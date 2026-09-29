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Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý bị “hồng hài nhi” rủ đi hẹn hò

PV
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Chia sẻ của bà xã NSND Công Lý thu hút sự chú ý

Ngọc Hà - bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý mới đây chia sẻ một đoạn tin nhắn khá hài hước, trong đó một người tự nhận "thích chị", khen cô xinh đẹp và liên tục ngỏ ý muốn gặp mặt.

Theo nội dung được Ngọc Hà đăng tải, người này lần lượt nhắn: "Em thích chị", "Hà xinh lắm ấy", rồi hỏi: "Hôm nào gặp Hà được không" (khi nào gặp Hà được không) và tiếp tục khẳng định: "Xinh lắm", "Thích Hà".

Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý bị "Hồng Hài Nhi" rủ đi hẹn hò- Ảnh 1.

Ngọc Hà - bà xã Công Lý chia sẻ tin nhắn cô bị rủ đi gặp mặt

Trước màn làm quen khá nhiệt tình, Ngọc Hà đáp lại bằng cách liên tưởng đến hình tượng "Hồng Hài Nhi". Cô viết: "Chị cũng thích Hồng Hài Nhi, nhưng Hồng Hài Nhi của chị là Sái Nee, chị đã dành cho 5 bé đó nên không còn chỗ cho ai hết. Người chị muốn gặp là 5 bé đó thôi. Không có nhu cầu gặp em nào thêm nữa".

Cách trả lời dí dỏm cho thấy Ngọc Hà không quá nghiêm trọng hóa câu chuyện mà chủ động chuyển hướng sang một lời từ chối nhẹ nhàng. Cụm từ "Hồng Hài Nhi" trong chia sẻ của cô được đặt trong ngữ cảnh vui vẻ, còn "5 bé" là cách cô nhắc đến những nhân vật mà mình dành sự quan tâm.

Cuộc sống của Ngọc Hà và NSND Công Lý những năm qua gắn liền với hành trình phục hồi sức khỏe của nam nghệ sĩ. Hai người kết hôn đầu năm 2021 sau khoảng 5 năm hẹn hò. Ngọc Hà kém chồng 15 tuổi và làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý bị "Hồng Hài Nhi" rủ đi hẹn hò- Ảnh 2.

Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý bị "Hồng Hài Nhi" rủ đi hẹn hò- Ảnh 3.

NSND Công Lý cùng vợ dự cám cưới của diễn viên Ngọc Quỳnh cách đây không lâu

Tháng 7/2021, Công Lý gặp biến cố sức khỏe phải nhập viện. Từ đó, Ngọc Hà dành nhiều thời gian chăm sóc và đồng hành cùng chồng. Trong quá trình phục hồi, Công Lý tích cực tập luyện, đồng thời trở lại với một số vai diễn nhỏ trên truyền hình.

Đến tháng 9/2026, tình hình của nam nghệ sĩ được Ngọc Hà chia sẻ là khá tốt. Hai vợ chồng cùng xuất hiện tại đám cưới NSƯT Ngọc Quỳnh tối 23/9 ở Hà Nội. Ngọc Hà cho biết Công Lý thường xuyên đến Nhà hát Kịch Hà Nội để sinh hoạt cùng các đồng nghiệp.

Hiện tại, vợ chồng Công Lý sống trong căn hộ rộng 83m2 tại Hà Nội. Họ chuyển về từ cuối năm 2021. Không gian được bài trí ấm cúng, có ban công trồng nhiều cây xanh; những lúc rảnh rỗi, cả hai thường cùng nhau dọn dẹp, nấu ăn, trò chuyện hoặc đi dạo.

Nữ NSƯT đình đám có gần 10 căn nhà từ Việt Nam sang Úc

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NSND Công Lý

Ngọc Hà

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