Người phụ nữ 42 tuổi ở Thái Lan đã ra đầu thú sau khi lái xe ô tô đâm chết chồng rồi xuống xe đạp lên mặt nạn nhân. Đối tượng khai nhận nguyên nhân do thù hận vì bị phía nam giới lạnh nhạt bỏ rơi sau khi cô ta đã tiêu tán hết tài sản vì người này.

Sự việc xảy ra vào ngày 6 tháng 5 năm 2026. Thiếu úy Panuwat Panrat, Phó thẩm tra Đồn Cảnh sát thành phố Saraburi, nhận được tin báo về vụ tai nạn ô tô va chạm với xe máy tại đường Phahonyothin thuộc xã Nong Yao, huyện Mueang, tỉnh Saraburi. Lực lượng chức năng cùng tình nguyện viên cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy xe máy hiệu Yamaha Fino màu xanh trắng không biển số nằm bên lề đường, phần đuôi xe bị đâm nát. Cách đó khoảng 50 m là chiếc ô tô Honda Jazz màu đen dừng bên đường với phần cản trước vỡ nát, nắp ca-pô móp méo và kính chắn gió phía trước bị rạn vỡ.

Phía sau chiếc ô tô, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể một người đàn ông đang thoi thóp. Dù đã nỗ lực thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) nhưng nạn nhân không qua khỏi. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Apisit (38 tuổi), với tình trạng chân phải bị gãy và nhiều vết trầy xước trên cơ thể. Trong khi đó, người lái ô tô đã vẫy xe khác rời khỏi hiện trường ngay sau tai nạn.

Anh Jo, nhân viên cứu hộ, cho biết người lái ô tô được cho là vợ của nạn nhân. Cô này nói rằng mình đã cãi nhau với chồng vì anh ta làm cô trắng tay, sau đó gửi gắm người bị thương cho đội cứu hộ và nói sẽ đi đầu thú tại Đồn Cảnh sát thành phố Saraburi.

Chị Thitipat, chị gái của nạn nhân, chia sẻ rằng em trai và em dâu thường xuyên cãi vã. Chị cho rằng nguyên nhân không phải do ghen tuông mà là vấn đề tiền bạc. Qua hình ảnh hiện trường, chị nhận định đây là hành động cố ý đâm xe vì người vợ từng đe dọa. Được biết, hai người chung sống khoảng 8-9 tháng nhưng hiện đã ly thân. Người chồng muốn chia tay nhưng người vợ không đồng ý.

Sau vụ việc, bà Aree (42 tuổi), vợ của nạn nhân, đã đến đầu thú tại cảnh sát. Bà khai rằng đã chung sống với nạn nhân khoảng 8 tháng sau khi chồng cũ qua đời và nhận được tiền bảo hiểm. Sau đó, bà nảy sinh tình cảm với nạn nhân (vốn là bạn của chồng cũ). Cả hai đều có con riêng. Trong thời gian chung sống, họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nạn nhân hay chửi bới và có tính tình hung hăng.

Theo lời khai của người vợ, trước đây người chồng không có tài sản gì, bà là người chu cấp toàn bộ với số tiền lên tới khoảng 1 triệu Baht (khoảng gần 700 triệu đồng). Thời gian gần đây khi bà bắt đầu hết sạch tiền, người chồng có ý định rời bỏ, thường xuyên không nghe máy hoặc lấy lý do bận để không về nhà. Ngày xảy ra sự việc, bà đã đi phục kích. Khi thấy chồng lái xe ra, bà liền lái ô tô đuổi theo. Người chồng phát hiện nên cố tình tăng ga bỏ chạy, khiến người vợ phẫn nộ đâm thẳng vào xe máy vì uất hận chuyện bị phản bội sau khi đã đầu tư quá nhiều tiền bạc.

