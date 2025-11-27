Vỡ mộng nam thần phim giờ vàng: Giả bệnh trốn quay phim để đi hẹn hò bạn gái mới

Mới đây, tờ 163 đưa tin, nam thần Thi Bá Vũ (phim giờ vàng Muốn Gặp Anh) đã trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng vì thái độ thiếu chuyên nghiệp trong quá trình quay phim The Great Tipsy.

Theo nguồn tin, mỹ nam sinh năm 1996 đã ngất xỉu khi đang ghi hình cho The Great Tipsy gần đây. Ekip khẩn trương đưa Thi Bá Vũ tới bệnh viện kiểm tra và được xác nhận rằng nam diễn viên không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Nam nghệ sĩ 9X sau đó đã xin nghỉ phép để tĩnh dưỡng và được đoàn phim chấp thuận.

Nhưng thay vì nghỉ ngơi, anh lại bị nhân viên trong đoàn phim The Great Tipsy bắt gặp đi hẹn hò vui vẻ với bạn gái mới. Đáng chú ý, nhân chứng còn khẳng định Thi Bá Vũ lúc này trông rất khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng, không hề giống 1 người đang cần phải tĩnh dưỡng, hồi phục sức khỏe 1 chút nào.

Thi Bá Vũ bị tố viện cớ đau ốm để trốn quay phim rồi tung tăng với bạn gái mới

Hành động của Thi Bá Vũ khiến các thành viên trong đoàn phim The Great Tipsy vô cùng tức giận. Họ nhấn mạnh rằng, sự vắng mặt của nam nghệ sĩ 9X đã làm đảo lộn, trì hoãn quá trình ghi hình cho bộ phim. 1 thành viên trong đội ngũ sản xuất không ngần ngại gán cho Thi Bá Vũ cái mác là "1 cậu ấm nhà giàu được nuông chiều nên sinh hư" và thậm chí còn tuyên bố sẽ không hợp tác với nam diễn viên nữa.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen chỉ trích Thi Bá Vũ tơi bời vì thái độ thiếu chuyên nghiệp, chỉ mải mê yêu đương mà không tập trung cho công việc diễn xuất. 1 bộ phận netizen còn yêu cầu đoàn làm phim gạch tên mỹ nam Muốn Gặp Anh ra khỏi dàn diễn viên và trao vai diễn lại cho người xứng đáng, có tâm với nghề. Chưa dừng lại ở đó, việc Thi Bá Vũ vội tay trong tay với tình mới sau khi chia tay nữ diễn viên Lý Mộc không lâu cũng khiến nam diễn viên hứng chịu "gạch đá" từ công chúng.

Nam diễn viên cũng gây tranh cãi vì "thay bồ như thay áo", vừa chia tay Lý Mộc không lâu đã lao vào vòng tay cô gái khác

Giữa tâm bão chỉ trích nhắm về phía Thi Bá Vũ, ekip The Great Tipsy bất ngờ có động thái bảo vệ nam diễn viên. Theo đó, đoàn phim đã khen ngợi Thi Bá Vũ vì thái độ tốt trong công việc, thậm chí cho biết anh đã hợp tác nghiêm túc ngay từ giai đoạn chuẩn bị cho tác phẩm này.

Thế nhưng, động thái này của đoàn phim The Great Tipsy không được khán giả đón nhận với thái độ tích cực. Nhiều netizen nhận định, ekip The Great Tipsy "chữa cháy" như vậy đơn giản vì muốn phim được lên sóng thuận lợi. Trên các diễn đàn, không ít netizen vẫn chưa chịu bỏ qua cho Thi Bá Vũ và tiếp tục "ném đá" nam nghệ sĩ.

Thi Bá Vũ sinh năm 1996 tại Đài Loan (Trung Quốc), được biết đến với danh xưng "bản sao Park Seo Joon" bởi ngoại hình có nhiều nét giống mỹ nam xứ Hàn. Anh ra mắt từ năm 2015 với vai trò người mẫu, sau 1 thời gian thì chuyển hướng sang diễn xuất và có vai diễn đầu tay trong phim Kỷ Nguyên Esports. Sau thành công từ việc tham gia phim đam mỹ, cái tên Thi Bá Vũ nổi tiếng hơn bao giờ hết nhờ vai diễn đầy ấn tượng trong bộ phim đình đám Muốn Gặp Anh.