“Vỡ nợ" chứng khoán, người đàn ông đi cướp 18 tờ vé số của người tàn tật, bị tóm khi đang lẩn trốn ở quê

Minh Tuệ |

Trên đường đi ra bến xe Miền Đông để mua vé xe, Đỗ Trần Phú Thịnh thấy người đàn ông ngồi xe lăn bán vé số nên cướp giật tập vé số với hy vọng "đổi đời".

Ngày 15/4, Công an TP.HCM đang tạm giữ Đỗ Trần Phú Thịnh (41 tuổi, ngụ tại phường An Hội Tây, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 6/04, Đỗ Trần Phú Thịnh đến trước số 336 Quang Trung (phường Gò Vấp) để mua 18 tờ vé số của một người đàn ông ngồi xe lăn. Sau khi ưng ý số đã chọn, lợi dụng lúc vắng người, Thịnh đã rồ ga tẩu thoát trong sự ngỡ ngàng của người đàn ông tàn tật.

Sự việc được một số người dân phát hiện sau đó và động viên người đàn ông bán vé số đến Công an phường Gò Vấp để trình báo.Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM tổ chức truy xét.

Ngày 7/4, bằng nghiệp vụ trinh sát công an phát hiện Thịnh đang lẩn trốn ở tỉnh Đắk Lắk nên bắt giữ. Thịnh khai nhận, thời gian trước đây, Thịnh cùng vợ con sống tại một căn hộ chung cư ở phường An Hội Tây (quận Gò Vấp cũ).

Dù có việc làm ổn định nhưng Thịnh đã đầu tư chứng khoán với mong muốn làm giàu nhanh chóng nhưng không thành công. Vẫn chưa bỏ mộng làm giàu, Thịnh tiếp tục vay mượn để gỡ vốn nhưng càng chơi lại càng lỗ.

Đầu tháng 4/2026, Thịnh đã mất khả năng chi trả và buộc phải trả phòng thuê trọ để về tỉnh Đắk Lắk. Trên đường đi ra bến xe Miền Đông để mua vé xe thì thấy một người đàn ông ngồi xe lăn bán vé số trước số 336 Quang Trung, phường Gò Vấp.

Lúc này, Thịnh nảy sinh ý định cướp giật vé số của người đàn ông này nên điều khiển xe máy dừng lại để vờ mua rồi giật mất. Chiều cùng ngày, Thịnh dò vé số nhưng không trúng nên đã vứt bỏ và lên xe khách để về Đắk Lắk.

