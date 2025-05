Có một loại đau khổ mà nhiều người không lường trước được khi quyết định mua nhà tầng trệt có sân nhỏ ở chung cư. Ban đầu, đó tưởng chừng như là một giấc mơ đẹp, nhưng thực tế lại đầy rẫy những bất tiện và phiền toái. Anh Hồ Anh Tú, một cư dân ở Tp. Hồ Chí Minh, đã phải thốt lên rằng: “Lúc đầu, mọi người đều nói tôi mua căn hộ này là rất hời. Bây giờ thì tôi hối hận rồi. Không chỉ phải chịu đựng sự hành hạ của bầy muỗi mỗi ngày, mà khi trời mưa, cả sân thành vũng nước…”

Chỉ bốn năm trước, anh Tú nghĩ rằng mình đã chọn đúng khi mua căn nhà tầng trệt rộng 40㎡ này. Anh hình dung ra những buổi tiệc nướng vui vẻ với bạn bè, hay việc tự tay trồng rau, hoa trong sân. Nhưng giờ đây, anh chỉ muốn trở lại căn hộ cũ ở tầng 4, vì thực sự “chán ngấy” với cuộc sống hiện tại. Tình trạng của anh Tú không phải là hiếm, khi mà rất nhiều chủ nhà ở tầng trệt cũng gặp phải những vấn đề tương tự. Họ đã từng có những mộng tưởng đẹp đẽ, nhưng thực tế lại mang đến những khổ sở không ngờ.

Nỗi khổ của những cư dân tầng trệt

Theo anh Tú, có ba lý do chính khiến người trung niên và cao tuổi chọn nhà có sân ở tầng trệt. Đầu tiên, đó là sự tiện lợi. Không cần chờ thang máy hay leo cầu thang, họ dễ dàng ra ngoài, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp. Thứ hai là do mong muốn trở về với thiên nhiên. Trồng hoa và rau quả sạch để tự cung tự cấp là một ám ảnh đối với nhiều người. Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng khi không phải ai cũng kiên trì với sở thích này. Cuối cùng, giá cả phải chăng hơn cũng là một yếu tố quan trọng. Nhà có sân tầng trệt thường rẻ hơn so với các loại nhà khác, nhưng nhiều người lại không lường trước được chi phí bảo trì sau này.

Sống ở tầng trệt không chỉ có những thuận lợi mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và sự bất tiện. Một trong số đó là việc bị ném đồ từ trên cao xuống, giống như treo một "quả bom" ngay trên đầu. Chuyện này không hiếm gặp; nhiều chủ nhà tầng trệt đã than phiền rằng mỗi khi bước chân ra ngoài, họ thường phải "ngó trước ngó sau" bởi sợ những "vật thể lạ" từ trên cao rơi xuống; hay có chủ nhà đã bị cháy đồ đạc trong sân bởi tàn thuốc lá từ trên cao bỏ xuống.

Bên cạnh đó, muỗi cũng là một vấn đề lớn, đặc biệt trong mùa hè. Mật độ muỗi ở tầng trệt thường cao gấp 5 lần so với các tầng trên, khiến cho việc mở cửa sổ để tận hưởng không khí mùa hè trở thành điều không tưởng. Cuối cùng, tình trạng ẩm ướt và nấm mốc cũng là một thực tế đáng lo ngại. Nhà ở tầng trệt dễ bị thấm nước, đặc biệt ở có độ ẩm cao.

Những lưu ý khi quyết định mua nhà tầng trệt

Nếu bạn đã quyết định mua nhà tầng trệt, có một số biện pháp có thể giúp cải thiện tình hình. Đầu tiên, hãy lắp đặt camera giám sát và mái hiên để có thể giúp giảm thiểu việc ném đồ từ trên cao. Thứ hai, để đối phó với muỗi, bạn có thể trồng các loại cây xua đuổi chúng như ngải cứu, bạc hà, hương thảo và phun thuốc trừ côn trùng thân thiện với môi trường theo định kỳ. Cuối cùng, việc nâng nền hoặc cải thiện khả năng chống thấm có thể giúp giảm thiểu độ ẩm, bảo vệ ngôi nhà khỏi xuống cấp.

Nếu bạn nhất quyết chọn mua nhà tầng một, hãy lưu ý rằng khoảng cách giữa các tòa nhà nên lớn hơn 100m để đảm bảo thông gió và ánh sáng. Ngoài ra, hãy chọn nhà gần khu vực cây xanh để có không khí trong lành và tốt cho sức khỏe. Cuối cùng, cẩn thận với những không gian công cộng; hãy chắc chắn rằng bạn có quyền sử dụng sân trước nhà khi ký hợp đồng.

Tóm lại, việc mua nhà không chỉ đơn thuần là một quyết định tài chính mà còn là một lựa chọn cho cuộc sống. Hãy tìm hiểu kỹ và hỏi nhiều hơn để không phải hối tiếc khi dọn vào ở. Đừng để giấc mơ về "một khoảng sân nhỏ ở tầng trệt" trở thành cơn ác mộng!