Vợ ngại nhận tiền mẹ chồng cho, chồng tung tuyệt chiêu khiến dân mạng nể

Clip chồng giúp vợ xử lý khi bất ngờ được mẹ chồng cho tiền, khiến dân mạng khâm phuc. (Nguồn: Quỳnh ơi Chồng Võ đây)

Mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu vốn dễ xảy ra các tình huống khó xử, nhưng đoạn video ngắn đang lan truyền rộng rãi trên Facebook cho thấy góc nhìn đầy ấm áp. Câu chuyện không chỉ gây chú ý bởi sự hào phóng của mẹ chồng mà còn khiến cộng đồng mạng đặc biệt ngưỡng mộ trước cách xử lý tinh tế của người chồng, biến một tình huống đời thường khó xử trở thành kỷ niệm đáng yêu.

Clip mở đầu bằng khoảnh khắc người vợ bất ngờ được mẹ chồng chuyển khoản 10 triệu đồng; cô rất vui sướng nhưng cũng đầy bối rối, gọi chồng vào tìm cách xử lý. Vì ngại nên cô cũng có ý định trả lại tiền cho bà. Người chồng bảo: "Cứ nhận đi thôi", nhưng vợ anh băn khoăn: " Sao mà nhận được? Ngại lắm".

Người chồng liền bảo đưa điện thoại để anh nhắn cho mẹ. Cầm điện thoại của vợ, anh gọi cho mẹ mình: "Mẹ ơi, vợ con đi vệ sinh rồi. Con nhận tiền hộ vợ con. Con cảm ơn mẹ nhiều".

Cách xử lý khôn khéo và tế nhị của anh chồng - "tự tay nhận tiền từ mẹ" và chuyển lời cảm ơn thay vợ - là điểm nhấn tạo nên sức hút mạnh mẽ của clip này. Dân mạng tấm tắc ngợi khen cái tâm của chàng trai trong việc gỡ bỏ tình huống ngại ngùng giữa con dâu và mẹ chồng.

"Đúng là phụ nữ sướng hay khổ một phần do chồng. Trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, người đàn ông chính là chiếc cầu nối quan trọng nhất"; "Thay vì để vợ phải khó xử, anh chồng này đã chủ động đứng mũi chịu sào bằng cách nói cực kỳ thông minh. Đàn ông tinh tế thế này bảo sao gia đình không êm ấm!"; "Cách anh ấy biến việc nhận tiền trở nên tự nhiên không chỉ giúp vợ bớt ngại mà còn khiến mẹ chồng cảm thấy món quà của mình thực sự được trân trọng"...

Phương Anh bình luận: "Anh chồng đúng là 'chiến thần' của cả nhà rồi. Pha xử lý đi vào lòng mẹ chồng cực gắt luôn, nghe vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu xỉu. Phụ nữ đôi khi chỉ cần một người đồng hành biết gỡ rối những tình huống khó xử như thế này là đủ thấy hạnh phúc rồi. Chấm 10 điểm cho sự nhanh trí này nhé!".

Cách người chồng đứng ra nhận tiền và cảm hơn hộ vợ khiến mọi thành viên đều vui vẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ sự hào phóng của mẹ chồng, sẵn sàng tặng tiền con dâu mà không cần kể với con trai.

"Mẹ chồng thì tâm lý, hào phóng; con dâu thì biết điều, ngại ngùng không muốn nhận vì sợ phiền mẹ; còn anh chồng thì quá đỗi tinh tế. Khi mọi người trong nhà đều sống vì nhau và biết cách dung hòa các mối quan hệ thì định kiến mẹ chồng - nàng dâu tự khắc biến mất. Một đoạn clip ngắn nhưng truyền cảm hứng rất lớn về giá trị của sự thấu hiểu trong gia đình" , Mai Chi chia sẻ.

Một số phụ nữ cho biết họ chuyển clip này cho chồng mình và cũng mong các quý ông đều xem clip. Trà My bình luận: "Ước gì các anh chồng đều xem được clip này để học tập. Mấu chốt của mọi vấn đề giữa mẹ chồng và nàng dâu thường nằm ở người ở giữa. Anh chồng trong clip đã chứng minh rằng chỉ cần một chút khéo léo và thái độ tích cực, mọi tình huống khó xử đều có thể trở thành niềm vui. Quá tuyệt vời!"

Một vài người cũng chia sẻ thêm câu chuyện cá nhân mình trong mối qua hệ mẹ chồng - nàng dâu. "Ngày xưa mình cũng từng rơi vào cảnh này, cứ loay hoay không biết nhận hay trả vì sợ mang tiếng. Giá mà lúc đó chồng mình cũng nhanh trí như anh trong clip thì tốt biết mấy. Thực ra mẹ chồng cho quà là vì thương con, nếu mình biết cách nhận một cách khéo léo thì người cho cũng thấy vui lòng. Một bài học ứng xử rất hay cho các cặp vợ chồng trẻ" , Tuyết Nhung chia sẻ.