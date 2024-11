Vợ ngoại tình, chồng biến mất 3 tháng cũng không báo cảnh sát: Camera giám sát vạch trần sự thật đáng sợ

Vào 2/11/2014, Công an thành phố Dục Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã tiếp nhận một người đàn ông trung niên đến báo án. Ông ta nói rằng anh trai ông, Vương Tường, đã mất tích hơn 3 tháng nay. Vương Tường là một công nhân đã làm việc tại mỏ than hơn 20 năm mà không bao giờ nghỉ việc không lý do.

Em trai của Vương Tường đã gọi điện thoại cho chị dâu có tên Bạch Phong. Cô đã kết hôn với Vương Tường 17 năm và có hai đứa con. Cô cho biết hai người đã xảy ra cãi vã, anh bỏ đi và từ đó không còn tin tức gì.

Người đàn ông mất tích 3 tháng

Ban đầu, em trai của Vương Tường không cảm thấy có điều gì bất thường vì biết gia đình anh trai thường xuyên bất hòa, có lẽ do cơn giận nhất thời mà bỏ nhà ra đi.

Nhưng sau hơn ba tháng, anh trai hoàn toàn không liên lạc về với gia đình, người em trai đã phải báo án.

Cảnh sát cảm thấy có nhiều điểm khả nghỉ, bắt đầu điều tra và tập trung vào mối quan hệ giữa Bạch Phong và Vương Tường. Họ nhanh chóng thu thập được nhiều thông tin quan trọng.

Hình minh họa. Ảnh: Sohu

Người dân trong làng nói rằng Bạch Phương đã ngoại tình hơn 10 năm với một người đàn ông trong làng tên là Lưu Quân. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra người đàn ông tên Lưu Quân nhưng anh ta có chứng cứ ngoại phạm.

Tuy nhiên, một manh mối do em trai của Vương Tường cung cấp đã giúp cảnh sát xác định được nghi phạm. Cụ thể, một buổi tối khi đang trên đường về nhà, Vương Tường đã bị một chiếc xe tải đâm phải. Đêm đó không có người qua lại trên đường và chiếc xe tải đó dường như đã cố tình lao vào anh. Cảnh sát đã kiểm tra lại hồ sơ camera từ ngày xảy ra tai nạn thì phát hiện chủ nhân của chiếc xe là anh trai của Lưu Quân.

Màn kịch ám sát được dựng lên

Tại đồn công an, chủ xe nói rằng chiếc xe của anh luôn do em trai mình, Lưu Quân, quản lý và vào ngày xảy ra tai nạn, anh ta đang ở bệnh viện. Anh ta cũng biết về vụ tai nạn đó. Sau khi cảnh sát xác minh, họ xác định người này không nói dối.

Từ những bằng chứng có được, cảnh sát xác định đây là một vụ án mạng có kế hoạch từ trước, nghi phạm là Bạch Phong và Lưu Quân. Tại nơi thẩm vấn, và đối mặt với những bằng chứng được cảnh sát đưa ra, hai đối tượng thừa nhận chính họ đã lên kế hoạch giết Vương Tường.

Người trực tiếp đưa Vương Tường đi và giết anh ta là Lưu Phi, một người bạn thân của Lưu Quân. Đối tượng này đã từng có thời gian ngồi tù, am hiểu mọi thứ từ ăn nhậu đến cờ bạc, không có việc gì anh ta không dám làm.

Kết cục bi thảm của vụ án

Lưu Phi và Lưu Quân đều khai nhận, Bạch Phong đã trả 100.000 NDT (khoảng 350 triệu) cho họ để giết chồng mình.

Bạch Phong khai nhận, khi cô ta kết hôn với Vương Tường, cô cảm thấy anh là chất phác. Nhưng cô ta càng ngày càng không hài lòng với người chồng chỉ biết cắm đầu kiếm tiền. Hai năm sau, cô ta ngoại tình.

Hình minh họa. Ảnh: CTWANT

Khi biết chuyện ngoại tình của mình đã bị chồng phát hiện, Bạch Phong càng làm tới. Cô ta thậm chí còn sống chung với Lưu Quân. Vì hai đứa trẻ, Vương Tường chọn cách chấp nhận, nhắm mắt làm ngơ trước mọi chuyện. Tuy nhiên, anh vẫn cảnh báo vợ mình, rằng nếu anh bắt gặp thì sẽ không bỏ qua.

Đến một ngày, Vương Tường tức giận vì thấy tin nhắn hẹn hò giữa vợ nhân tình. Không kìm chế được nóng giận, anh ta xuống tay với vợ. Theo lời Bạch Phong, chồng cô đã đánh cô đến nỗi thậm chí cả đai lưng cũng bị hỏng. Từ đó, cô ta nảy ra suy nghĩ sát hại chồng.

Sau một thời gian bàn tính, Bạch Phong và Lưu Quân tìm đến Lưu Phi, người đã bị kết án ba lần và mới ra tù không lâu, cũng là người có quen biết Vương Tường. Họ đã cố gắng giết Vương Tường lần đầu tiên bằng cách tạo ra một vụ tai nạn giao thông.

Lần thứ hai, Lưu Phi tìm đến Vương Tường, rủ anh đi đào mộ và hứa sẽ trả thù lao cao. Sau khi đưa nạn nhân tới một nơi vắng vẻ, đối tượng đã ra tay và phi tang mọi bằng chứng. Sự thật đã được làm sáng tỏ. Cả ba người đều phải nhận về sự trừng phạt thích đáng với tội ác của mình. Khi đó họ mới hối hận, nhưng đã muộn.

(Theo 163)