rất chân thật của anh Trấn Thành. Anh nói sẽ gửi bài lại cho mình vào mail trước 12h đêm, bản thân anh Trấn Thành lúc đó cũng siêu bận rộn. Và mình cũng khá lo lắng, liệu có đúng hẹn hay bom bài, vì bài này đã được báo cáo lên các sếp. Và anh Trấn Thành rất đúng hẹn, gửi ngay bài vào đêm hôm đó cho mình. Đó là suy nghĩ, cảm xúc thật của mình khi phỏng vấn anh Trấn Thành. Có thể, nhiều người sẽ cho rằng Trấn Thành đồng ý trả lời phỏng vấn vì mình thời điểm đó có mác ‘bạn gái Công Lý’. Nhưng với mình, điều đó không hẳn đã là đúng, vì anh Trấn Thành có thể từ chối, thậm chí coi như không đọc tin nhắn từ mình. Thế nhưng anh rất nhiệt tình để trò chuyện đúng nghĩa”.

Vợ chồng Công Lý và vợ chồng Trấn Thành

Thực tế, NSND Công Lý và MC Trấn Thành cũng có những duyên nợ nhất định nên khi Ngọc Hà nhắc đến nam MC, cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao.

Năm 2012, trong một chia sẻ với báo chí, NSND Công Lý từng nhắc đến Trấn Thành về chuyện dung hoà phong cách khi diễn chung với bạn diễn miền nam. Công Lý nói: “Có lần, tôi diễn chung tiểu phẩm với diễn viên miền Nam Trấn Thành. Ở trong Nam hay có kiểu diễn tự biên tự tiện nên tôi phải tiết chế Trấn Thành. Cậu ấy cứ bô lô ba loa, tập một đằng, diễn một nẻo nên tôi phải tiết chế cậu ấy.

Chẳng hạn, cậu ấy đang tấu hài, tôi không thích thì cắt ngang ngay. Tôi sẽ dẫn thoại: ‘Thôi thôi tôi biết rồi!’. Tôi cắt ngang, không cho cậu ấy tiếp tục. Nếu không, cậu ấy sẽ diễn hết cả thời gian của người khác luôn. Cậu ấy cứ luyên tha, luyên thuyên mà tôi chả biết là nói gì.

Để mà tiết chế được bạn diễn thì cần phải có bản lĩnh. Nếu không có bản lĩnh thì khó để cắt ngang khi người ta đang diễn”.

Hai gương mặt hài Trấn Thành và Công Lý từng chung sân khấu

Sau đó Trấn Thành không ngại thẳng thắn đáp trả. Nam MC đình đám cho biết bản thân cảm thấy điều này hơi nhạy cảm: "Để góp ý với một ai đó, đặc biệt là bạn diễn trước công chúng, theo tôi là không nên. Có thể góp ý cho nhau sau hậu trường, ở nơi nhậu, trên trường quay, ở đâu cũng được nhưng không nên lên báo chí nói nhau. Nếu chúng ta thương nhau, muốn tốt cho nhau thì hãy nên gặp trực tiếp người đó mà nói chuyện".

Bên cạnh đó, Trấn Thành cho rằng hài của miền Nam có đặc trưng riêng. Trấn Thành nhận định nếu bản thân có diễn luyên thuyên, đi xa với kịch bản thì sẽ có đạo diễn lên tiếng: "Khi đạo diễn chưa cắt nghĩa là mình vẫn nằm trong khuôn khổ cho phép. Thậm chí nếu quay về, diễn viên có nói nhiều, khi dựng phim, đạo diễn vẫn có quyền cắt nữa. Đó là sự sáng tạo ngẫu hứng của diễn viên và điều đó, theo tôi là rất cần thiết".

Dù sự việc đã diễn ra từ khá lâu, quan điểm của những người liên quan có lẽ ít nhiều cũng thay đổi nhưng thỉnh thoảng vẫn được netizen nhắc lại và thu hút nhiều ý kiến thảo luận.

(Tổng hợp)