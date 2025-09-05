Vợ NSND Công Lý báo tin vui về sức khỏe của chồng

Sau thời gian nhập viện và trải qua ca phẫu thuật, sức khỏe của NSND Công Lý đang dần ổn định. Mới đây, bà xã của nam nghệ sĩ đã chia sẻ những thông tin tích cực về tình hình của chồng, khiến người hâm mộ yên tâm phần nào.

Vợ NSND Công Ly chia sẻ hình ảnh MC Thảo Vân - vợ cũ của chồng cùng bạn bè, đồng nghiệp đến thăm anh ở bệnh viên

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà cho biết sáng nay cô nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe của Công Lý và cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. “Không tiểu đường, không mỡ… Vô cùng mừng ạ”, cô viết.

Ngọc Hà cũng bày tỏ sự biết ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã luôn quan tâm, gửi lời động viên đến gia đình trong giai đoạn khó khăn. Cô thổ lộ: “Thực sự những lúc như thế này là lúc yếu lòng, nhưng mọi người yêu thương, động viên là nguồn hạnh phúc vô cùng lớn”.

Bà xã Công Lý còn chia sẻ thêm: "Riêng ngày hôm qua đón đoàn nghệ sĩ mà quên không kịp chụp tấm nào vì cụ Lý mừng lắm. Chả bù cho từ hôm nhập viện đến lúc mổ, ngày nào cũng mếu. Em bé hay “khóc” lắm".

Dù tiếc nuối vì mải lo lắng, vui mừng nên không kịp lưu lại khoảnh khắc qua ảnh, nhưng Ngọc Hà cho rằng sự hạnh phúc của chồng chính là điều quan trọng nhất.

Từ khi Công Lý bị bệnh nặng, Ngọc Hà luôn đồng hành, chăm sóc chồng chu đáo

Từ sau biến cố sức khỏe năm 2021, NSND Công Lý đã phải dành nhiều thời gian để điều trị và phục hồi. Anh hạn chế xuất hiện trước công chúng, chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật trong khả năng cho phép. Trong suốt thời gian đó, Ngọc Hà luôn ở bên cạnh chăm sóc, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp chồng vượt qua khó khăn.

Ở tuổi ngoài 50, “Bắc Đẩu” của Táo Quân vẫn giữ được tình cảm lớn từ công chúng và đồng nghiệp. Sự quan tâm mà giới nghệ sĩ và khán giả dành cho anh mỗi khi có thông tin về sức khỏe là minh chứng rõ nét cho điều ấy.