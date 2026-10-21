Vợ một tiến sĩ ở TP.HCM tung clip quay lén màn hình điện thoại chồng, gần 1 triệu lượt xem

Người đẹp này phải zoom cận cảnh và đăng tải lên mạng xã hội.

Mới đây trên trang TikTok cá nhân, Á hậu, Thạc sĩ Phạm Ngọc Phương Anh gây chú ý với clip: “Cưới chồng học giỏi là như nào?”. 14 giây quay cảnh hai vợ chồng đang ở trong một sự kiện ca nhạc. Nhưng chồng người đẹp này thì tay vẫn đang cầm điện thoại, zoom cận cảnh mới thấy đó là màn hình hiện ghi chú một đồ thị và công thức toán học, hình học giải tích và thống kê.

Clip do Phương Anh đăng tải hiện đã thu về gần 1 triệu lượt xem. Ảnh: Phạm Ngọc Phương Anh.

“Thân thể ở chỗ xem ca nhạc nhưng tâm hồn đang trong tiết toán”, một netizen dí dỏm bình luận.

Có thể thấy, dù đang đi thưởng thức nghệ thuật, chồng Phương Anh cũng không quên làm “nhiệm vụ hệ thống”, không rõ là bài tập ở trường học hay công việc. Dù vậy, khoảnh khắc này vẫn khiến nhiều người bật cười vì sự đối lập giữa không khí giải trí và những công thức chi chít trên màn hình điện thoại.

Á hậu quay lén, zoom cận cảnh màn hình điện thoại chồng khi cả hai đi coi ca nhạc. Ảnh chụp màn hình.

Hiện clip đã thu về gần 1 triệu lượt xem. Bên dưới bài đăng, dân mạng cũng nhanh chóng kể những câu chuyện tương tự về nửa kia của mình: “Y chang khứa chồng tui. Đi coi concert mà ngồi giải đề IELTS”, “Chồng tui đi ăn phở còn nghiên cứu cấu trúc dòng điện cái nồi phở”, “Bà phải thấy cảnh đi coi concert mà tay vẫn gõ code Python trên điện thoại mới ghê”, “Kệ đi thế mà lại hay”, “Mấy người học giỏi toàn vậy hả”, “Nhanh tay lấy điện thoại ra soạn giáo án liền, không thể kém cạnh được chị ơi”... Hóa ra, không ít người cũng có một nửa lúc nào cũng bận rộn với công việc, học hành, đến mức đi chơi vẫn tranh thủ xử lý nốt những việc còn dang dở.

Doanh nhân Hồ Đắc Đức (SN 1994) - chồng á hậu Phương Anh sinh năm 1994, là con trai của GS.TS. Hồ Đắc Lộc, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Gia đình có truyền thống học thuật, nhiều thành viên theo đuổi công việc giảng dạy tại đại học. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo động lực để cô tiếp tục học lên cao sau khi kết hôn.

Năm 2026, Hồ Đắc Đức nhận bằng tiến sĩ ngành Hàng không tại Imperial College London (Anh), ngôi trường nổi tiếng về đào tạo khoa học, kỹ thuật và nghiên cứu.

Ảnh: FBNV

Về phía mình, Phạm Ngọc Phương Anh cũng sở hữu thành tích học tập nổi bật từ thời phổ thông. Người đẹp sinh năm 1998 từng theo học lớp chuyên tiếng Pháp tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016.

Sau đó, cô theo học tại Đại học RMIT Việt Nam với học bổng toàn phần, tốt nghiệp ngành Hệ thống Quản lý thông tin và từng đạt danh hiệu thủ khoa. Phương Anh tiếp tục học lên thạc sĩ ngành Thương mại Toàn cầu tại RMIT, hoàn thành chương trình vào năm 2024. Tháng 11/2025, Á hậu thông báo nhận học bổng toàn phần chương trình Tiến sĩ Quản trị tại RMIT, trị giá gần 3 tỷ đồng trong bốn năm.

Bởi vậy, khi Phương Anh đăng tải khoảnh khắc chồng tranh thủ xem công thức trên điện thoại giữa một sự kiện ca nhạc, nhiều người không khỏi thích thú. Cả hai đều có nền tảng học vấn nổi bật và đang theo đuổi những mục tiêu riêng trong công việc.

Trên mạng xã hội, Phương Anh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã, từ những chuyến du lịch đến các dịp đặc biệt của hai người. Khán giả thường xuyên nhìn thấy hình ảnh ông xã Hồ Đức hộ tống Phương Anh đi làm ở các sự kiện lớn nhỏ, thậm chí chờ đợi cô đến tận đêm khuya. Cả hai hiện sống 1 căn hộ penthouse sang trọng ở trung tâm TP.HCM.

Ảnh: TikTok NV.

Qua những hình ảnh được đăng tải, Hồ Đắc Đức thường được cư dân mạng nhận xét là hình mẫu chồng vừa giỏi giang, có điều kiện kinh tế, vừa hết mực yêu chiều vợ. Những cử chỉ quan tâm và cách cả hai đồng hành trong cuộc sống cũng là điều khiến nhiều người chú ý đến cuộc hôn nhân của nàng Á hậu.