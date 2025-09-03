Tình trạng sức khỏe của NSND Công Lý sau khi nhập viện phẫu thuật sáng 3/9

Sáng 3/9, NSND Công Lý thực hiện phẫu thuật lấy sỏi thận ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ngọc Hà, bà xã của Công Lý chia sẻ với Dân trí: "Ca phẫu thuật kéo dài từ 9-12h mới xong. Hiện, anh Lý đang nằm ở phòng hậu phẫu để hồi phục sức khoẻ. Vì cơn đau kéo dài mấy ngày, anh ấy không ăn được nên đã sụt 3kg. Sau phẫu thuật, anh đã tỉnh táo và ăn được cháo".

Khi bạn bè, người hâm mộ hỏi thăm, Ngọc Hà cũng cập nhật thêm tình hình sức khỏe hiện tại của chồng: "Anh Lý đã mổ xong, trộm vía đang tĩnh dưỡng. Em cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm ạ!".

Theo Ngôi sao, trước đó, vào đêm 23/8, NSND Công Lý lên cơn đau bụng dữ dội và phải đi cấp cứu. Lúc đó, vợ anh đang đi công tác ở Hàn Quốc. Biết tin, Ngọc Hà lập tức bay về Hà Nội để động viên và chăm sóc chồng, trước khi anh thực hiện phẫu thuật.

NSND Công Lý phải nhập viện phẫu thuật

Ngọc Hà và NSND Công Lý kết hôn vào đầu năm 2021. Tháng 7/2021, NSND Công Lý bị ngã tại nhà riêng, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề. Suốt 3 năm qua nam nghệ sĩ điều trị bệnh, Ngọc Hà, vợ anh luôn sát cánh bên chồng. Từ đầu năm 2024, sức khỏe Công Lý hồi phục tốt hơn. Anh chăm tập vật lý trị liệu để nhanh chóng trở lại như trước.

Cuộc sống của vợ chồng Công Lý cũng thoải mái hơn sau nhiều sóng gió. Ngọc Hà nhận được nhiều lời khen ngợi khi vừa chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho chồng, vừa lo liệu kinh tế.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường bên chồng. Bên cạnh đó, cô cũng không ít lần lên tiếng về những tin đồn liên quan đến cuộc sống vợ chồng. Gần đây nhất, mạng xã hội bất ngờ rầm rộ về thông tin Ngọc Hà từng trải qua đời chồng khác trước khi đến với Công Lý.

Bà xã luôn ở bên đồng hành và chăm sóc Công Lý

Ngọc Hà chia sẻ, khi nghe tin đồn, cô vội vàng về "mách" ngay với chồng. Cô cho biết ông xã vẫn hay khuyên "đừng đi cãi nhau và đừng đôi co bởi vì mình như thế nào thì những người thân tự biết".

Khi có ý kiến cho rằng NSND Công Lý khó có thể trở lại như xưa, Ngọc Hà cũng thẳng thắn chia sẻ: "Tôi sẽ không có phản ứng nào tiêu cực cả, bởi bệnh tật đã có bác sĩ khám và điều trị. Mình hãy cứ dành năng lượng, suy nghĩ tích cực thì sẽ có may mắn tới. Thay vì sầu não, lo lắng, thời gian đó tôi sẽ tìm cách kiếm tiền lo cho gia đình, cho anh Lý".