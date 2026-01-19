Vợ mua máy rửa bát hơn 5.000.000 đồng không xin phép, chồng nổi cơn thịnh nộ đập phá nhà cửa tan hoang

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận khi ghi lại cảnh một người chồng tức giận đập phá đồ đạc trong nhà sau khi vợ tự mua máy rửa bát mà không hỏi ý kiến

Theo truyền thông Trung Quốc, chiếc máy rửa bát có giá khoảng 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5.652.834,63 VND) được người vợ mua với mong muốn giảm bớt gánh nặng việc nhà. Tuy nhiên, hành động này lại khiến người chồng nổi cơn thịnh nộ. Trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, người đàn ông liên tục đập phá tủ, bàn ghế và nhiều vật dụng trong nhà, chỉ vì người vợ tự ý mua chiếc máy rửa bát

Cơn thịnh nộ của người chồng khiến căn hộ của hai người trở nên hỗn loan

Vụ việc đã gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến chỉ trích hành vi của người chồng, cho rằng đây là biểu hiện của bạo lực gia đình và tư duy gia trưởng. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng các quyết định chi tiêu trong gia đình cần được bàn bạc giữa hai vợ chồng, tuy nhiên, hành vi đập phá và mất kiểm soát của người chồng vẫn khó có thể chấp nhận.

Người phụ nữ bật khóc đau khổ vì cơn thịnh nộ của chồng

Nhiều người cho rằng câu chuyện này phản ánh những xung đột âm ỉ trong nhiều gia đình Trung Quốc hiện nay, khi quan niệm truyền thống về vai trò của người vợ trong việc nhà đang dần va chạm với lối sống hiện đại và nhu cầu chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.

Nguồn:SCMP