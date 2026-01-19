HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vợ mua máy rửa bát hơn 5.000.000 đồng không xin phép, chồng nổi cơn thịnh nộ đập phá nhà cửa tan hoang

Đoàn Thu Hoa |

Đoạn clip gây sốt ở Trung Quốc ghi lại cảnh một người chồng tức giận đập phá đồ đạc trong nhà chỉ vì vợ tự mua máy rửa bát mà không hỏi ý kiến.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận khi ghi lại cảnh một người chồng tức giận đập phá đồ đạc trong nhà sau khi vợ tự mua máy rửa bát mà không hỏi ý kiến

Theo truyền thông Trung Quốc, chiếc máy rửa bát có giá khoảng 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5.652.834,63 VND) được người vợ mua với mong muốn giảm bớt gánh nặng việc nhà. Tuy nhiên, hành động này lại khiến người chồng nổi cơn thịnh nộ. Trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, người đàn ông liên tục đập phá tủ, bàn ghế và nhiều vật dụng trong nhà, chỉ vì người vợ tự ý mua chiếc máy rửa bát

Cơn thịnh nộ của người chồng khiến căn hộ của hai người trở nên hỗn loan

Vụ việc đã gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến chỉ trích hành vi của người chồng, cho rằng đây là biểu hiện của bạo lực gia đình và tư duy gia trưởng. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng các quyết định chi tiêu trong gia đình cần được bàn bạc giữa hai vợ chồng, tuy nhiên, hành vi đập phá và mất kiểm soát của người chồng vẫn khó có thể chấp nhận.

Người phụ nữ bật khóc đau khổ vì cơn thịnh nộ của chồng

Nhiều người cho rằng câu chuyện này phản ánh những xung đột âm ỉ trong nhiều gia đình Trung Quốc hiện nay, khi quan niệm truyền thống về vai trò của người vợ trong việc nhà đang dần va chạm với lối sống hiện đại và nhu cầu chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.

Nguồn:SCMP

Tags

Trung Quốc

hành hung

vợ chồng

Mạng xã hội

Bạo lực gia đình

Máy rửa bát

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại