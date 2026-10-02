Vợ Mạc Văn Khoa báo lỗ ngay sau khi trúng số

Sau khi lần đầu trúng số, vợ chồng Mạc Văn Khoa nhanh chóng cập nhật tình trạng chi tiêu.

Mới đây, Thảo Vy - bà xã Mạc Văn Khoa - chia sẻ hình ảnh ngồi trên bàn ăn cùng chồng và hài hước viết: “Trúng được 200k vừa đủ tiền đồ uống mà lỗ tiền mồi 1 khúc luôn”. Khoảnh khắc "đón lộc" của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi cách ăn mừng gần gũi, đời thường.

Trước đó, Thảo Vy cho biết đây là lần đầu tiên cô trúng vé số. Bà xã Mạc Văn Khoa mua 6 tờ có kết quả ngày 29/9. Trong số này, 2 tờ vé số của đài Vũng Tàu cùng trúng giải 8, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền cô nhận được là 200.000 đồng. Ngay khi biết tin trúng số, Thảo Vy đã nghĩ đến việc dùng khoản tiền thưởng để đãi chồng một bữa. Tuy nhiên, lúc đó Mạc Văn Khoa đang đi làm nên cô chưa thể thực hiện kế hoạch.

Mạc Văn Khoa và Thảo Vy quen nhau năm 2015, khi nam diễn viên tham gia Cười xuyên Việt. Sau chương trình, Thảo Vy chủ động xin chụp ảnh cùng anh, cả hai kết bạn trên Facebook rồi dần nảy sinh tình cảm.

Trong nhiều năm bên nhau, cặp đôi trải qua không ít khó khăn. Thảo Vy từng chịu những lời bàn tán cho rằng cô đến với Mạc Văn Khoa vì tiền. Chuyện tình của hai người ban đầu cũng chưa nhận được sự ủng hộ từ mẹ nam diễn viên. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến tình cảm của các con, mẹ Mạc Văn Khoa dần thay đổi và yêu thương con dâu.

Mạc Văn Khoa từng chia sẻ anh yêu Thảo Vy bởi sự giản dị, chân thành. Từ lúc anh còn khó khăn đến khi nổi tiếng và có thu nhập tốt hơn, cô chưa từng đòi hỏi những món quà đắt tiền.

Tháng 12/2020, cặp đôi đón con gái đầu lòng Minnie Linh Đan. Sau đó, hai người đăng ký kết hôn tại Vũng Tàu, quê Thảo Vy.

Sau nhiều năm gắn bó, Mạc Văn Khoa tổ chức màn cầu hôn bất ngờ ngay tại quán bún đậu mắm tôm của gia đình. Nam diễn viên cảm ơn bà xã đã đồng hành qua những thời điểm vui buồn và mong cả hai tiếp tục nắm tay nhau nuôi dạy con, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.