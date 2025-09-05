"Thần đồng âm nhạc" Xuân Mai xuất hiện sau 3 năm biến mất bí ẩn, 30 tuổi nuôi 3 con ở Mỹ, giữ kín chồng

"Thần đồng âm nhạc" lừng danh một thời

Xuân Mai sinh năm 1995 tại TP.HCM, là con gái của nghệ sĩ guitar Tuấn Cảnh. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và được gia đình định hướng theo con đường ca hát.

Xuân Mai đi hát từ năm 2 tuổi và sớm nổi tiếng

Năm 2 tuổi, Xuân Mai đã phát hành băng đĩa đầu tiên. Đến năm 5 tuổi, tên tuổi cô bé phủ sóng khắp cả nước với những ca khúc thiếu nhi quen thuộc như Con cò bé bé, Cháu lên ba, Cái Bống, Ba bà đi bán lợn con… Giọng hát trong trẻo, lối trình diễn hồn nhiên cùng đôi mắt sáng long lanh giúp Xuân Mai trở thành “thần đồng âm nhạc” trong lòng hàng triệu khán giả nhỏ tuổi.

Trong giai đoạn hoàng kim, Xuân Mai phát hành hơn 30 album ca nhạc, hàng trăm MV. Thời ấy, dường như gia đình nào có trẻ nhỏ cũng đều có băng đĩa của Xuân Mai. Cứ đến giờ ăn là bố mẹ phải bật “chị Xuân Mai” lên thì các bé mới chịu ăn. Không chỉ trẻ nhỏ mà người lớn cũng mê giọng hát và ngoại hình xinh xắn của cô bé.

Được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc", tên tuổi Xuân Mai thậm chí vượt xa nhiều nghệ sĩ trưởng thành thời đó

Thậm chí, Xuân Mai nổi tiếng đến mức khi đi ghi hình, cô bé luôn được người dân thường vây quanh. Có người còn chạy xe theo khi đoàn sang địa điểm mới. Dù biết mình nổi tiếng nhưng Xuân Mai luôn thân thiện, hay cười và sợ làm người khác buồn.

Tuy nhiên, sự nghiệp ca hát của Xuân Mai gián đoạn khi cô cùng mẹ sang Mỹ định cư năm 2002. Tại đây, vì điều kiện không cho phép, cô không tiếp tục hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Dù từng thử sức trong vài dự án phim và ca hát tại hải ngoại, nhưng cô không thể quay lại với hào quang thuở bé.

Tuổi 30 làm mẹ 3 con, gây chú ý khi xuất hiện sau 3 năm "biến mất"

Năm 2016, khán giả bất ngờ khi biết Xuân Mai đã kết hôn và sinh con đầu lòng ở tuổi 21. Chồng của nữ ca sĩ không hoạt động nghệ thuật, thông tin về anh được nữ ca sĩ giữ kín. Trong một lần hiếm hoi, cô chia sẻ rằng chồng rất yêu thương, cảm thông và là chỗ dựa lớn cho cô.

Sau này, Xuân Mai sinh thêm 2 con nữa. Ở tuổi 30, cô đã là mẹ của 3 đứa trẻ kháu khỉnh. Các con của Xuân Mai rất đáng yêu và cũng có tố chất ca hát như mẹ. Từ khi khi lập gia đình, nữ ca sĩ dần rút lui hoàn toàn khỏi showbiz. Theo nghệ sĩ Tuấn Cảnh - bố Xuân Mai, "thần đồng âm nhạc" một thời đang làm việc tại một ngân hàng ở bang Ohio, Mỹ.

Hình ảnh hiếm hoi của Xuân Mai bên chồng con

"Mai "một nách ba con", thu nhập hạn chế và chịu áp lực công việc ngân hàng. Con không than vãn, tôi hỏi han cũng chỉ trả lời chung chung để bố không lo lắng. Tôi hiểu tính Mai nên vẫn thường xuyên giúp đỡ, thấy con thiếu chỗ nào sẽ bù chỗ đó", nghệ sĩ Xuân Cảnh chia sẻ với với VnExpress trong một bài phỏng vấn vào đầu năm 2024.

Không còn hoạt động nghệ thuật, nên Xuân Mai sống khá kín tiếng ở Mỹ. Trước đây, mạng xã hội là nơi hiếm hoi khán giả có thể thấy Xuân Mai cập nhật cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, từ năm 2022, Xuân Mai bất ngờ biến mất bí ẩn. Suốt 3 năm, cô không đăng bất kỳ dòng trạng thái hay hình ảnh nào. Điều này khiến khán giả tò mò, nhiều người lo lắng liệu “bé Xuân Mai” có gặp biến cố gì trong đời tư hay không.

Bất ngờ, vài ngày qua, Xuân Mai xuất hiện trở lại trên Facebook cá nhân. Cô đăng tải loạt clip về cuộc sống đời thường, ghi lại cảnh ba con vui chơi, học tập. Qua clip có thể thấy, "thần đồng âm nhạc" một thời đang có cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên bên gia đình nhỏ.

Xuân Mai bất ngờ đăng clip chia sẻ về cuộc sống đời thường bên các con sau 3 năm vắng bóng trên mạng xã hội

Cô tích cực giao lưu, tương tác với người hâm mộ

Xuân Mai còn tích cực tương tác và trả lời bình luận của khán giả. Khi một người hâm mộ bày tỏ: "Chị Xuân mai đã trở lại mạng xã hội rồi. Em rất hâm mộ chị và thích nghe nhạc của chị khi em còn rất nhỏ", Xuân Mai liền đáp lại: "Cảm ơn em nhiều nhé, chúc gia đình em vui, khỏe!".

Nhiều cư dân mạng cũng chào đón Xuân Mai và gơi ý cô mở thêm kênh Youtube để tương tác, chia sẻ cuộc sống đời thường, nữ ca sĩ vui vẻ gửi lời cảm ơn, đồng thời hứa sẽ cập nhật thêm nhiều bài đăng và clip hơn nữa trong thời gian tới.